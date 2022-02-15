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Проект "Без цензуры": заставит ли Россия Украину отказаться от НАТО? ВИДЕО

Беспрецедентная операция США и Великобритании по принуждению России к миру подходит к завершению - и Россия уже проиграла. Но вдруг президент Зеленский предлагает нам... сдаться?

Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что происходит вокруг заявлений о возможном отказе Украины от НАТО.

Удастся ли россиянам уломать Украину отказаться от курса на НАТО, который, кстати, записан у нас в Конституции? Чем это чревато для Украины и ее репутации? И реалистично ли протянуть что-то подобное, учитывая масштабы помощи союзников?

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

Сам Пристайко позже прокомментировал эти слова: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".

Автор: 

НАТО (9980) путин владимир (31260) россия (95526) Пристайко Вадим (500) Макрон Эмманюэль (1302) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+14
Не змусить. Якщо заsцить Гундос, то ми йому маємо достойну заміну.
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15.02.2022 17:06
+6
Россия может заставить только зелю...Но он - не Украина.... и всей этой шобле не обломиться
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15.02.2022 19:19
+5
Зелю нужно было убирать год назад.
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15.02.2022 17:28
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Не змусить. Якщо заsцить Гундос, то ми йому маємо достойну заміну.
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15.02.2022 17:06 Ответить
ох уже цей зелепук янелоховський, пінтюх пінтюхом, провалив чергове завдання хуіла недокурчатого. саме зараз має підключитись і запрацювати на всю можливу потужність весь ОП, а після цих уже можна ставити крапку, ці можуть і "неваляшку" завалити.
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15.02.2022 17:09 Ответить
Зелю нужно было убирать год назад.
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15.02.2022 17:28 Ответить
А ведь это реальная правда. Тем более что Украина стала рынком олигархов, которые несут денюжки в Европу как золотые яйца. А народ получил диктатора Зеленского и рабство. Посмотрите правде в глаза народ.
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16.02.2022 15:07 Ответить
Зєля тупий і нема нікого, хто б йому розповів поучітєльну історію про відмову Яника від угоди з ЄС. І в Ростов йому вже не вийде...
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15.02.2022 17:36 Ответить
Россия может заставить только зелю...Но он - не Украина.... и всей этой шобле не обломиться
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15.02.2022 19:19 Ответить
Бубочка виконає усі свої обіцянки що він давав в Омані, засуне ОРДЛО до складу України. Пушилін буде у ВР поруч із Бойком та Шуфричем.
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15.02.2022 21:54 Ответить
Я думаю это многим откроет глаза. Вот поэтому Путин и притормозил, а не потому что его напугали. https://lenta.ua/sholts-zayavil-ob-obeshchanii-zelenskogo-vynesti-zakonoproekt-ob-ordlo-na-obsuzhdenie-v-tkg-116086/
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16.02.2022 15:09 Ответить
Когда я смотрю на Путина и его политику ,мне кажется ,что инопланетяне уже высадились. Приходит на память американский фильм,когда инопланетные создания вселяются в верхушку американской власти.(не помню название) .Здесь тоже самое,только более удобная страна,с обалваненым народом.Вглядитесь в эти инопланетные рожи.Путин,Песков,Лавров,а Киселев со Скабеевой.Жириновский,Зюганов,да почти любого возьми.,КУКРЫНИКСЫ тихо плачат в углу. А посмотрите на дальнейший захват мира,только канцлеры пообщаются на ЕДИНЕ,их как подменили.А Макрон,после подсадки в него зародыша уже заразный Омикрон..Теперь эта межгалактическая орда гадит в полях на границе с Украиной,надеясь отложить свои яйца в чужой стране. А дальше есть еще страны.
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16.02.2022 01:33 Ответить
Шольц призывает формализовать статус Украины как не-члена НАТО

Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
https://rusvesna.su/news/1644956215
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16.02.2022 01:46 Ответить
Гнать сраною мітлою ватну шльондру з МЗС. Ця проквцапська курва не має представляти Україну.
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16.02.2022 09:40 Ответить
Первое что сделает этот, прости меня Господь, это сдаст в Минске интересы народа, который 8 лет отстаивал не жалея своих жизней. https://lenta.ua/sholts-zayavil-ob-obeshchanii-zelenskogo-vynesti-zakonoproekt-ob-ordlo-na-obsuzhdenie-v-tkg-116086/
ШОЛЬЦ ЗАЯВИЛ ОБ ОБЕЩАНИИ ЗЕЛЕНСКОГО ВЫНЕСТИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОРДЛО НА ОБСУЖДЕНИЕ В ТКГ
"В рамках Трехсторонней контрактной группы, которая работает в формате Минского процесса, где встречаются все вовлеченные стороны, очень скоро (будут внесены) все предусмотренные законопроекты по статусу восточной Украины, по изменению Конституции и подготовке выборов. Это хорошая подвижка и ее необходимо продолжить", - отметил Шольц". А если будет майдан Три, то он (Зе) его подавит или не допустит. Майданы делались не без помощи олигархов, хотя народ шел искренне веря в победу. Поэтому Зе договаривается сейчас с олигархами чтобы те смирились. А что касается Пороха, который мог бы поднять людей, то его или посадят или убьют, второе более вероятно. Только вот Путину любой сценарий выгоден "Цугцванг".
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16.02.2022 15:02 Ответить
Европа говорит так: вы между олигархами разберитесь. Пусть одни тянут в рашку другие в ге..ропку, а 40 млн рабов пусть пашут и всем хорошо и, ге..ропе и параше и олигархам, а смотрящим над Буратинами и Пьеро пусть будет Арлекин.
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16.02.2022 15:16 Ответить
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16.02.2022 16:22 Ответить
 
 