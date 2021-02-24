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Новости Политика Украины
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Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью

Харьковский городской совет на сессии в среду принял решения о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса.

"Принять к сведению факт смерти Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича 16 декабря 2020 года, в связи с чем считать досрочно прекращенными со дня смерти полномочия Харьковского городского головы", - говорится в решении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе также указано, что копию решения секретарь горсовета Игорь Терехов должен направить в Верховную Раду.

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Как сообщалось, 27 января парламентский комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения решил обратиться в Харьковский городской совет с целью получения его решения о досрочном прекращении полномочий скончавшегося мэра Харькова Геннадия Кернеса в связи с его смертью, что позволит начать процедуру назначения внеочередные выборы городского головы.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.
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Топ комментарии
+28
фух!.. ну наконец-то!.. а то Гепа с кладбища селекторные совещания проводил..
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24.02.2021 11:13
+27
Ой , а чего это вдруг ? Смерть - не повод . Пусть бы рулил и дальше . Харьков ведь ЭТО выбирал много и часто ...
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24.02.2021 11:14
+17
якось спішно вони це зробили, чувак з 16.12.2020 норм працював, нікому не мішав.....
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24.02.2021 11:14
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фух!.. ну наконец-то!.. а то Гепа с кладбища селекторные совещания проводил..
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24.02.2021 11:13 Ответить
из астрала. какой вьі не грамотньій
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24.02.2021 11:15 Ответить
Чекаємо до 28 березня (Песах)...
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24.02.2021 11:17 Ответить
ага а какие ваши доказательства что Гепа того..отошел??? Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 5550 шютка так намеревался Харьковский Гепасовет трюхать мосх пару лет всей Украине не вышло им намекнули что они пойдут как додаток к фараону шли когда то служивые....
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24.02.2021 11:50 Ответить
Его нужно навечно внести в списки мэрии и каждый день оглашать на утреннем построении Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 6243
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24.02.2021 13:43 Ответить
Ой , а чего это вдруг ? Смерть - не повод . Пусть бы рулил и дальше . Харьков ведь ЭТО выбирал много и часто ...
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24.02.2021 11:14 Ответить
декабрем хоть прекратили? или гепа "работал" до сегодняшнего дня?
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24.02.2021 11:14 Ответить
Ага, и зарплата капала и кэш заносили...
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24.02.2021 11:26 Ответить
Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 8782 Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 6651 Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 7293
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24.02.2021 12:00 Ответить
Ага!А 13-та?
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24.02.2021 12:32 Ответить
якось спішно вони це зробили, чувак з 16.12.2020 норм працював, нікому не мішав.....
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24.02.2021 11:14 Ответить
Ви впевнені, що 16.12? Є підозра, що це відбулося значно раніше і Харків обирав трупака... А озвучили 16.12...
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24.02.2021 11:29 Ответить
тим більше поспішили звільнити, чувак, виявляється, ще довше без проблем працював
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24.02.2021 11:46 Ответить
Гепа умер, но его электронная подпись - живее Ленина)
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24.02.2021 11:15 Ответить
Только на 66 -й день дух крысы перестал витать в мерии Харькова
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24.02.2021 11:15 Ответить
А шо, он умер?
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24.02.2021 11:15 Ответить
Не... он представился... или приставился.. Ну вообщем на сегодня уже точно его в Харькове нет!
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24.02.2021 11:38 Ответить
Оввва 😁 не минуло й року. Мерзоту вже пару місяців як хробаки смакують,а вони тільки припинили 😠 Чудні справи твої господи
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24.02.2021 11:16 Ответить
чорти на пательні його смакують
Кернес оставил городу многомиллионные долги и туалет за 200 тысяч долларов
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24.02.2021 11:22 Ответить
Душу-точно ,а тіло то справа наших українських хробачків 😉
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24.02.2021 11:25 Ответить
Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью - Цензор.НЕТ 6929
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24.02.2021 11:16 Ответить
Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью - Цензор.НЕТ 9534 навіщо так спішити! не розумію!
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24.02.2021 11:16 Ответить
Чекали воскресіння
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24.02.2021 11:21 Ответить
Да ну нах... ! Мумию посадите на кресло и молитесь ей дальше !
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24.02.2021 11:16 Ответить
не ту страну назвали Гондурасом Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью - Цензор.НЕТ 4537
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24.02.2021 11:17 Ответить
за него проголосовали 60,34% избирателей.Источник: https://censor.net/ru/n3249753

Быдлохарьков.
Люди с Украины, не имейте никаких дел с неполноценными быдлохарьковчанами, потом выйдет себе дороже.
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24.02.2021 11:18 Ответить
есть ещё криворожане
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24.02.2021 11:21 Ответить
и одеситы - с одной "с", конечно.
Выводы делаю по результатам выборов.
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24.02.2021 11:28 Ответить
не кажи за всіх харків'ян
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24.02.2021 11:24 Ответить
Увы, очень мало статистически.
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24.02.2021 11:26 Ответить
А сам то ты кто?
а кто те 40% кто за него не голосовал? почти половина? а кто те кто в 2014 бросили харьковчан самим отстаивать город от русни понаехавшей и с оружием штурмовавшим ога? хоть ктото из "патриотических" областей приехал помоч? Террористические акты почемуто в Харьков были, с жертвами, а не во Львове или ИваноФранковске.
Ну а раз ты такое утверждаеш, то ты не просто быдло, ты чмошник и ОПЗЖшная подстилка.
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24.02.2021 11:27 Ответить
Я про тебя выше написал. Своим быдлоответом ты подтвердил.
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24.02.2021 11:29 Ответить
а должен был болтаться на фонарном столбе
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24.02.2021 11:20 Ответить
Так и кучма подохнет вместо столба.
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24.02.2021 11:40 Ответить
Не може бути! Кернес, як чЛенін- завжди живий. Це, провокація.
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24.02.2021 11:20 Ответить
А когда он умер?
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24.02.2021 11:20 Ответить
місяці два тому але до цього часу якось вправно керував містом.
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24.02.2021 11:23 Ответить
он ещё в августе ласты склеил, просто держали пока выборы пройдут
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24.02.2021 11:25 Ответить
та там все просто . для управления городом миллионником всего то и нужно Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 1417

