Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВIДЕО
Пряма трансляція того, що відбувається на місці падіння літака з курсантами та офіцерами в Харківській області.
Трансляція йде на YouTube-каналі глави Харківської ОДА Олексія Кучера, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Я в шоке!
Как они будут расследовать?
Вічна Пам'ять загиблим...