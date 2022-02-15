Проект "Без цензуры": заставит ли Россия Украину отказаться от НАТО? ВИДЕО
Беспрецедентная операция США и Великобритании по принуждению России к миру подходит к завершению - и Россия уже проиграла. Но вдруг президент Зеленский предлагает нам... сдаться?
Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что происходит вокруг заявлений о возможном отказе Украины от НАТО.
Удастся ли россиянам уломать Украину отказаться от курса на НАТО, который, кстати, записан у нас в Конституции? Чем это чревато для Украины и ее репутации? И реалистично ли протянуть что-то подобное, учитывая масштабы помощи союзников?
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.
Сам Пристайко позже прокомментировал эти слова: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".
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Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
https://rusvesna.su/news/1644956215
ШОЛЬЦ ЗАЯВИЛ ОБ ОБЕЩАНИИ ЗЕЛЕНСКОГО ВЫНЕСТИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОРДЛО НА ОБСУЖДЕНИЕ В ТКГ
"В рамках Трехсторонней контрактной группы, которая работает в формате Минского процесса, где встречаются все вовлеченные стороны, очень скоро (будут внесены) все предусмотренные законопроекты по статусу восточной Украины, по изменению Конституции и подготовке выборов. Это хорошая подвижка и ее необходимо продолжить", - отметил Шольц". А если будет майдан Три, то он (Зе) его подавит или не допустит. Майданы делались не без помощи олигархов, хотя народ шел искренне веря в победу. Поэтому Зе договаривается сейчас с олигархами чтобы те смирились. А что касается Пороха, который мог бы поднять людей, то его или посадят или убьют, второе более вероятно. Только вот Путину любой сценарий выгоден "Цугцванг".