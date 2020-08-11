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Новини Відео Репресії в Білорусі
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Людей розстрілювали гумовими кулями: жорсткий розгін протестувальників у Бресті. ВІДЕО

10 серпня в Бресті відбулися жорсткі сутички протестувальників із силовиками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання TUT.by в Telegram.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в місті були задіяні підрозділи Військово-повітряних сил Білорусі з 38 бригади. Протестувальників розстрілювали гумовими кулями. Є інформація, що постраждала велика кількість людей.

Разом з тим, за даними NEXTA Live, в Бресті один омонівець зняв шолом і пішов із натовпу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Легковий автомобіль в'їхав у натовп силовиків у Мінську: "Здохни, сука!". ВІДЕО

10 серпня в Гомелі люди теж вийшли на протест. Правоохоронці міста ретельно обшукували людей із рюкзаками. Протестувальники закликали силовиків опустити щити. У місті обмежили продаж алкоголю. Були затримані 30 осіб.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) протест (2411) репресії (1626)


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Топ коментарі
+20
людям надо брать в руки оружие и давать отпор
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11.08.2020 12:52 Відповісти
+14
В твоей паРаше доллар уже почти 80 без всяких майданов все засрали.
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11.08.2020 13:09 Відповісти
+13
Армії в Білорусі немає, так як її не було і в Україні. Є тільки роздутий силовий блок
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11.08.2020 12:56 Відповісти
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людям надо брать в руки оружие и давать отпор
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11.08.2020 12:52 Відповісти
узеленскава предложили сесть за стол переговоров... ну ты ж знаешь нашего бубочку... он мирный-мирный, а Теслу спалит...
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11.08.2020 12:55 Відповісти
Помню, как ЗЕбарыга в 2013 году закрыл концертный зал в "Украине", потому что там он проводил репетицию своего Новогоднего концерта и чтобы ему не мешали готовиться к зарабатыванию бабла. И три президента сидели в холле и уговаривали Януковича не применять силу. А люди уже мерзли на Майдане. Но он стал президентом этих людей. Украинцы! Вы кто?
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11.08.2020 13:28 Відповісти
проблема в том что украицев - мало, а хохлов-много
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11.08.2020 22:12 Відповісти
От цікаво, а де Ви шановний були в 2014? Теж з зброєю давали опір?
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11.08.2020 12:56 Відповісти
А ти? По тєлєфону ти чіста Шварценєгєр!
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11.08.2020 13:52 Відповісти
шляпой тебе по лбу, **** ты подначиваешь беларусов, они сейчас действуют по кремлядскому сценарию и не понимают этого.
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11.08.2020 13:53 Відповісти
Понимают. Не дурнее нас.
И не против этого.
Кремляди любая движуха на руку - любой победитель побежит к ним условия дружбы подписывать, и диктовать условия будет не Минск.
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11.08.2020 14:06 Відповісти
Лукашено скорее всего понимает, не понимают протестующие.
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11.08.2020 14:10 Відповісти
А твой сценарий как называется, поднять лапки и молча подчиняться?
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11.08.2020 18:52 Відповісти
думаю, что нужно было выждать время, сейчас идти по сценарию кремля - большие шансы потерять страну.
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11.08.2020 19:57 Відповісти
И что бы дало выжидание? 26 лет не слишком долго? Надо ещё лет пятьдесят?
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11.08.2020 20:06 Відповісти
ну это как по аналогии с Крымом, если сейчас ломануться освобождать оружием,то итог будет - разбитый в хлам Крым, куча погибших, обозленные крымчане и все такое, а можно выждать, пока санкции и внутреннии проблемы добьют ******** и они вернут Крым в целостности и сохранности, + выплатят репорации, улавливаешь логику?
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11.08.2020 20:15 Відповісти
Пустая болтовня. Выжидать можно годами, десятилетями, тысячелетиями... а можно взять и сделать. Для трусов, приспособленцев, эгоистов, пофигистов, предателей, коллаборантов, конечно, проще и ближе первое.
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11.08.2020 23:59 Відповісти
твои доводы тоже на мой взгляд выглядят на пустую болтовню ни о чем, ты сам можешь ответить на вопрос, ради чего они бунтуют? ради какой идеи? надоел Лукашенко? ну такое.. ну к примеру свергнут его, дальше что? опозиция прокацапская, сразу сольют страну под *****, олинархи расеянские скомуниздят заводы, дальше что?
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12.08.2020 00:14 Відповісти
Я всё понял. Ты - кацапский тролль. На твои вопросы бессмысленно даже отвечать.
Конечно, твоим хозяевам протесты страшны, поэтому они всеми путями пытаются через подобных тебе пропагандонов очернить протестующих, убедить в бессмысленности их борьбы, отговорить желающих поддержать или присоединиться и т.п. Например, раньше кричали про Госдеп, печеньки, проплаченный Майдан и прочую хрень. Теперь придумали новую песню: лучше ждать у моря погоды, действуют по сценарию кремля Бред сивой кобылы и ни на кого не производит впечталения! За что вам только деньги платят... Короче, разговор окончен. Получи свои условные 11.80 от кураторов и успокойся.
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12.08.2020 09:41 Відповісти
идиот ты номерованый, я украинец, и мне не все равно, что в случае прихода кацапских консерв к власти, наша граница с кацапами увеличится на 1100 км., я просто высказал свое мнение, как и ты тут высрал свое, скорее всего, именно ты свинособака, которая разжигает бойню в Беларуси на угоду кацапам.
ПНХ.
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12.08.2020 10:34 Відповісти
https://censor.net/blogs/3213273/belorusy_sami_razberutsya_no_my_za_nih
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12.08.2020 15:31 Відповісти
ты не понимаешь, конечно Лукашенко диктатор и все такое, но нужно в первую очередь думать, о своей стране, учитывать риски, к чему все это может привести. Не вижу я майдана в Беларуси, население массово не выходит на протесты, там почти все за рюзьге мир, опозиция прокацапская, если они придут к власти, то мы можем получить проблемы на протяжении 1100 км. ХЗ зачем я тебе это повторяю, ты же за Зеленского голосовал, но ты конечно в этом не виноват..
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12.08.2020 15:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-J1WrBTw8VY

