Проєкт "Без цензури": Чи змусить Росія Україну відмовитися від НАТО? ВIДЕО
Безпрецедентна операція США і Великої Британії із примушування Росії до миру підходить до завершення – і Росія вже програла. Аж раптом президент Зеленський пропонує нам... здатися?
Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що відбувається довкола заяв про можливу відмову України від НАТО.
Чи вдасться росіянам уламати Україну відмовитися від курсу на НАТО, який, до речі, записаний у нас в Конституції? Чим це загрожує Україні та її репутації? Та чи реалістично взагалі протягнути щось подібне, зважаючи на масштаби допомоги союзників?
Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.
Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".
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Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
https://rusvesna.su/news/1644956215
ШОЛЬЦ ЗАЯВИЛ ОБ ОБЕЩАНИИ ЗЕЛЕНСКОГО ВЫНЕСТИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОРДЛО НА ОБСУЖДЕНИЕ В ТКГ
"В рамках Трехсторонней контрактной группы, которая работает в формате Минского процесса, где встречаются все вовлеченные стороны, очень скоро (будут внесены) все предусмотренные законопроекты по статусу восточной Украины, по изменению Конституции и подготовке выборов. Это хорошая подвижка и ее необходимо продолжить", - отметил Шольц". А если будет майдан Три, то он (Зе) его подавит или не допустит. Майданы делались не без помощи олигархов, хотя народ шел искренне веря в победу. Поэтому Зе договаривается сейчас с олигархами чтобы те смирились. А что касается Пороха, который мог бы поднять людей, то его или посадят или убьют, второе более вероятно. Только вот Путину любой сценарий выгоден "Цугцванг".