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Тіхановська "дуже хотіла б" відвідати Україну. ВIДЕО

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська хотіла б відвідати Україну, але поки зустрічається зі співвітчизниками в європейських столицях.

У неділю, 13 грудня, вона поспілкувалася зі своїми прихильниками в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Знаєте, я цього дуже хотіла б", - сказала Тіхановська на запитання агентства, чи не планує вона поїхати в Україну. Але поки говорити, коли це може статися, зарано.

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У німецькій столиці лідерка білоруської опозиції звернулася до представників діаспори та німців з проханням не залишати білорусів сам на сам з режимом. Вона визнала, що люди втомилися, вони потребують підтримки.

"Людям важко, люди втомилися, людям страшно, але не давайте Європі забути про нас, відвернутися від нас у такий важливий момент… Зовнішній тиск є дуже-дуже важливим. Слово за вами", - закликала Тіхановська. Вона звернулася з проханням привертати увагу, змусити уряди демократичних країн прийти на допомогу Білорусі зараз, а не потім; не заплющувати очі на те, що відбувається в республіці. У самій Білорусі люди обмежені в інструментах у боротьбі проти диктатури, додала вона.

На площі Жандарменмаркт, де в цю пору зазвичай відбувається один з найкращих різдвяних ярмарків, але не цього року, зібралися щонайменше 300 людей. Поліція та організатори намагалися закликати людей тримати дистанцію, але марно. Хоча всі були в масках, стояти на відстані 2 метри не виходило: всі хотіли сфотографуватися разом з Тіхановською, подякувати їй за мужність, передати квіти та подарунки.

Це вже другий візит Світлани Тіхановської в Берлін.

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Нагадаємо, в Білорусі 13 грудня відбулася чергова акція протесту - "Марш народного звинувачення", спрямований проти репресій щодо мирних демонстрантів і опозиції з боку режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні. За даними ГУВС, у Мінську понад 300 осіб було затримано.

Автор: 

Білорусь (7938) Берлін (193) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+17
В Украине память не берегут о своих,что говорить о пришлых...
К примеру маму знаменитой Леси Украинки совсем не помнят...полтавчане...А зря...,Олена Пчілка знала 5 языков,была писательницей,переводчиком и публицистом...кроме того мама Леси Украинки была первой женщиной в Украине членом-корреспондентом Академии наук Украины...,зато памятника знаменитой Женщине в Полтаве до сих пор нет,зато есть в Полтаве памятник петру первому,знаменитому болвану РАБссии...
Позорище...
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14.12.2020 02:11
+13
Перед перетином кордону нехай добре подумає та пригадає чий Крим.)

Тихановская "очень хотела бы" посетить Украину - Цензор.НЕТ 5163
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14.12.2020 07:01
+12
Вистачить з нас і Сракашвілі.
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14.12.2020 06:30
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пусть идет на ......
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14.12.2020 11:16 Відповісти
Научить нас как ходить на митинги с песнями и плясками.А на ближайшей клумбе сорвать цветы и дарить всем!
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14.12.2020 11:58 Відповісти
Как по мне - думаю , шо самый эффективный способ (и реальный) это попытка захвата всех посольств в мире . Только это докажет нелигитимность усатого вурдалака !

Как захватить ? Приходит человек тысячи две к посольству и берётся "мирным штуромом" .
Белорусов сейчас по Европе полно . по крайней мере в ключевых странах .
Да и посольские работники (за исключением особистов и послов) не особо готовы рвать дупу за усатого вурдалака .
От Тихановской многое чего зависит . Например она может убедить руководителей стран не признавать акредитации от Вурдалака . Т.е. -- либо послы признают Вурдалака усатого узурпатором , либо нехай киздуют к бацьке в дупу . А новых не пускать . Нехай Тихановская призначает послов и дипмиссии .
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14.12.2020 12:03 Відповісти
Дорогая Тихановская, ставшая фанаткой Путина, очень жду Вас с визитом в Украину, но после визита в Беларусь. Приблуд у нас и своих хватает.
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14.12.2020 12:44 Відповісти
Лукашенкові повезло з опозицією...А чому б і не повезти,коли він сам її створив,посадивши головного опозиціонера,а його дружину,конкретно залякавши,особисто вивіз за кордон...по її ж проханню,до речі...Отакий ніби простак бацька,а всіх перехитрив,і на разі повністю керує тією заварухою в Білорусі...
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14.12.2020 12:51 Відповісти
Дуже чекаємо! З повагою, та любовью! Тримаємося, сябри!
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14.12.2020 12:56 Відповісти
Жора Балашов - чего ты ждешь?
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14.12.2020 21:56 Відповісти
В Украине еще эта кремлевская консерва не побиралась! Пошла на к Ху.лу.
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14.12.2020 13:05 Відповісти
Ну и на кой ляд здесь нужна эта амеба?
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14.12.2020 13:16 Відповісти
Ще однієї кацапки невистачало
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14.12.2020 14:17 Відповісти
Ну якщо вона спілкується зі своїми прихильниками на кацапській мові,то тоді все зрозуміло.
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14.12.2020 18:18 Відповісти
нехай поки що, з Білоруссю розбереться, у нас своїх клоунів вистачає...
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14.12.2020 18:55 Відповісти
100500 %
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15.12.2020 09:07 Відповісти
Там лучшего лидера чем "слабая женщина" найти не смогли? Мне кажется, что ей тяжело мысли формулировать. Наверное Макрон её назначил.
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14.12.2020 21:24 Відповісти
Митинговать в Берлине приятно! Я бы тоже поучаствовал с радостью!
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14.12.2020 22:05 Відповісти
Чей Крым, мразь?!
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14.12.2020 23:50 Відповісти
Объявить Тихановскую невъездной за ее блеянья о бэ-юре и о бэ-факто (насчет Крыма)... Своей ваты у нас хватает.
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15.12.2020 09:06 Відповісти
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