https://www.youtube.com/watch?v=jxB5yFUaqvA
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12.08.2020 00:19 Відповісти
https://twitter.com/myrotvorets_
https://twitter.com/myrotvorets_
https://twitter.com/myrotvorets_
https://twitter.com/myrotvorets_ ℳγr
https://twitter.com/myrotvorets_ tvorets.center



Оппонентка Лукашенка на виборах в Білорусі записала у Литві відосік-звернення до своїх прихилькиків. Переклад: Ви там тримайтеся, єслі шо, а я поїхала до дітей. Я слабка жіночка. Це все не моє. А вам бажаю бальшого-бальшого щастя. Цьом, цьом.

Я уехала к детям | Светлана Тихановская
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9DzisJ388Xs&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9DzisJ388Xs&feature=emb_logo
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11.08.2020 12:53 Відповісти
Пздц! Армія проти чого взагалі????
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11.08.2020 12:53 Відповісти
Армії в Білорусі немає, так як її не було і в Україні. Є тільки роздутий силовий блок
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11.08.2020 12:56 Відповісти
у нас вона була, але байдужість народу до власної армії її знищила.
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11.08.2020 13:08 Відповісти
Кто о чём, а больной - о здоровье... Ну вот какая должна была быть эта абстрактная небайдужисть? Опиши конкретно шаги народа, которые он почему-то не предпринял.
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12.08.2020 00:01 Відповісти
25 років ВРУ приймаючи Держ.бюджет недофінансовував армію - народ проти цього не протестував. Натомість радів усякім тупим халявав. Дешевому газу, за наші податки, безкоштовним проїздам для пенсіонерів і т.п. Народ не вимагав 25 років вступу в НАТО. Народ не повстав проти розподілу ЧМФ СРСР та проти кацапської бази у Криму. Народ не протестував проти скорочення армії. Я тобі більше скажу. Коли в часи Ющенко у нас на дверях банків оголошення вішали" Цигана та воєнним кредити не даємо" я жодного громадянина не бачив, який би просто обурився... Це без тих хабарів, що ви носили воєнкомам і т.п. Без обрання у ВРУ ворогів України типу КПУ, СПУ, ПР, ОПЗЖ і т.п... Вистачить для початку?
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12.08.2020 09:37 Відповісти
Ты шутишь? Если бы народ протестовал против всего, что вытворяла верховная зРада, то протестовать надо было бы ровно столько, сколько они работали, за небольшими исключениями. Будь реалистом. Армия - это лишь маленькая деталь из огромной картины разброда, разгильдяйства, пофигизма и т.п. за последние 30 лет.

