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Тихановская "очень хотела бы" посетить Украину. ВИДЕО

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хотела бы посетить Украину, но пока встречается с соотечественниками в европейских столицах.

В воскресенье, 13 декабря, она пообщалась со своими сторонниками в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Знаете, я этого очень хотела бы", - сказала Тихановская на вопрос агентства, не планирует ли она уехать в Украину. Но пока говорить, когда это может произойти, рано.

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В немецкой столице лидер белорусской оппозиции обратилась к представителям диаспоры и немцам с просьбой не оставлять белорусов один на один с режимом. Она признала, что люди устали, они нуждаются в поддержке.

"Людям трудно, люди устали, людям страшно, но не давайте Европе забыть о нас, отвернуться от нас в такой важный момент. Внешнее давление является очень-очень важным. Слово за вами", - призвала Тихановская. Она обратилась с просьбой привлекать внимание, заставить правительства демократических стран прийти на помощь Беларуси сейчас, а не потом; не закрывать глаза на происходящее в республике. В самой Беларуси люди ограничены в инструментах в борьбе против диктатуры, добавила она.

На площади Жандарменмаркт, где в это время обычно проходит один из лучших рождественских ярмарок, но не в этом году, собрались не менее 300 человек. Полиция и организаторы пытались призвать людей держать дистанцию, но напрасно. Хотя все были в масках, стоять на расстоянии 2 метра не получалось: все хотели сфотографироваться вместе с Тихановской, поблагодарить ее за мужество, передать цветы и подарки.

Это уже второй визит Светланы Тихановской в Берлин.

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Напомним, в Беларуси 13 декабря прошла очередная акция протеста - "Марш народного обвинения", направленный против репрессий в отношении мирных демонстрантов и оппозиции со стороны режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко. По данным ГУВД, в Минске более 300 человек было задержано.

Автор: 

Беларусь (7899) Берлин (226) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+17
В Украине память не берегут о своих,что говорить о пришлых...
К примеру маму знаменитой Леси Украинки совсем не помнят...полтавчане...А зря...,Олена Пчілка знала 5 языков,была писательницей,переводчиком и публицистом...кроме того мама Леси Украинки была первой женщиной в Украине членом-корреспондентом Академии наук Украины...,зато памятника знаменитой Женщине в Полтаве до сих пор нет,зато есть в Полтаве памятник петру первому,знаменитому болвану РАБссии...
Позорище...
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14.12.2020 02:11
+13
Перед перетином кордону нехай добре подумає та пригадає чий Крим.)

Тихановская "очень хотела бы" посетить Украину - Цензор.НЕТ 5163
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14.12.2020 07:01
+12
Вистачить з нас і Сракашвілі.
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14.12.2020 06:30
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пусть идет на ......
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14.12.2020 11:16 Ответить
Научить нас как ходить на митинги с песнями и плясками.А на ближайшей клумбе сорвать цветы и дарить всем!
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14.12.2020 11:58 Ответить
Как по мне - думаю , шо самый эффективный способ (и реальный) это попытка захвата всех посольств в мире . Только это докажет нелигитимность усатого вурдалака !

Как захватить ? Приходит человек тысячи две к посольству и берётся "мирным штуромом" .
Белорусов сейчас по Европе полно . по крайней мере в ключевых странах .
Да и посольские работники (за исключением особистов и послов) не особо готовы рвать дупу за усатого вурдалака .
От Тихановской многое чего зависит . Например она может убедить руководителей стран не признавать акредитации от Вурдалака . Т.е. -- либо послы признают Вурдалака усатого узурпатором , либо нехай киздуют к бацьке в дупу . А новых не пускать . Нехай Тихановская призначает послов и дипмиссии .
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14.12.2020 12:03 Ответить
Дорогая Тихановская, ставшая фанаткой Путина, очень жду Вас с визитом в Украину, но после визита в Беларусь. Приблуд у нас и своих хватает.
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14.12.2020 12:44 Ответить
Лукашенкові повезло з опозицією...А чому б і не повезти,коли він сам її створив,посадивши головного опозиціонера,а його дружину,конкретно залякавши,особисто вивіз за кордон...по її ж проханню,до речі...Отакий ніби простак бацька,а всіх перехитрив,і на разі повністю керує тією заварухою в Білорусі...
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14.12.2020 12:51 Ответить
Дуже чекаємо! З повагою, та любовью! Тримаємося, сябри!
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14.12.2020 12:56 Ответить
Жора Балашов - чего ты ждешь?
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14.12.2020 21:56 Ответить
В Украине еще эта кремлевская консерва не побиралась! Пошла на к Ху.лу.
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14.12.2020 13:05 Ответить
Ну и на кой ляд здесь нужна эта амеба?
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14.12.2020 13:16 Ответить
Ще однієї кацапки невистачало
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14.12.2020 14:17 Ответить
Ну якщо вона спілкується зі своїми прихильниками на кацапській мові,то тоді все зрозуміло.
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14.12.2020 18:18 Ответить
нехай поки що, з Білоруссю розбереться, у нас своїх клоунів вистачає...
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14.12.2020 18:55 Ответить
100500 %
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15.12.2020 09:07 Ответить
Там лучшего лидера чем "слабая женщина" найти не смогли? Мне кажется, что ей тяжело мысли формулировать. Наверное Макрон её назначил.
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14.12.2020 21:24 Ответить
Митинговать в Берлине приятно! Я бы тоже поучаствовал с радостью!
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14.12.2020 22:05 Ответить
Чей Крым, мразь?!
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14.12.2020 23:50 Ответить
Объявить Тихановскую невъездной за ее блеянья о бэ-юре и о бэ-факто (насчет Крыма)... Своей ваты у нас хватает.
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15.12.2020 09:06 Ответить
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