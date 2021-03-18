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Проект "Без цензуры": Добкин вместо Кернеса? Выдержит ли Харьков? ВИДЕО

Как живет без мэра Харьков? Кто и как борется за право возглавить город? Кому выгодно держать Харьков без мэра? И почему власти совсем не спешат с выборами? Богдан Буткевич разбирает ситуацию в крупнейшем городе востока Украины после смерти Геннадия Кернеса.

16 декабря 2020 года в клинике "Шарите" в Германии скончался многолетний хозяин Харькова Геннадий Кернес. Который, к слову, за несколько месяцев до смерти уже не мог на самом деле управлять Харьковом и которого месяцами вообще никто не видел. А полномочия умершего Геннадия Кернеса Харьковский городской совет прекратил только в конце февраля.

После длительных проволочек комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал назначить выборы мэра Харькова на осень 2021 года.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" для портала "Цензор.НЕТ".

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Как сообщалось ранее, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, повторно избранного на должность на очередных выборах 25 октября 2020 года.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

Автор: 

выборы (24728) Добкин Михаил (967) Кернес Геннадий (1286) мэр (1648) Харьков (7485) Терехов Игорь (255) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+9
Добкин - ватная мразь.

Проєкт "Без цензури": Добкін замість Кернеса? Чи витримає Харків? - Цензор.НЕТ 9049
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18.03.2021 11:50
+6
Какой Добкин?? этот тот предатель Украины , который получил от путина 500 млн. дол за сдачу харькова россиянам?? Место Добкина на висилице, а не губернатором!!!
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18.03.2021 15:15
+5
Да и просто грязная тварь.
Проєкт "Без цензури": Добкін замість Кернеса? Чи витримає Харків? - Цензор.НЕТ 7359
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18.03.2021 14:49
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Правила форума Совет форумчан
два дебила это сила
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18.03.2021 11:48 Ответить
...Кернес "поумнел" быстро,когда его сделали инвалидом..Ну,а "Дупкин",похоже таким и останется,что не характерно для евреев...
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18.03.2021 11:51 Ответить
Воно православноє
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18.03.2021 12:31 Ответить
Всегда считал, что хернес сам на себя подстроил покушение, дабы вовремя смыться в Израиль. А после того как страсти в обществе немного утихли, то вернутся уже в коляске и дальше заправлять Харьковом.
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18.03.2021 14:46 Ответить
Инвалидом его сделали за отказ вернуть кацапам деньги которые он и Добкин взяли за организацию "ХНР". Добкин быстро обосцался и вернул кацапам (от Суркова), а вот Гепа отказался. Ну вот и получил "назидание". Допа после этого заявил что " в России мы говно, а здесь политики"...
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19.03.2021 02:22 Ответить
харьков сепарГрад
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19.03.2021 12:30 Ответить
Выбирать тупо не с кого, а потом снова вся Украина будет рассказывать, что харьковчане не так голосуют...
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18.03.2021 11:50 Ответить
полностью с вами согласен, буткевич называет харьковчан ватой, только он не знает как использовали гепа и допа всех бюджетников Харькова и что после шумилкина у нас реально не было ни одной кандидатуры, реальных претендентов на выборах мэра всегда было по два человека, взаимозаменяемых друг другу. Кушнарев попытался себя проявить, "пригласили на охоту". а все почему? потому что мусорской город, все правоохранительные органы все крышевали, покрывали ублюдков, типа тех которые сегодня министры мвд, при порохе всю область отдали под контроль луценко, так что не харьковчане виноваты, а те мрази, которые сейчас в мвд вовремя договорились с рыгами.
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18.03.2021 12:33 Ответить
Кушнарев мешал всем: и Гепе в Харькове был конкурентом и Яныку в Киеве. Вот от него и избавились его же рыги...
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18.03.2021 13:40 Ответить
я это прекрасно знаю, в то время комунальщики всех сфер, и производственные крупные предприятия были за него, а это большая часть электората.
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18.03.2021 13:43 Ответить
Там есть человек который пока заменяет Кернеса, думаю он в разы будет получше градоначальником Харькова чем Добкин.
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18.03.2021 19:13 Ответить
Це Гепін сраколиз Тєрєхов. Такаж мерзотна вата.
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18.03.2021 21:12 Ответить
То, что Терехов лучше Добкина абсолютно не означает что он нормальный. Пару недель назад под его предводительством в очередной раз через сессию горсовета пытались протянуть переименование проспекта П. Григоренко в проспект М. Жукова. И ему плевать было, что это нарушает законодательство Украины, он прекрасно понимал что это решение отменят через суд, но ему нужно было мобилизовать ватный электорат перед выборами...
Гепа уже давно не правил Харьковом, он был лишь иконой нашей вате, всем руководил нынешний и.о. Терехов. А сейчас нам предложат выбирать между Добкиным (без комментариев), Тереховым (правая рука Гепы), Фельдманом (ОПЗЖ) и, возможно, Светличной, которая протеже ОПЗЖэшного Райнина. Выбрать просто не с кого...
Если выиграет Добкин - Харьков превратиться в Лугандонию, если Фельдман - примерно то же + через клоаку по имени рынок Барабашово не построят дорогу, у Юльки шансов нет, так что из меньших зол получается Терехов, который ЗА нужную всей Салтовке дорогу, но при этом откровенно заигрывает с ватным электоратом... В общем печалька...
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18.03.2021 22:01 Ответить
Терехов поможет Ярославському востановить бренд ФК Металист.
Думаю если будет Терехов, то Ярославский будет инвестировать в Харьков.
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18.03.2021 23:35 Ответить
Возрождение Металлиста - это точно такой же пиар-ход как и с проспектом Жукова, Ярославский же четко заявил, что он на себя взял обязательства не заниматься футболом 10 лет, то есть до 2023 года, а тут вдруг в 2021 он вынырнул перед выборами. Всегда уважал Ярославского, но вот то, что он в паре с китайцами работает против интересов Украины по Мотор-Сичи я вообще не понял. Не надо было ему мараться в это дело...
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18.03.2021 23:48 Ответить
Добкин - ватная мразь.