Кто "вы"? Я никаких взяток не носил.
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12.08.2020 09:47 Відповісти
Та ти шо... А думати головою кого обираєш, не простіше, ніж потім усе життя протестувати?
Ти не носив... На яких виборах ти проголосував прочитавши програму кандидата чи партії? Скільки твоїх обранців мали чітку позицію по обороні, медицині і т.п.? То ж ти будь реалістом.
Армія це колосальна деталіще, на яку, у країні, що межує із РФією. має бути зав'язана усе... як в Ізраїлі. Не служив - ти ніхто. Не бажаєте так жити? Ну то змиріться, увійдемо до складу РФ і тоді, там навчать вас любити армію... їх армію.
Офігіти можно. Влада у них 30 років розбродом займалась, а вони, святі мученики - невинуваті...?
Може і не носив. Може в тебе донька, а не син. Але точно знаєш хто носив. Або племінник, або похресник, або сусід.
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12.08.2020 11:12 Відповісти
А тепер що цей народ мав зробити:
1. обрати Чорновола, а не радянське лайно.
2. заборонити КПУ і провести розслідування їх злочинів, усіх причетних до злочинів і живих ще тоді комуняк - посадити
3. провести швидку і жорстку українізацію
4. перевести економіку на неросійський вектор
5. не входити ні до яких СНД
6. наполягати відразу після здобуття незалежності на перспективі членства у НАТО
7. вимагати реформування армії та системи безпеки по стандарту НАТО (не зараз, а відразу, як Мордор показав свій волчий оскал у Чечні). Вимагати від кожної пл.яді, що кудись там балотується, від мера, до Президента.
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12.08.2020 09:42 Відповісти
Пункт 1 - єдиний, що нарід міг реально зробити. Інше мали зробити депутати і інші можновладці, а не нарід.
Отже, зміні "народ" на "влада", тоді це має сенс.
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12.08.2020 09:50 Відповісти
коли в мене найманий працівник не бажає працювати, або робить не так як потрібно, я його жену геть. Ти мені розповідаєш, що найняті тобою слуги не так працювали? Це смішно.
Змінити що? Народ і є влада, а якщо він нездатний нею бути, чекає що за нього хтось буде працювати, то нехай сам починає змінюватись. Чи для змін обов'язково мати війну, мобілізацію, могили близьких? Що, мізків для розуміння того, що нас чекає не вистачало?
Нічого я змінювати не буду, тому і написав - винуватий в усьому наш любий народ. Потрібно вчитись нести відповідальність за свою тупість. Прибалти у НАТО, бо не влада там так, а народ. Ми ні, бо ми такий народ. Усе просто.
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12.08.2020 11:06 Відповісти
А полиция? А слуги народа ваще-то?
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11.08.2020 12:56 Відповісти
Ні. Це наша поліція і тільки зараз слуга Закону. Це виходить із їх присяги. - "Я, (прізвище, ім'я та по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити (1) Українському народові, (2) дотримуватися https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, втілювати їх у життя, (3) поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, (4) з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки".

