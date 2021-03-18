Проект "Без цензуры": Добкин вместо Кернеса? Выдержит ли Харьков? ВИДЕО
Как живет без мэра Харьков? Кто и как борется за право возглавить город? Кому выгодно держать Харьков без мэра? И почему власти совсем не спешат с выборами? Богдан Буткевич разбирает ситуацию в крупнейшем городе востока Украины после смерти Геннадия Кернеса.
16 декабря 2020 года в клинике "Шарите" в Германии скончался многолетний хозяин Харькова Геннадий Кернес. Который, к слову, за несколько месяцев до смерти уже не мог на самом деле управлять Харьковом и которого месяцами вообще никто не видел. А полномочия умершего Геннадия Кернеса Харьковский городской совет прекратил только в конце февраля.
После длительных проволочек комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал назначить выборы мэра Харькова на осень 2021 года.
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Как сообщалось ранее, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, повторно избранного на должность на очередных выборах 25 октября 2020 года.
Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.
Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.
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Гепа уже давно не правил Харьковом, он был лишь иконой нашей вате, всем руководил нынешний и.о. Терехов. А сейчас нам предложат выбирать между Добкиным (без комментариев), Тереховым (правая рука Гепы), Фельдманом (ОПЗЖ) и, возможно, Светличной, которая протеже ОПЗЖэшного Райнина. Выбрать просто не с кого...
Если выиграет Добкин - Харьков превратиться в Лугандонию, если Фельдман - примерно то же + через клоаку по имени рынок Барабашово не построят дорогу, у Юльки шансов нет, так что из меньших зол получается Терехов, который ЗА нужную всей Салтовке дорогу, но при этом откровенно заигрывает с ватным электоратом... В общем печалька...
Думаю если будет Терехов, то Ярославский будет инвестировать в Харьков.
Зеленский - не ватное ничтожество, или Добкин - не ватная мразь?
Рыги сейчас при власти, рыги плюс зелёные рыги = рыговско-олигархический реванш. И эти рыги продолжают дело рыгов времён Януковича - предают Украину.
Та й взагалі ми зараз не про колишнього.
За назву проспекта жукову ніхто не виходив на вулицю - кернесовська шобла в
одностайному порядку раз за разом перейменовувала пр. Григоренка на жукова,
задля того щоб радянські пенсіонери за них голосували, поки що пенсіонерів
багато у Харкові.
ПРОПОНУЮ ЗААРЕШТУВТИ ВСЮ ВЕРХІВКУ ВЛАДИ В ХАРКОВІ ПО
ЗВИНУВАЧЕННЮ У ВІДМИВАННЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЧЕРЕЗ
БРУДНІ СХЕМИ "ЖИЛКОМСЕРВІСУ", ТАКОЖ ПРОПОНУЮ
ТИМЧАСОВО НА В.О. МЕРА ПАТРІОТА УКРАЇНИ
Відповідь проста - вони всі знаходяться в змові і розводять народ. (І Захід схоже намагаються розвести разом з Пуйлом)
Нехай вже Світлична в мери йде. У неї і репутація нормальна, без цього сепарського смороду, і на місці голови ОДА проявила себе непогано.
У ватників та пенсів на Світличну, наче, не має страшної алергії. Але звичайно, якщо піде Допа, Фельдман, сраколиз гепінській Тєрєхов тощо - то виберуть когось із ціх. Допу - аж бігом! Може Ярославський ще мав би шанси, але йому, схоже пох, та й він теж огидна бандюганська морда.
как следует.Честно говоря я бы проголосовала за Фельдмана так дернуло его связаться с ОПЗЖ.Выбора нет.Голосовать не хочется
Немає сенсу при таких розкладах голосувати взагалі.
Результати відомі заздалегідь. Беручи участь в таких "виборах" ви просто даєте цим гнидам легітимність.