1) маг-колдун - одна штука

2) специальное оборудование - одна штука

Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 5427
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24.02.2021 11:28 Ответить
В Шарите, видимо, другого мнения. Беда в ЭЦП, которая сгенерировала уже после смерти Кернеса от его имени. И стесняются сказать, кто же такой смельчак, что не побоялся подделать подпись самого Кернеса
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24.02.2021 11:29 Ответить
Странно, что не после выборов осенью. Оперативно(((
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24.02.2021 11:20 Ответить
в связи с выносом тела ? Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью - Цензор.НЕТ 8924
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24.02.2021 11:21 Ответить
"Приняли во внимание"(с) Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 2254 А ведь могли и не принять...)))
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24.02.2021 12:35 Ответить
Ну и зря,сейчас он ещё полезнее,чем при жизни😆
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24.02.2021 11:22 Ответить
Гепа жив, откопайте его и дёргайте за верёвку, будет мер чтт надо
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24.02.2021 11:24 Ответить
до харькОв дошло? оперативно Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью - Цензор.НЕТ 253
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24.02.2021 11:24 Ответить
Не може бути... І зарплату перестали платити?
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24.02.2021 11:26 Ответить
Уже третий месяц, как Геннадий Адольфович перестал воровать. Чиновник! бери пример с Геннадия Адольфовича!
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24.02.2021 11:26 Ответить
От біда....
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24.02.2021 11:26 Ответить
У мерии были все стадии переживания утраты: отрицание, гнев, торг, депрессия и сегодня, наконец, принятие.
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24.02.2021 11:36 Ответить
Назначте его мэром кладбища ...
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24.02.2021 11:37 Ответить
🤣👍
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24.02.2021 12:14 Ответить
🤣👍
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24.02.2021 12:22 Ответить
Та шож такое, не дали поруководить дохлому сепару , любимцу харьковчан, ещё-бы пару годков , зато побали-бы в книгу Гинеса)Харьковом правят зловещие сепары-мертвяки)
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24.02.2021 11:38 Ответить
Долго же харьковские чинуши выжидали- отстранять не отстранять гепу,а вдруг во время заседания...явится. Дааа, еще долго вы ,чинуши будете оглядываться....не стоит ли гепа за спиной...запугал он вас однако!! Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 3305
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24.02.2021 11:43 Ответить
только заметили штоле...
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24.02.2021 11:50 Ответить
А що чекали? Думали що воскресне? Дарма, дарма..
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24.02.2021 11:58 Ответить
спадкоємці ділили спадщину
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24.02.2021 12:52 Ответить
Пусть бы еще поурководил.Харьковчанам нужно выйти на митинг по отмене этого решения.
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24.02.2021 12:00 Ответить
Гепа шифея усех шифых. С пад грунта шоли рукаводил. Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 7305 Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 7305 Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 7305
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24.02.2021 12:05 Ответить
наконец-то сучьего пса на ноль помножили
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24.02.2021 12:08 Ответить
думаю пора час подавати до суду за таке "рішення"! А що, якщо довідка про смерть була переведена з помилками з німецької мови? А де аналізи ДНК тіла? ГАНЬБА! кренес - харЬковське ФСЬО! Всі на мітинги!
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24.02.2021 12:13 Ответить
Гепі це не сподобається.
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24.02.2021 12:27 Ответить
на следующих выборах харьковчане снова выберут гепу ! Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 9604 это навсегда
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24.02.2021 12:28 Ответить
Это вы поспешили !!! (с) Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 878

Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 6680
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24.02.2021 12:40 Ответить
Как же теперь харьковчане без Гепы? Мавзолей строить еще не собираются?
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24.02.2021 13:51 Ответить
Да, в свете этих событий уже не смешно читать, когда где-то мэрои избирают кота, петуха или свинью...
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24.02.2021 14:43 Ответить
А как тихо прошёл делёж майна нажитого честным трудом. Вот для этого его и переносили дату кончины. А теперь дело в шляпе, а шляпа на гепе и допе.
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24.02.2021 14:48 Ответить
А от цікаво. Одноголосно прийняли, чи був хто проти або утримався?
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24.02.2021 15:43 Ответить
Ну ***** - красавці, не пройшло і пів року, а вони вже його звільнили.
Щей вибирали в комі. Не ну ви мене пробачайте канешно но я все ж скажу - ето скопіще 3,14д арасов надо таки розганять бо діла не буде.
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24.02.2021 15:44 Ответить
а могли б і на принцип піти - був би єдиний мер, який керує містом-мільйонником прямо із могили.
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24.02.2021 15:46 Ответить
 
 