А ось міліція РБ - слуга Закону і влади - Клянусь (1) свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь, (2) приказы командиров и начальников, (3) высоко нести честь и достоинство работника органов внутренних дел, не щадя своей жизни (4) защищать права, свободы и законные интересы граждан (не громадянина а сукупності!), общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.
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11.08.2020 13:18 Відповісти
Вам- это кому Буритос
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11.08.2020 13:02 Відповісти
Быдло здесь только ты
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11.08.2020 13:09 Відповісти
Вы сайтом ошиблись
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11.08.2020 13:15 Відповісти
всьо вони правильно роблять, щоб в брестську і гомельську області на допомогу не прийшов русскій мір псковских десантников...якщо це ще не псковські, канєшно
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11.08.2020 13:02 Відповісти
в Борисове вчера ОМОН побили
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11.08.2020 12:55 Відповісти
в борисове могут и поджечь...там спичек много, как и в пинске
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11.08.2020 12:59 Відповісти
Людей расстреливали резиновыми пулями: жесткий разгон протестующих в Бресте - Цензор.НЕТ 8558ОМОН переходит на сторону народа
.
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11.08.2020 12:55 Відповісти
один перешел
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11.08.2020 12:56 Відповісти
только одно фото
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11.08.2020 12:58 Відповісти
других нет..
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11.08.2020 12:58 Відповісти
будут...
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11.08.2020 12:59 Відповісти
вот когда будут много, тогда и напиши - ОМОН перешел...
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11.08.2020 13:00 Відповісти
один тоже ОМОН. В Украине даже этого не было.
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11.08.2020 13:01 Відповісти
Было. Рота милиции присланная из Львова перешла к майдановцам. Правда это уже ближе к концу было.
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11.08.2020 13:30 Відповісти
к концу все переходили.
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11.08.2020 13:33 Відповісти
Мордва, вы и про Маска писали, как взлетит, так и поговорим, палитесь лапотные
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11.08.2020 13:11 Відповісти
да это фотошоп блин, невооружонным глазом видно
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11.08.2020 13:01 Відповісти
Зачем Луке такая победа?
Как потом править?!
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11.08.2020 12:57 Відповісти
потому что он колхозный дурак.
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11.08.2020 12:59 Відповісти
Закон на боці Лукашенка, буде керувати. А протестантам треба змиритися, Вони не помирають з голоду, нехай працюють, а не дуріють. Дивись, яке горе, набрид цей президент -- подавай другого, та хоч чорта з рогами, аби "пєрамєн". Бо ще не обсиралися в чужих руках...
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11.08.2020 15:20 Відповісти
А Вы, Ольга, любитель компромисса.
Как Вам, например, выйти замуж за кого попало из соображений смирения и неумирания.
Работайте и живите с тем, кто Вас бьет чуть что и кого Вы даже не выбирали
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11.08.2020 17:00 Відповісти
А Ви упевнені, що воно - "ольга"?
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11.08.2020 17:58 Відповісти
З президентом живе жінка, чи дві -- це його особиста справа. А Президент Білорусі дав їм стабільність, соціальний захист. У них ввп у два рази більше ніж в Україні. Свобода пересування, робота, порядок і красота. Вони хотіли нового Президента, а тепер хочуть войнушки, хочуть зруйнувати економіку, залити кров'ю вулиці... Ну, що ж, отримають усе.
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12.08.2020 05:37 Відповісти
фашисты
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11.08.2020 12:59 Відповісти
Уже Лука править не будет...Будет править х-ло...
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11.08.2020 13:00 Відповісти
***** до этого правил.
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11.08.2020 13:02 Відповісти
так отож...і ця ціхановська-пилипчук нажарила таких котлєт
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11.08.2020 13:09 Відповісти
организации - ноль. при таких раскладах их разгонят.
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11.08.2020 13:02 Відповісти
Сраный колхозник кончит на выселице...
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11.08.2020 13:04 Відповісти
В твоей паРаше доллар уже почти 80 без всяких майданов все засрали.
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11.08.2020 13:09 Відповісти
и это при халявище в миллиарды тонн нефти,газа,леса,полезных ископаемых..
дурачьё баное,всё на кораблики-самолётики проеут,как и СССР..
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11.08.2020 14:02 Відповісти
Москві лишилися і всі нажиті українцями збереження в банку, і весь величезний золотий запас компартії.
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11.08.2020 15:32 Відповісти
Лапти снимай хоть иногда, говноед
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11.08.2020 13:12 Відповісти
У вас без Майдана 80)
Завидуй молча и не отсвечивай.
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11.08.2020 13:15 Відповісти
надо было как ты,обнулятор? лизать,лизать и лизать ***** с ка дыркой...а за пределы поребрика-гавкать
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11.08.2020 13:34 Відповісти
Интересно узнать, менты у них на казарменном положении или нет, потому что в участке и если их много, то каждый из них дартаньян,но потом приходит время идти со службы домой, в одиночку,и тогда у них аж поджилки трясутся.
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11.08.2020 13:08 Відповісти
Ну они первую недельку будут борзые, а потом, "ну его нах")
А судя по событиям, бурлить будет долго.
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11.08.2020 13:17 Відповісти
хз как карта ляжет
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11.08.2020 13:44 Відповісти
Карта ляжет так, что они уже перемолотили кучу народу по беспределу.
Тут уже ясно кто есть кто, и кто есть за что.
Зомбоящик и лапша уже не поможет никак.
Сценариев может быть много, но направление всегда будет одним и тем же.
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11.08.2020 13:50 Відповісти
В Киеве все знали, где общага Беркута. Никто даже не пробовал спалить ее вместе с их гадскими женами и детьми.
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11.08.2020 13:18 Відповісти
А київський беркут не особливо і виступав проти народу. Сюди постягували кримські, донецькі та інші беркути.
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11.08.2020 13:19 Відповісти
Тада.
Фамилия Кусюк знакома? Он командовал именно киевской беркутней.
И началось все именно с киевской беркутни.

