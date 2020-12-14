Тіхановська "дуже хотіла б" відвідати Україну. ВIДЕО

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська хотіла б відвідати Україну, але поки зустрічається зі співвітчизниками в європейських столицях.

У неділю, 13 грудня, вона поспілкувалася зі своїми прихильниками в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Знаєте, я цього дуже хотіла б", - сказала Тіхановська на запитання агентства, чи не планує вона поїхати в Україну. Але поки говорити, коли це може статися, зарано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруські силовики та військові у відкритому листі заявляють про злочинні накази і закликають провести нові вибори

У німецькій столиці лідерка білоруської опозиції звернулася до представників діаспори та німців з проханням не залишати білорусів сам на сам з режимом. Вона визнала, що люди втомилися, вони потребують підтримки.

"Людям важко, люди втомилися, людям страшно, але не давайте Європі забути про нас, відвернутися від нас у такий важливий момент… Зовнішній тиск є дуже-дуже важливим. Слово за вами", - закликала Тіхановська. Вона звернулася з проханням привертати увагу, змусити уряди демократичних країн прийти на допомогу Білорусі зараз, а не потім; не заплющувати очі на те, що відбувається в республіці. У самій Білорусі люди обмежені в інструментах у боротьбі проти диктатури, додала вона.

На площі Жандарменмаркт, де в цю пору зазвичай відбувається один з найкращих різдвяних ярмарків, але не цього року, зібралися щонайменше 300 людей. Поліція та організатори намагалися закликати людей тримати дистанцію, але марно. Хоча всі були в масках, стояти на відстані 2 метри не виходило: всі хотіли сфотографуватися разом з Тіхановською, подякувати їй за мужність, передати квіти та подарунки.

Це вже другий візит Світлани Тіхановської в Берлін.

Також читайте: Швейцарія ввела санкції проти Лукашенка і 14 білоруських чиновників

Нагадаємо, в Білорусі 13 грудня відбулася чергова акція протесту - "Марш народного звинувачення", спрямований проти репресій щодо мирних демонстрантів і опозиції з боку режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні. За даними ГУВС, у Мінську понад 300 осіб було затримано.