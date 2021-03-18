Проєкт "Без цензури": Добкін замість Кернеса? Чи витримає Харків?. ВIДЕО
Як живе без мера Харків? Хто і як бореться за право очолити місто? Кому вигідно тримати Харків без мера? Та чому геть не поспішають із виборами? Богдан Буткевич розбирає ситуацію, що склалася в найбільшому місті сходу України після смерті Геннадія Кернеса.
16 грудня 2020 року в клініці "Шаріте" в Німеччини помер багаторічний господар Харкова Геннадій Кернес. Який, до слова, за кілька місяців до смерті вже не міг насправді керувати Харковом і якого місяцями взагалі ніхто не бачив. А повноваження померлого Геннадія Кернеса Харківська міська рада припинила аж в кінці лютого.
Після тривалих зволікань комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування рекомендував призначити вибори мера Харкова на осінь 2021 року.
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Як повідомлялося раніше, 24 лютого 2021 року Харківська міська рада на сесії ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, повторно обраного на посаду на чергових виборах 25 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Кернеса вперше було обрано міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі. 4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.
Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".
4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). 9 грудня ХарківськаТВКвизнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретаремХарківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.
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Гепа уже давно не правил Харьковом, он был лишь иконой нашей вате, всем руководил нынешний и.о. Терехов. А сейчас нам предложат выбирать между Добкиным (без комментариев), Тереховым (правая рука Гепы), Фельдманом (ОПЗЖ) и, возможно, Светличной, которая протеже ОПЗЖэшного Райнина. Выбрать просто не с кого...
Если выиграет Добкин - Харьков превратиться в Лугандонию, если Фельдман - примерно то же + через клоаку по имени рынок Барабашово не построят дорогу, у Юльки шансов нет, так что из меньших зол получается Терехов, который ЗА нужную всей Салтовке дорогу, но при этом откровенно заигрывает с ватным электоратом... В общем печалька...
Думаю если будет Терехов, то Ярославский будет инвестировать в Харьков.
Зеленский - не ватное ничтожество, или Добкин - не ватная мразь?
Рыги сейчас при власти, рыги плюс зелёные рыги = рыговско-олигархический реванш. И эти рыги продолжают дело рыгов времён Януковича - предают Украину.
Та й взагалі ми зараз не про колишнього.
За назву проспекта жукову ніхто не виходив на вулицю - кернесовська шобла в
одностайному порядку раз за разом перейменовувала пр. Григоренка на жукова,
задля того щоб радянські пенсіонери за них голосували, поки що пенсіонерів
багато у Харкові.
ПРОПОНУЮ ЗААРЕШТУВТИ ВСЮ ВЕРХІВКУ ВЛАДИ В ХАРКОВІ ПО
ЗВИНУВАЧЕННЮ У ВІДМИВАННЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЧЕРЕЗ
БРУДНІ СХЕМИ "ЖИЛКОМСЕРВІСУ", ТАКОЖ ПРОПОНУЮ
ТИМЧАСОВО НА В.О. МЕРА ПАТРІОТА УКРАЇНИ
Відповідь проста - вони всі знаходяться в змові і розводять народ. (І Захід схоже намагаються розвести разом з Пуйлом)
Нехай вже Світлична в мери йде. У неї і репутація нормальна, без цього сепарського смороду, і на місці голови ОДА проявила себе непогано.
У ватників та пенсів на Світличну, наче, не має страшної алергії. Але звичайно, якщо піде Допа, Фельдман, сраколиз гепінській Тєрєхов тощо - то виберуть когось із ціх. Допу - аж бігом! Може Ярославський ще мав би шанси, але йому, схоже пох, та й він теж огидна бандюганська морда.
как следует.Честно говоря я бы проголосовала за Фельдмана так дернуло его связаться с ОПЗЖ.Выбора нет.Голосовать не хочется
Немає сенсу при таких розкладах голосувати взагалі.
Результати відомі заздалегідь. Беручи участь в таких "виборах" ви просто даєте цим гнидам легітимність.