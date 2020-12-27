Проєкт "Без цензури": Теорія Зе-брехні. Як Зеленський і його оточення обманюють українців. ВIДЕО
Як бреше і маніпулює Володимир Зеленський і його оточення? Багато, сильно і часто!
Тому "теорія брехні" президента і його оточення - сьогодні у фокусі "Без цензури" з Богданом Буткевичем.
Порятунок рядового Татарова, Арестович і "вагнерівська" спецоперація, твіти Юлії Мендель, які "рятували гривню", жалюгідні виправдання "Великого будівництва" і маніпуляції рейтингами - все це приклади того, як відверте заперечення реальності стало головним стилем спілкування нинішньої влади з людьми.
Чому так сталося? Про що президент і його Офіс брешуть більше і частіше?
А ще - докладний розбір кожної з цих небилиць і свіжого інтерв'ю Володимира Зеленського журналу "Фокус" на додачу!
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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю виданню "Фокус", де підбив підсумки року, що минає, і розповів, що чекає українців у 2021-му. Головними темами бесіди стали епідемія коронавірусу, мирні переговори та корупційні скандали в ОП.
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Сакашвілі - "Генерал Кривонос - не політолог, не оглядач, не відставник, який записався в експерти, він чинний заступник голови РНБО. Функція цієї посадової особи - готувати президента до згаданих ситуацій, давати йому різні альтернативні варіанти, як на них реагувати, координувати дії Міністерства оборони та інших силових структур. Але аж ніяк не відпускати глузування з преси, намагаючись довести, що Зеленський повністю некомпетентний, а ось він, генерал Кривонос, на відміну від президента, дуже компетентний",
... саакшвілі вважає вважає, що Кривоноса необхідно звільнити за глузування із Зеленського
Це каже той, який брав бабло у нині російського олігарха Курченко на свою політичну движуху разом з олігархами на знищення Порошенка й прихід ЗЕленої влади.