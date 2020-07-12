"Ми проти путінського режиму", - протестувальники на вулицях російського Хабаровського краю. ВIДЕО

Жителі Хабаровського краю Російської Федерації масово виходять на акції на підтримку губернатора Сергія Фургала, затриманого за обвинуваченням в організації вбивств.

Блогер Сергій Наумов ставив запитання учасникам заходу і опублікував відео, передає Цензор.НЕТ.

"Я радію сьогодні, я щаслива, що наші комсомольчани (жителі Комсомольська-на-Амурі. - Ред.) висловлюють свій протест. Ми не бидло. Я з огляду на свою професію теж маю вийти. Я вчителька", - говорить одна з учасниць.

У декого з тих, хто прийшов, цікавилися, як часто вони виходять на мітинги, і всі відповідали, що вперше: "Не боїмося. Ми проти путінського режиму".

На запитання, що спонукало вийти на протест, учасниці відповідають: "Щоб звільнили (губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. - Ред.). Постійна несправедливість ця. Він багато хорошого зробив для нашого краю. І відібрати його у нас ми не дамо".

Ініціатором арешту учасники називають Путіна, а також висловлюють впевненість, що під час арешту "верхівки Кремля" ніхто б не вийшов на подібні акції.

"Москва, йди геть! Свободу Фургалу!" - вигукують присутні.

Нагадаємо, 11 липня в акції на захист Фургала в Хабаровську брали участь десятки тисяч людей. За оцінкою сайту "Хабаровський край сьогодні", кількість учасників протестної акції могла перевершити чисельність ходи "Безсмертний полк", що налічувала до 60 тисяч осіб. За іншими неофіційними даними, в акції брали участь до 35 тисяч осіб. Пресслужба УМВС РФ у регіоні повідомила про участь "від 10 до 12 тисяч осіб".

12 липня люди знову вийшли на вулиці.

За версією Слідчого комітету РФ, Хабаровський губернатор Сергій Фургал організував замах на вбивство підприємця і вбивства ще двох бізнесменів у 2004-2005 роках. Фургала було затримано 9 липня в Хабаровську і доставлено до Москви.