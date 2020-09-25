РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9681 посетитель онлайн
Новости Видео Авиакатастрофа под Чугуевом
18 546 23

Репортаж с места авиакатастрофы под Чугуевом. ВИДЕО

Полное видео того, что происходит на месте падения самолета с курсантами и офицерами в Харьковской области.

Трансляция была  на YouTube-канале главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

Автор: 

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
бо не володіє.
або думає, що проживає в іншій державі.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:16 Ответить
+10
а почему официальное "лицо" докладывает по поводу аварии не на державной мове?
показать весь комментарий
25.09.2020 23:14 Ответить
+8
Одни кацапы!
Я в шоке!
Как они будут расследовать?
показать весь комментарий
25.09.2020 23:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
надо приглашать международных экспертов, украинские продажные службы и сбу (филиал фсб) - спустят все на тормоза..
показать весь комментарий
25.09.2020 23:12 Ответить
а почему официальное "лицо" докладывает по поводу аварии не на державной мове?
показать весь комментарий
25.09.2020 23:14 Ответить
бо не володіє.
або думає, що проживає в іншій державі.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:16 Ответить
Одни кацапы!
Я в шоке!
Как они будут расследовать?
показать весь комментарий
25.09.2020 23:35 Ответить
На дуже навіть державній мові Російської Федерації.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:22 Ответить
ан-26ш...щтурманов готовили
показать весь комментарий
25.09.2020 23:16 Ответить
Зачем?Дебильный фон и ни черта не разобрать.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:17 Ответить
...коли в них не задалося у віртуалі, то вони довбуть у фізичний простір

Roman Burko@newsburko· 10 ч

На навчаннях "#Кавказ2020" російські підрозділи психологічних операцій активно відпрацьовують елементи чорної пропаганди: вкидання фейків та дискредитації ЗС України та країн #НАТО. Але є і ефективна протидія, від якої сковчить посольство #РФ.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:18 Ответить
У літаку був син одного з членів екіпажу Іл-76, який у 2014 збили під Луганськом.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:22 Ответить
Якщо були якісь проблеми з літаком, то пілоти повинні були встигнути передати КП хоть щось. Схоже ситуація розвивалась дуже швидко.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:22 Ответить
дуже швидко на АН 26 нічого не буває, швидкість на посадку менше 300 км. все було за пару км від порта(значить і полоса була майже рядом) часу повідомити про проблеми було достатньо.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:39 Ответить
Так я це і маю на увазі.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:44 Ответить
Вони й передали про проблеми з двигуном... але двигунів на літаку два, надійність літака позволяє сідати з одним двигуном без особих проблем, якщо пілоти не трактористи і не в дупу п,яні.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:51 Ответить
Все так, тільки двигун відмовив вже на гліссаді. І могло не вистачити ні часу, ні висоти, щоб компенсувати втрату двигуна, та ще й пожежа.....
показать весь комментарий
26.09.2020 01:34 Ответить
зегубернатор?!
зебилы, у вас с головой всё в порядке?.. пиар на крови в чистом виде.. мудаки вы зелёные
показать весь комментарий
25.09.2020 23:28 Ответить
Яка трагедія
Вічна Пам'ять загиблим...
показать весь комментарий
25.09.2020 23:30 Ответить
Все чешут на русском.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:32 Ответить
Пдрси.
показать весь комментарий
26.09.2020 05:48 Ответить
Таке враження, що на місці катастрофи літаки агенти ФСБ замітають сліди диверсії.
показать весь комментарий
26.09.2020 09:40 Ответить
 
 