Тихановская "очень хотела бы" посетить Украину. ВИДЕО

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хотела бы посетить Украину, но пока встречается с соотечественниками в европейских столицах.

В воскресенье, 13 декабря, она пообщалась со своими сторонниками в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Знаете, я этого очень хотела бы", - сказала Тихановская на вопрос агентства, не планирует ли она уехать в Украину. Но пока говорить, когда это может произойти, рано.

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В немецкой столице лидер белорусской оппозиции обратилась к представителям диаспоры и немцам с просьбой не оставлять белорусов один на один с режимом. Она признала, что люди устали, они нуждаются в поддержке.

"Людям трудно, люди устали, людям страшно, но не давайте Европе забыть о нас, отвернуться от нас в такой важный момент. Внешнее давление является очень-очень важным. Слово за вами", - призвала Тихановская. Она обратилась с просьбой привлекать внимание, заставить правительства демократических стран прийти на помощь Беларуси сейчас, а не потом; не закрывать глаза на происходящее в республике. В самой Беларуси люди ограничены в инструментах в борьбе против диктатуры, добавила она.

На площади Жандарменмаркт, где в это время обычно проходит один из лучших рождественских ярмарок, но не в этом году, собрались не менее 300 человек. Полиция и организаторы пытались призвать людей держать дистанцию, но напрасно. Хотя все были в масках, стоять на расстоянии 2 метра не получалось: все хотели сфотографироваться вместе с Тихановской, поблагодарить ее за мужество, передать цветы и подарки.

Это уже второй визит Светланы Тихановской в Берлин.

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Напомним, в Беларуси 13 декабря прошла очередная акция протеста - "Марш народного обвинения", направленный против репрессий в отношении мирных демонстрантов и оппозиции со стороны режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко. По данным ГУВД, в Минске более 300 человек было задержано.