УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10028 відвідувачів онлайн
Новини Відео Авіакатастрофа під Чугуєвом
18 546 23

Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВIДЕО

Пряма трансляція того, що відбувається на місці падіння літака з курсантами та офіцерами в Харківській області.

Трансляція йде на YouTube-каналі глави Харківської ОДА Олексія Кучера, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
бо не володіє.
або думає, що проживає в іншій державі.
показати весь коментар
25.09.2020 23:16 Відповісти
+10
а почему официальное "лицо" докладывает по поводу аварии не на державной мове?
показати весь коментар
25.09.2020 23:14 Відповісти
+8
Одни кацапы!
Я в шоке!
Как они будут расследовать?
показати весь коментар
25.09.2020 23:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надо приглашать международных экспертов, украинские продажные службы и сбу (филиал фсб) - спустят все на тормоза..
показати весь коментар
25.09.2020 23:12 Відповісти
а почему официальное "лицо" докладывает по поводу аварии не на державной мове?
показати весь коментар
25.09.2020 23:14 Відповісти
бо не володіє.
або думає, що проживає в іншій державі.
показати весь коментар
25.09.2020 23:16 Відповісти
Одни кацапы!
Я в шоке!
Как они будут расследовать?
показати весь коментар
25.09.2020 23:35 Відповісти
На дуже навіть державній мові Російської Федерації.
показати весь коментар
25.09.2020 23:22 Відповісти
ан-26ш...щтурманов готовили
показати весь коментар
25.09.2020 23:16 Відповісти
Зачем?Дебильный фон и ни черта не разобрать.
показати весь коментар
25.09.2020 23:17 Відповісти
...коли в них не задалося у віртуалі, то вони довбуть у фізичний простір

Roman Burko@newsburko· 10 ч

На навчаннях "#Кавказ2020" російські підрозділи психологічних операцій активно відпрацьовують елементи чорної пропаганди: вкидання фейків та дискредитації ЗС України та країн #НАТО. Але є і ефективна протидія, від якої сковчить посольство #РФ.
показати весь коментар
25.09.2020 23:18 Відповісти
У літаку був син одного з членів екіпажу Іл-76, який у 2014 збили під Луганськом.
показати весь коментар
25.09.2020 23:22 Відповісти
Якщо були якісь проблеми з літаком, то пілоти повинні були встигнути передати КП хоть щось. Схоже ситуація розвивалась дуже швидко.
показати весь коментар
25.09.2020 23:22 Відповісти
дуже швидко на АН 26 нічого не буває, швидкість на посадку менше 300 км. все було за пару км від порта(значить і полоса була майже рядом) часу повідомити про проблеми було достатньо.
показати весь коментар
25.09.2020 23:39 Відповісти
Так я це і маю на увазі.
показати весь коментар
25.09.2020 23:44 Відповісти
Вони й передали про проблеми з двигуном... але двигунів на літаку два, надійність літака позволяє сідати з одним двигуном без особих проблем, якщо пілоти не трактористи і не в дупу п,яні.
показати весь коментар
25.09.2020 23:51 Відповісти
Все так, тільки двигун відмовив вже на гліссаді. І могло не вистачити ні часу, ні висоти, щоб компенсувати втрату двигуна, та ще й пожежа.....
показати весь коментар
26.09.2020 01:34 Відповісти
зегубернатор?!
зебилы, у вас с головой всё в порядке?.. пиар на крови в чистом виде.. мудаки вы зелёные
показати весь коментар
25.09.2020 23:28 Відповісти
Яка трагедія
Вічна Пам'ять загиблим...
показати весь коментар
25.09.2020 23:30 Відповісти
Все чешут на русском.
показати весь коментар
25.09.2020 23:32 Відповісти
Пдрси.
показати весь коментар
26.09.2020 05:48 Відповісти
Таке враження, що на місці катастрофи літаки агенти ФСБ замітають сліди диверсії.
показати весь коментар
26.09.2020 09:40 Відповісти
 
 