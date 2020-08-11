Людей розстрілювали гумовими кулями: жорсткий розгін протестувальників у Бресті. ВІДЕО

10 серпня в Бресті відбулися жорсткі сутички протестувальників із силовиками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання TUT.by в Telegram.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в місті були задіяні підрозділи Військово-повітряних сил Білорусі з 38 бригади. Протестувальників розстрілювали гумовими кулями. Є інформація, що постраждала велика кількість людей.

Разом з тим, за даними NEXTA Live, в Бресті один омонівець зняв шолом і пішов із натовпу.

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10 серпня в Гомелі люди теж вийшли на протест. Правоохоронці міста ретельно обшукували людей із рюкзаками. Протестувальники закликали силовиків опустити щити. У місті обмежили продаж алкоголю. Були затримані 30 осіб.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.