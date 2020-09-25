Репортаж с места авиакатастрофы под Чугуевом. ВИДЕО
Полное видео того, что происходит на месте падения самолета с курсантами и офицерами в Харьковской области.
Трансляция была на YouTube-канале главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов
або думає, що проживає в іншій державі.
Я в шоке!
Как они будут расследовать?
зебилы, у вас с головой всё в порядке?.. пиар на крови в чистом виде.. мудаки вы зелёные
Вічна Пам'ять загиблим...