Проєкт "Без цензури": Добкін замість Кернеса? Чи витримає Харків? - Цензор.НЕТ 9049
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18.03.2021 11:50 Ответить
Да и просто грязная тварь.
Проєкт "Без цензури": Добкін замість Кернеса? Чи витримає Харків? - Цензор.НЕТ 7359
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18.03.2021 14:49 Ответить
Ось кого треба боятися, справжніх ворогів як допа, а котять бочку на Зеленського, який молодець
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18.03.2021 11:51 Ответить
Чем отличается ватное ничтожество от ватной мрази?
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18.03.2021 12:20 Ответить
це ви про ненажерливого олігарха і друга мертвечука бувшого "гетьмана"?
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18.03.2021 12:24 Ответить
ну може не товариша, брехати не буду, але бізнес-партнера це точно
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18.03.2021 12:26 Ответить
Нет я спросил у Вас о тех персонажах которыех Вы упомянули. У Вас с логикой проблемы, это был сложный вопрос для Вас?
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18.03.2021 12:29 Ответить
а я вам відповів, таким його не вважаю, а ви все робите щоб до влади прийшли риги
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18.03.2021 12:35 Ответить
"а я вам відповів, таким його не вважаю"
Зеленский - не ватное ничтожество, или Добкин - не ватная мразь?
Рыги сейчас при власти, рыги плюс зелёные рыги = рыговско-олигархический реванш. И эти рыги продолжают дело рыгов времён Януковича - предают Украину.
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18.03.2021 12:43 Ответить
ви так нічого і не зрозуміли
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18.03.2021 12:44 Ответить
Конечно же нет. В моей реальности предательство - это смертный грех.
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18.03.2021 12:48 Ответить
В чому він молодець? Нагадайте будь ласка.

