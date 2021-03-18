Проект "Без цензуры": Добкин вместо Кернеса? Выдержит ли Харьков? ВИДЕО

Как живет без мэра Харьков? Кто и как борется за право возглавить город? Кому выгодно держать Харьков без мэра? И почему власти совсем не спешат с выборами? Богдан Буткевич разбирает ситуацию в крупнейшем городе востока Украины после смерти Геннадия Кернеса.

16 декабря 2020 года в клинике "Шарите" в Германии скончался многолетний хозяин Харькова Геннадий Кернес. Который, к слову, за несколько месяцев до смерти уже не мог на самом деле управлять Харьковом и которого месяцами вообще никто не видел. А полномочия умершего Геннадия Кернеса Харьковский городской совет прекратил только в конце февраля.

После длительных проволочек комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал назначить выборы мэра Харькова на осень 2021 года.

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Как сообщалось ранее, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, повторно избранного на должность на очередных выборах 25 октября 2020 года.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.