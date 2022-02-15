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Проєкт "Без цензури": Чи змусить Росія Україну відмовитися від НАТО? ВIДЕО

Безпрецедентна операція США і Великої Британії із примушування Росії до миру підходить до завершення – і Росія вже програла. Аж раптом президент Зеленський пропонує нам... здатися?

Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що відбувається довкола заяв про можливу відмову України від НАТО.

Чи вдасться росіянам уламати Україну відмовитися від курсу на НАТО, який, до речі, записаний у нас в Конституції? Чим це загрожує Україні та її репутації? Та чи реалістично взагалі протягнути щось подібне, зважаючи на масштаби допомоги союзників?

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".

Автор: 

НАТО (6441) путін володимир (23818) росія (65162) Пристайко Вадим (498) Макрон Емманюель (1456) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+14
Не змусить. Якщо заsцить Гундос, то ми йому маємо достойну заміну.
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15.02.2022 17:06
+6
Россия может заставить только зелю...Но он - не Украина.... и всей этой шобле не обломиться
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15.02.2022 19:19
+5
Зелю нужно было убирать год назад.
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15.02.2022 17:28
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Не змусить. Якщо заsцить Гундос, то ми йому маємо достойну заміну.
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15.02.2022 17:06 Відповісти
ох уже цей зелепук янелоховський, пінтюх пінтюхом, провалив чергове завдання хуіла недокурчатого. саме зараз має підключитись і запрацювати на всю можливу потужність весь ОП, а після цих уже можна ставити крапку, ці можуть і "неваляшку" завалити.
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15.02.2022 17:09 Відповісти
Зелю нужно было убирать год назад.
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15.02.2022 17:28 Відповісти
А ведь это реальная правда. Тем более что Украина стала рынком олигархов, которые несут денюжки в Европу как золотые яйца. А народ получил диктатора Зеленского и рабство. Посмотрите правде в глаза народ.
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16.02.2022 15:07 Відповісти
Зєля тупий і нема нікого, хто б йому розповів поучітєльну історію про відмову Яника від угоди з ЄС. І в Ростов йому вже не вийде...
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15.02.2022 17:36 Відповісти
Россия может заставить только зелю...Но он - не Украина.... и всей этой шобле не обломиться
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15.02.2022 19:19 Відповісти
Бубочка виконає усі свої обіцянки що він давав в Омані, засуне ОРДЛО до складу України. Пушилін буде у ВР поруч із Бойком та Шуфричем.
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15.02.2022 21:54 Відповісти
Я думаю это многим откроет глаза. Вот поэтому Путин и притормозил, а не потому что его напугали. https://lenta.ua/sholts-zayavil-ob-obeshchanii-zelenskogo-vynesti-zakonoproekt-ob-ordlo-na-obsuzhdenie-v-tkg-116086/
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16.02.2022 15:09 Відповісти
Когда я смотрю на Путина и его политику ,мне кажется ,что инопланетяне уже высадились. Приходит на память американский фильм,когда инопланетные создания вселяются в верхушку американской власти.(не помню название) .Здесь тоже самое,только более удобная страна,с обалваненым народом.Вглядитесь в эти инопланетные рожи.Путин,Песков,Лавров,а Киселев со Скабеевой.Жириновский,Зюганов,да почти любого возьми.,КУКРЫНИКСЫ тихо плачат в углу. А посмотрите на дальнейший захват мира,только канцлеры пообщаются на ЕДИНЕ,их как подменили.А Макрон,после подсадки в него зародыша уже заразный Омикрон..Теперь эта межгалактическая орда гадит в полях на границе с Украиной,надеясь отложить свои яйца в чужой стране. А дальше есть еще страны.
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16.02.2022 01:33 Відповісти
Шольц призывает формализовать статус Украины как не-члена НАТО

Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
https://rusvesna.su/news/1644956215
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16.02.2022 01:46 Відповісти
Гнать сраною мітлою ватну шльондру з МЗС. Ця проквцапська курва не має представляти Україну.
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16.02.2022 09:40 Відповісти
Первое что сделает этот, прости меня Господь, это сдаст в Минске интересы народа, который 8 лет отстаивал не жалея своих жизней. https://lenta.ua/sholts-zayavil-ob-obeshchanii-zelenskogo-vynesti-zakonoproekt-ob-ordlo-na-obsuzhdenie-v-tkg-116086/
ШОЛЬЦ ЗАЯВИЛ ОБ ОБЕЩАНИИ ЗЕЛЕНСКОГО ВЫНЕСТИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОРДЛО НА ОБСУЖДЕНИЕ В ТКГ
"В рамках Трехсторонней контрактной группы, которая работает в формате Минского процесса, где встречаются все вовлеченные стороны, очень скоро (будут внесены) все предусмотренные законопроекты по статусу восточной Украины, по изменению Конституции и подготовке выборов. Это хорошая подвижка и ее необходимо продолжить", - отметил Шольц". А если будет майдан Три, то он (Зе) его подавит или не допустит. Майданы делались не без помощи олигархов, хотя народ шел искренне веря в победу. Поэтому Зе договаривается сейчас с олигархами чтобы те смирились. А что касается Пороха, который мог бы поднять людей, то его или посадят или убьют, второе более вероятно. Только вот Путину любой сценарий выгоден "Цугцванг".
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16.02.2022 15:02 Відповісти
Европа говорит так: вы между олигархами разберитесь. Пусть одни тянут в рашку другие в ге..ропку, а 40 млн рабов пусть пашут и всем хорошо и, ге..ропе и параше и олигархам, а смотрящим над Буратинами и Пьеро пусть будет Арлекин.
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16.02.2022 15:16 Відповісти
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16.02.2022 16:22 Відповісти
 
 