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Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю

Харківська міська рада на сесії в середу ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса.

"Узяти до відома факт смерті харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича 16 грудня 2020 року, у зв'язку з чим вважати достроково припиненими з дня смерті повноваження харківського міського голови", - йдеться в рішенні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У документі також зазначено, що копію рішення секретар міськради Ігор Терехов має направити до Верховної Ради.

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Як повідомлялося, 27 січня парламентський комітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив звернутися до Харківської міської ради з метою отримання її рішення про дострокове припинення повноважень мера Харкова Геннадія Кернеса у зв'язку з його смертю, що дозволить розпочати процедуру призначення позачергових виборів міського голови.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Кернеса вперше було обрано міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі. 4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). 9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
фух!.. ну наконец-то!.. а то Гепа с кладбища селекторные совещания проводил..
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24.02.2021 11:13
+27
Ой , а чего это вдруг ? Смерть - не повод . Пусть бы рулил и дальше . Харьков ведь ЭТО выбирал много и часто ...
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24.02.2021 11:14
+17
якось спішно вони це зробили, чувак з 16.12.2020 норм працював, нікому не мішав.....
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24.02.2021 11:14
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фух!.. ну наконец-то!.. а то Гепа с кладбища селекторные совещания проводил..
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24.02.2021 11:13 Відповісти
из астрала. какой вьі не грамотньій
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24.02.2021 11:15 Відповісти
Чекаємо до 28 березня (Песах)...
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24.02.2021 11:17 Відповісти
ага а какие ваши доказательства что Гепа того..отошел??? Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 5550 шютка так намеревался Харьковский Гепасовет трюхать мосх пару лет всей Украине не вышло им намекнули что они пойдут как додаток к фараону шли когда то служивые....
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24.02.2021 11:50 Відповісти
Его нужно навечно внести в списки мэрии и каждый день оглашать на утреннем построении Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 6243
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24.02.2021 13:43 Відповісти
Ой , а чего это вдруг ? Смерть - не повод . Пусть бы рулил и дальше . Харьков ведь ЭТО выбирал много и часто ...
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24.02.2021 11:14 Відповісти
декабрем хоть прекратили? или гепа "работал" до сегодняшнего дня?
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24.02.2021 11:14 Відповісти
Ага, и зарплата капала и кэш заносили...
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24.02.2021 11:26 Відповісти
Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 8782 Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 6651 Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 7293
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24.02.2021 12:00 Відповісти
Ага!А 13-та?
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24.02.2021 12:32 Відповісти
якось спішно вони це зробили, чувак з 16.12.2020 норм працював, нікому не мішав.....
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24.02.2021 11:14 Відповісти
Ви впевнені, що 16.12? Є підозра, що це відбулося значно раніше і Харків обирав трупака... А озвучили 16.12...
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24.02.2021 11:29 Відповісти
тим більше поспішили звільнити, чувак, виявляється, ще довше без проблем працював
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24.02.2021 11:46 Відповісти
Гепа умер, но его электронная подпись - живее Ленина)
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24.02.2021 11:15 Відповісти
Только на 66 -й день дух крысы перестал витать в мерии Харькова
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24.02.2021 11:15 Відповісти
А шо, он умер?
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24.02.2021 11:15 Відповісти
Не... он представился... или приставился.. Ну вообщем на сегодня уже точно его в Харькове нет!
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24.02.2021 11:38 Відповісти
Оввва 😁 не минуло й року. Мерзоту вже пару місяців як хробаки смакують,а вони тільки припинили 😠 Чудні справи твої господи
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24.02.2021 11:16 Відповісти
чорти на пательні його смакують
Кернес оставил городу многомиллионные долги и туалет за 200 тысяч долларов
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24.02.2021 11:22 Відповісти
Душу-точно ,а тіло то справа наших українських хробачків 😉
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24.02.2021 11:25 Відповісти
Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью - Цензор.НЕТ 6929
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24.02.2021 11:16 Відповісти
Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью - Цензор.НЕТ 9534 навіщо так спішити! не розумію!
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24.02.2021 11:16 Відповісти
Чекали воскресіння
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24.02.2021 11:21 Відповісти
Да ну нах... ! Мумию посадите на кресло и молитесь ей дальше !
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24.02.2021 11:16 Відповісти
не ту страну назвали Гондурасом Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью - Цензор.НЕТ 4537
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24.02.2021 11:17 Відповісти
за него проголосовали 60,34% избирателей.Источник: https://censor.net/ru/n3249753

Быдлохарьков.
Люди с Украины, не имейте никаких дел с неполноценными быдлохарьковчанами, потом выйдет себе дороже.
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24.02.2021 11:18 Відповісти
есть ещё криворожане
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24.02.2021 11:21 Відповісти
и одеситы - с одной "с", конечно.
Выводы делаю по результатам выборов.
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24.02.2021 11:28 Відповісти
не кажи за всіх харків'ян
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24.02.2021 11:24 Відповісти
Увы, очень мало статистически.
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24.02.2021 11:26 Відповісти
А сам то ты кто?
а кто те 40% кто за него не голосовал? почти половина? а кто те кто в 2014 бросили харьковчан самим отстаивать город от русни понаехавшей и с оружием штурмовавшим ога? хоть ктото из "патриотических" областей приехал помоч? Террористические акты почемуто в Харьков были, с жертвами, а не во Львове или ИваноФранковске.
Ну а раз ты такое утверждаеш, то ты не просто быдло, ты чмошник и ОПЗЖшная подстилка.
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24.02.2021 11:27 Відповісти
Я про тебя выше написал. Своим быдлоответом ты подтвердил.
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24.02.2021 11:29 Відповісти
а должен был болтаться на фонарном столбе
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24.02.2021 11:20 Відповісти
Так и кучма подохнет вместо столба.
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24.02.2021 11:40 Відповісти
Не може бути! Кернес, як чЛенін- завжди живий. Це, провокація.
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24.02.2021 11:20 Відповісти
А когда он умер?
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24.02.2021 11:20 Відповісти
місяці два тому але до цього часу якось вправно керував містом.
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24.02.2021 11:23 Відповісти
он ещё в августе ласты склеил, просто держали пока выборы пройдут
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24.02.2021 11:25 Відповісти
та там все просто . для управления городом миллионником всего то и нужно Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 1417

