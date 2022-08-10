Наслідки "пожежі" в окупованій Новофедорівці в Криму. ВIДЕО

В мережі опублікували кадри обгорілих автомобілів у Новофедорівці в окупованому Криму, де напередодні стався ряд вибухів і пожежа на авіабазі окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також читайте: РФ не хоче звинувачувати Україну у вибухах в Криму, щоб не визнавати безсилість своєї ППО, - ISW

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.