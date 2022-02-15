Проект "Без цензуры": заставит ли Россия Украину отказаться от НАТО? ВИДЕО

Беспрецедентная операция США и Великобритании по принуждению России к миру подходит к завершению - и Россия уже проиграла. Но вдруг президент Зеленский предлагает нам... сдаться?

Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что происходит вокруг заявлений о возможном отказе Украины от НАТО.

Удастся ли россиянам уломать Украину отказаться от курса на НАТО, который, кстати, записан у нас в Конституции? Чем это чревато для Украины и ее репутации? И реалистично ли протянуть что-то подобное, учитывая масштабы помощи союзников?

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

Сам Пристайко позже прокомментировал эти слова: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".