1) маг-колдун - одна штука

2) специальное оборудование - одна штука

Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 5427
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24.02.2021 11:28 Відповісти
В Шарите, видимо, другого мнения. Беда в ЭЦП, которая сгенерировала уже после смерти Кернеса от его имени. И стесняются сказать, кто же такой смельчак, что не побоялся подделать подпись самого Кернеса
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24.02.2021 11:29 Відповісти
Странно, что не после выборов осенью. Оперативно(((
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24.02.2021 11:20 Відповісти
в связи с выносом тела ? Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью - Цензор.НЕТ 8924
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24.02.2021 11:21 Відповісти
"Приняли во внимание"(с) Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 2254 А ведь могли и не принять...)))
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24.02.2021 12:35 Відповісти
Ну и зря,сейчас он ещё полезнее,чем при жизни😆
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24.02.2021 11:22 Відповісти
Гепа жив, откопайте его и дёргайте за верёвку, будет мер чтт надо
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24.02.2021 11:24 Відповісти
до харькОв дошло? оперативно Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью - Цензор.НЕТ 253
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24.02.2021 11:24 Відповісти
Не може бути... І зарплату перестали платити?
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24.02.2021 11:26 Відповісти
Уже третий месяц, как Геннадий Адольфович перестал воровать. Чиновник! бери пример с Геннадия Адольфовича!
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24.02.2021 11:26 Відповісти
От біда....
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24.02.2021 11:26 Відповісти
У мерии были все стадии переживания утраты: отрицание, гнев, торг, депрессия и сегодня, наконец, принятие.
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24.02.2021 11:36 Відповісти
Назначте его мэром кладбища ...
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24.02.2021 11:37 Відповісти
🤣👍
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24.02.2021 12:14 Відповісти
🤣👍
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24.02.2021 12:22 Відповісти
Та шож такое, не дали поруководить дохлому сепару , любимцу харьковчан, ещё-бы пару годков , зато побали-бы в книгу Гинеса)Харьковом правят зловещие сепары-мертвяки)
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24.02.2021 11:38 Відповісти
Долго же харьковские чинуши выжидали- отстранять не отстранять гепу,а вдруг во время заседания...явится. Дааа, еще долго вы ,чинуши будете оглядываться....не стоит ли гепа за спиной...запугал он вас однако!! Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 3305
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24.02.2021 11:43 Відповісти
только заметили штоле...
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24.02.2021 11:50 Відповісти
А що чекали? Думали що воскресне? Дарма, дарма..
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24.02.2021 11:58 Відповісти
спадкоємці ділили спадщину
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24.02.2021 12:52 Відповісти
Пусть бы еще поурководил.Харьковчанам нужно выйти на митинг по отмене этого решения.
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24.02.2021 12:00 Відповісти
Гепа шифея усех шифых. С пад грунта шоли рукаводил. Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 7305 Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 7305 Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 7305
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24.02.2021 12:05 Відповісти
наконец-то сучьего пса на ноль помножили
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24.02.2021 12:08 Відповісти
думаю пора час подавати до суду за таке "рішення"! А що, якщо довідка про смерть була переведена з помилками з німецької мови? А де аналізи ДНК тіла? ГАНЬБА! кренес - харЬковське ФСЬО! Всі на мітинги!
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24.02.2021 12:13 Відповісти
Гепі це не сподобається.
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24.02.2021 12:27 Відповісти
на следующих выборах харьковчане снова выберут гепу ! Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 9604 это навсегда
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24.02.2021 12:28 Відповісти
Это вы поспешили !!! (с) Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 878

Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю - Цензор.НЕТ 6680
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24.02.2021 12:40 Відповісти
Как же теперь харьковчане без Гепы? Мавзолей строить еще не собираются?
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24.02.2021 13:51 Відповісти
Да, в свете этих событий уже не смешно читать, когда где-то мэрои избирают кота, петуха или свинью...
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24.02.2021 14:43 Відповісти
А как тихо прошёл делёж майна нажитого честным трудом. Вот для этого его и переносили дату кончины. А теперь дело в шляпе, а шляпа на гепе и допе.
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24.02.2021 14:48 Відповісти
А от цікаво. Одноголосно прийняли, чи був хто проти або утримався?
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24.02.2021 15:43 Відповісти
Ну ***** - красавці, не пройшло і пів року, а вони вже його звільнили.
Щей вибирали в комі. Не ну ви мене пробачайте канешно но я все ж скажу - ето скопіще 3,14д арасов надо таки розганять бо діла не буде.
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24.02.2021 15:44 Відповісти
а могли б і на принцип піти - був би єдиний мер, який керує містом-мільйонником прямо із могили.
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24.02.2021 15:46 Відповісти
 
 