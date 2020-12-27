Проєкт "Без цензури": Теорія Зе-брехні. Як Зеленський і його оточення обманюють українців. ВIДЕО

Як бреше і маніпулює Володимир Зеленський і його оточення? Багато, сильно і часто!

Тому "теорія брехні" президента і його оточення - сьогодні у фокусі "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Порятунок рядового Татарова, Арестович і "вагнерівська" спецоперація, твіти Юлії Мендель, які "рятували гривню", жалюгідні виправдання "Великого будівництва" і маніпуляції рейтингами - все це приклади того, як відверте заперечення реальності стало головним стилем спілкування нинішньої влади з людьми.

Чому так сталося? Про що президент і його Офіс брешуть більше і частіше?

А ще - докладний розбір кожної з цих небилиць і свіжого інтерв'ю Володимира Зеленського журналу "Фокус" на додачу!

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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю виданню "Фокус", де підбив підсумки року, що минає, і розповів, що чекає українців у 2021-му. Головними темами бесіди стали епідемія коронавірусу, мирні переговори та корупційні скандали в ОП.