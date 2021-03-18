Проєкт "Без цензури": Добкін замість Кернеса? Чи витримає Харків?. ВIДЕО

Як живе без мера Харків? Хто і як бореться за право очолити місто? Кому вигідно тримати Харків без мера? Та чому геть не поспішають із виборами? Богдан Буткевич розбирає ситуацію, що склалася в найбільшому місті сходу України після смерті Геннадія Кернеса.

16 грудня 2020 року в клініці "Шаріте" в Німеччини помер багаторічний господар Харкова Геннадій Кернес. Який, до слова, за кілька місяців до смерті вже не міг насправді керувати Харковом і якого місяцями взагалі ніхто не бачив. А повноваження померлого Геннадія Кернеса Харківська міська рада припинила аж в кінці лютого.

Після тривалих зволікань комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування рекомендував призначити вибори мера Харкова на осінь 2021 року.

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Як повідомлялося раніше, 24 лютого 2021 року Харківська міська рада на сесії ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, повторно обраного на посаду на чергових виборах 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Кернеса вперше було обрано міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі. 4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). 9 грудня ХарківськаТВКвизнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретаремХарківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.