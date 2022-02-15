Проєкт "Без цензури": Чи змусить Росія Україну відмовитися від НАТО? ВIДЕО

Безпрецедентна операція США і Великої Британії із примушування Росії до миру підходить до завершення – і Росія вже програла. Аж раптом президент Зеленський пропонує нам... здатися?

Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що відбувається довкола заяв про можливу відмову України від НАТО.

Чи вдасться росіянам уламати Україну відмовитися від курсу на НАТО, який, до речі, записаний у нас в Конституції? Чим це загрожує Україні та її репутації? Та чи реалістично взагалі протягнути щось подібне, зважаючи на масштаби допомоги союзників?

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".