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Проєкт "Без цензури": Теорія Зе-брехні. Як Зеленський і його оточення обманюють українців. ВIДЕО

Як бреше і маніпулює Володимир Зеленський і його оточення? Багато, сильно і часто!

Тому "теорія брехні" президента і його оточення - сьогодні у фокусі "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Порятунок рядового Татарова, Арестович і "вагнерівська" спецоперація, твіти Юлії Мендель, які "рятували гривню", жалюгідні виправдання "Великого будівництва" і маніпуляції рейтингами - все це приклади того, як відверте заперечення реальності стало головним стилем спілкування нинішньої влади з людьми.

Чому так сталося? Про що президент і його Офіс брешуть більше і частіше?

А ще - докладний розбір кожної з цих небилиць і свіжого інтерв'ю Володимира Зеленського журналу "Фокус" на додачу!

До речі, як вам інтерв'ю? Залишайте коментарі та лайк на підтримку каналу, а ще - не забудьте перевірити, чи не скинув  ютуб вашу підписку і налаштування повідомлень! Так, він робить це, бо ми не подобаємося російським ботам. Таким чином, ми все робимо правильно!

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти. І ще ми тут разом з вами відвойовуємо український ютуб!

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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю виданню "Фокус", де підбив підсумки року, що минає, і розповів, що чекає українців у 2021-му. Головними темами бесіди стали епідемія коронавірусу, мирні переговори та корупційні скандали в ОП.

Зеленський Володимир (23978) Мендель Юлія (230) Буткевич Богдан (438) Татаров Олег (425) Арестович Олексій (380)


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Топ коментарі
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Проєкт "Без цензури": Теорія Зе-брехні. Як Зеленський і його оточення обманюють українців - Цензор.НЕТ 2853
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27.12.2020 10:54
+39
Проєкт "Без цензури": Теорія Зе-брехні. Як Зеленський і його оточення обманюють українців - Цензор.НЕТ 9396
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27.12.2020 11:01
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Проєкт "Без цензури": Теорія Зе-брехні. Як Зеленський і його оточення обманюють українців - Цензор.НЕТ 4649

Проєкт "Без цензури": Теорія Зе-брехні. Як Зеленський і його оточення обманюють українців - Цензор.НЕТ 939
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27.12.2020 10:50
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Кривонос на слова Вовки про можливу мобілизацію на вийну ..."2014 рік показав, що величезна кількість [громадян] ішла [воювати], але ще більша кількість - тікала від мобілізації. Тікала. І 2018 рік, коли ввели воєнний стан, також показав, що величезна кількість утекла [від мобілізації]. Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається. Це по-перше. По-друге, ми повинні розуміти, що навіть мобілізувавши людей, ми їх повинні ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м'ясом, не кидаємо людей десятками тисяч", - сказав він.

Сакашвілі - "Генерал Кривонос - не політолог, не оглядач, не відставник, який записався в експерти, він чинний заступник голови РНБО. Функція цієї посадової особи - готувати президента до згаданих ситуацій, давати йому різні альтернативні варіанти, як на них реагувати, координувати дії Міністерства оборони та інших силових структур. Але аж ніяк не відпускати глузування з преси, намагаючись довести, що Зеленський повністю некомпетентний, а ось він, генерал Кривонос, на відміну від президента, дуже компетентний",
... саакшвілі вважає вважає, що Кривоноса необхідно звільнити за глузування із Зеленського
Це каже той, який брав бабло у нині російського олігарха Курченко на свою політичну движуху разом з олігархами на знищення Порошенка й прихід ЗЕленої влади.
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28.12.2020 02:37 Відповісти
Все ,що звязано зі граєю-пусте і шкідливе-круки.
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28.12.2020 08:08 Відповісти
також не потрібно забувати, що в ОПУ сидять люди набрані по блату і по зв'язках, тому досить недалекі і не вміють в статистику та і взагалі в будь-яку науку! Чого вартий тільки один такий перл як "КАНАДІЯ"!!! ХАХАХ! тому деколи може і брешуть, а деколи тупо проявляють свою ТУПИЗНУ!!
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28.12.2020 09:20 Відповісти
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