Проєкт "Без цензури": Добкін замість Кернеса? Чи витримає Харків? - Цензор.НЕТ 6156
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18.03.2021 12:40 Ответить
бувший був таким кваліфікованим, що на держслужбі став олігархом-мільярдером. а міг увійти в історію
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18.03.2021 12:43 Ответить
Чому ж ви тоді не обрали жебрака?
Та й взагалі ми зараз не про колишнього.
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18.03.2021 14:49 Ответить
на данный момент у допы даже выше рейтинг чем у терехова.. но арсен скорее всего на терехова поставит.. на допу русские могут.. не все опзжешники за допу... до осени будет очень зашкварно в Харькове.. все начинается только
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18.03.2021 11:53 Ответить
к сожалению так и будет, армяшка будет топить за терехова, соответственно все преступления гепы никто расследовать не будет.
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18.03.2021 12:36 Ответить
живет падло в Украине и все делает ей во вред... может просится на ист родину?
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18.03.2021 11:58 Ответить
... в том то и дело что добкин не один такой здесь в харькове ватноголовых предостаточно изберут кого угодно но только не украинского патриота.
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18.03.2021 15:19 Ответить
кацапизировали харьков обосранным руським языком... итог этого преступления гепы, дупы... теракты против мирных людей.... и антиукраинская сущность украинского города...
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18.03.2021 16:01 Ответить
А що пеняти на допу, якщо і Харків не такий вже й патріотичний і проукраїнський і вибирає таких же...
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18.03.2021 12:21 Ответить
В Харькове -междусобойчик.Все Бенефициары -оголтелая 5я колонна и мафия в одном лице.Запрос на порядочного мера харьковским плебсом даже и не ставится.Потомственные воры и кидалы изберут себе подобного.
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18.03.2021 12:38 Ответить
О чем говорить,если видный деятель еврейской общины Харькова Фельдман и тот записался в 5ю колонну, ОПЗЖ,Нужно вводить санкции от имени Украины против казнокрадов,5колонны и алчного судейского кубла.Незамедлительно.
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18.03.2021 12:42 Ответить
Так єто ж Харьков, дєтка. Єслі нєкернес, то только добкін)))))))
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18.03.2021 12:59 Ответить
Нкуянесмешно. А даже очень печально, что во втором городе Украины нет достойного патриотически настроенного кандидата
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18.03.2021 13:44 Ответить
Встидаюся спитати: а про котрого із братів Доп ідеться? Про того, котрий Моня, чи того, котрий наркомен?
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18.03.2021 14:14 Ответить
Какой Добкин?? этот тот предатель Украины , который получил от путина 500 млн. дол за сдачу харькова россиянам?? Место Добкина на висилице, а не губернатором!!!
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18.03.2021 15:15 Ответить
Добкин этот тип далеко не украинских взглядов задача харьковчан не допустить реваншистов во власть.
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18.03.2021 15:15 Ответить
Всю городскую власть НА ПОЛИГРАФ. А таких как допа фукс под перекрёсный полиграф. Их законное место на параше, а не в мерии. Вообще дело этих четырёх "с букетами в руках, на встрече рускофашистских танков" надо разобрать и вынести на СУД НАРОДА. Предатели должны быть уничтожены.
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18.03.2021 15:44 Ответить
---" Примари московсько-- ординського перетоніту ! " Дивуватися зашкорублій свідомості харківчан НЕ доводиться ...Саме сюди/ якнайближче .до московського мавзолею / комуно--ординці і перенесли нашу столицю /1919--1934-р.р. / Традеційно --- розчавили еліту / Хвильового... Курбаса.../І розпочалася селекція з виведення нової/ радянської / людини... Сьогодні вона пишається . що саме в харкові склепали переможний танк Т--34 . вони обожнюють тирана --україножера Жукова /і знову й знову голосують за освячення його іменем проспектів.. Відповідно : .для прозріння цих людей потрібний час...і Посягання на їх ідолів вони сприймають. як посягання .власне. на них самих ... Демагогія " добкіних--бобкіних . для них прийнятніша--це як неяк---.своі...
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18.03.2021 15:57 Ответить
Ти чи дебіл?
За назву проспекта жукову ніхто не виходив на вулицю - кернесовська шобла в