Это потом уже из областей подвезли.
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11.08.2020 13:23 Відповісти
не факт что их семьи оставались жить в общаге когда началось и метелят ментов, а не их жен и детей.
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11.08.2020 13:46 Відповісти
На казарменому, думаю. Ну або приходитися переодягатися і прикидуватися протестувальниками, щоб не побили.
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11.08.2020 13:18 Відповісти
А то соседи не знают, шо рядом живет мент.
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11.08.2020 13:24 Відповісти
Поліція захищає народ від внутрішніх ворогів, бандитів, порушників правопорядку. Поліція є представниками влади і захищає владу всередині країни. Це їхня служба і обов'язок. То за що їм мстити? Це Ціхановську, курву, треба судити за організацію і підбурювання до заворушень, бо вона знала, що з неї "президент", як з хрена молоток, то чого лізла в політику і дурила народ?
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11.08.2020 15:58 Відповісти
Пытаюсь вспомнить, кода менты защищали права людей, а не действующий режим...
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11.08.2020 19:17 Відповісти
сьогодні зливні бачки кремля будуть рвати свої пукани та захльобуватися жовчью
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11.08.2020 13:13 Відповісти
Фото расстрела в студию , затем обсуждение полетов , а так ......
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11.08.2020 13:20 Відповісти
знаем эту хохму. Потом ты скажешь не верю, это фотошоп.
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11.08.2020 13:30 Відповісти
Все таки белорусы просыпаются, помог этому комуняка лука и его беркут, теперь ему дороги назад нету, ненависть к уголовнику зашкаливает, сейчас главная его забота, вывезти максимум бабла, и в турцию, либо приют для преступников со всего мира, кремль.
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11.08.2020 13:38 Відповісти
Проснулись? В Украине все закончилось только после вооруженного ответа, когда захватили оружие в участках.
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11.08.2020 14:22 Відповісти
І що, Ні хто не знає домашніх адрес тих нумерних скотів в балаклавах? По домам треба йти, героїв вітати, батькам дякувати, дітям цукерки дружинам квіти, в горшках.
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11.08.2020 13:48 Відповісти
Забросати квітами, у горщиках.
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11.08.2020 14:11 Відповісти
Білорусь вчергове висвітлила проблему: немає у гуманістичної демократичної Європи методів і засобів вгамовувати кривавих фюрерчиків типу Луки.
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11.08.2020 13:52 Відповісти
Только санкции.
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11.08.2020 13:57 Відповісти
Але ж людей і їх майбутнє убивають зараз, а санкції - то далека перспектива і в процесі прийняття і в дієвості.
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11.08.2020 14:00 Відповісти
Никто вместо белорусов не пройдет их путь к свободе, как и вместо украинцев. Европейцам для этого понадобились столетия и море кровищи.
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11.08.2020 14:04 Відповісти
"Людей і майбутнє убивають зараз"-- ти "миколаєць", сибірський валянок чи провокатор? Тебе ще не вбили?
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11.08.2020 16:06 Відповісти
Чувак, ти "під кайфом"?
Так я можу протверезити.
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11.08.2020 17:57 Відповісти
пока белорусы не начнут валить мусорскую мразь в местах их жительства, их жен и детей, эти твари мусорские ничего бояться не будут.
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11.08.2020 18:07 Відповісти
Ямамото, а ти мразь, таких, як ти треба вішати догори ногами. Поліція занадто чикається з такими відморозками, мабуть і твої отприски такі самі. Гидота.
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12.08.2020 05:56 Відповісти
Ще не виросла у тебе вішалка щоб чіпляти таких як я догори ногами. Хороший мусор це завжди мертвий мусор. А завдяки таким мразям як я, ти курво по безвізам за кордон катаєшся. Не подобається - чаМайдан, вокзал і на *********. А мій отприск якщо тобі свого х.... встромить, у тебе шмарклі з носа повилазять разом з какатюхами із дупи.
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16.08.2020 18:19 Відповісти
 
 