одностайному порядку раз за разом перейменовувала пр. Григоренка на жукова,
задля того щоб радянські пенсіонери за них голосували, поки що пенсіонерів
багато у Харкові.
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18.03.2021 17:16 Ответить
що допа, що гепа- "одного поля ягоди", але у гепи хоть мізки були
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18.03.2021 16:39 Ответить
После длительных проволочек комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал назначить выборы мэра Харькова на осень 2021 года Источник: https://censor.net/ru/v3254092

ПРОПОНУЮ ЗААРЕШТУВТИ ВСЮ ВЕРХІВКУ ВЛАДИ В ХАРКОВІ ПО
ЗВИНУВАЧЕННЮ У ВІДМИВАННЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЧЕРЕЗ
БРУДНІ СХЕМИ "ЖИЛКОМСЕРВІСУ", ТАКОЖ ПРОПОНУЮ
ТИМЧАСОВО НА В.О. МЕРА ПАТРІОТА УКРАЇНИ
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18.03.2021 17:12 Ответить
Вообще-то на выборах мэра Харькова может решаться судьба не только Харькова, но и всей области, имея своего мэра кацапы наверняка попытаются захватить всю область.
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18.03.2021 17:28 Ответить
Допа будет вместе с гепой, вполне вероятно на ветке висеть!
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18.03.2021 18:50 Ответить
Кернес решал вопросы, а Добкин у него был на подтанцовке, это разной высоты полета птицы.
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18.03.2021 19:04 Ответить
гепа воровал безбожно! И бандюки были, тот же "оплот" детище гепы! Тот же бандюк как и маселький. кушнарь и т. п.! А допа у него, типа шуфрича для П**Расов (мальчик для битья)...
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19.03.2021 11:14 Ответить
PS: гепа вместе с допай и Харьков ***** продал, даже деньги получил! Не получилось, допа сразу деньги вернул, а гепе пулей напомнили!!!
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19.03.2021 11:24 Ответить
Есть там в Харькове Ярославский, но он скорее всего не пойдет в меры.
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18.03.2021 19:07 Ответить
Ну і яка проблема зараз у київській (центральної влади) заарештувати колишніх регіоналів - колаборантів? Що заважало Порошенку поставити цих сепаров на місце?
Відповідь проста - вони всі знаходяться в змові і розводять народ. (І Захід схоже намагаються розвести разом з Пуйлом)
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18.03.2021 20:03 Ответить
Якщо б пересаджали всю цю корупційну колаборантську наволоч (а там є за що, м'яко кажучи), то б може хтось і мав би шанси на харківському політичному обрії.
Нехай вже Світлична в мери йде. У неї і репутація нормальна, без цього сепарського смороду, і на місці голови ОДА проявила себе непогано.
У ватників та пенсів на Світличну, наче, не має страшної алергії. Але звичайно, якщо піде Допа, Фельдман, сраколиз гепінській Тєрєхов тощо - то виберуть когось із ціх. Допу - аж бігом! Може Ярославський ще мав би шанси, але йому, схоже пох, та й він теж огидна бандюганська морда.
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18.03.2021 21:21 Ответить
схемы Ярославского работают не хуже гепиных.Что касается Светличной то и она хорошо бюджет дерибанит.Просто времени у нее мало было-не развернулась
как следует.Честно говоря я бы проголосовала за Фельдмана так дернуло его связаться с ОПЗЖ.Выбора нет.Голосовать не хочется
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18.03.2021 21:45 Ответить
Ось ви перерахували - допу, Терехова, Світличну, Фельдмана. Розумієте, що - це просто вже гра в чужу гру?
Немає сенсу при таких розкладах голосувати взагалі.
Результати відомі заздалегідь. Беручи участь в таких "виборах" ви просто даєте цим гнидам легітимність.
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18.03.2021 23:53 Ответить
 
 