Наслідки "пожежі" в окупованій Новофедорівці в Криму. ВIДЕО
В мережі опублікували кадри обгорілих автомобілів у Новофедорівці в окупованому Криму, де напередодні стався ряд вибухів і пожежа на авіабазі окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.
У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.
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"А гдє же наше ПВО?!" (с)
"В карагандє!"
Андропов докладывает Брежневу - Леонид Ильич, на западе все про нас знают. И то, что мяса-молока нет, и то, что зарплата нищенская, и то, что за эту зарплату прожить нельзя, и то, что в магазинах пусто. Что будем делать?
- А ничего делать не будем, пускай клевещут.
Там залишки чи вцілілих автолюбителів шукати треба.
Наших встреч с тобой, первые хлопкИ
Бавовна, крымская бавовна
Было у меня, а стало там, где ты...
ла-ла-ла...
А попрацювали наші непогано - аеродром рознесли добре Це я Вам кажу, як людина, що майже все життя прослужила на аеродромах Він зараз повністю небоєздатний І скільки таким буде - невідомо Бо я не знаю, у якому стані склад ПММ і склад *************** Те, що вони "рвонули" - бачив на відео ще вчора І в якому стані ЗПП (Бо у першу чергу на аеродромах саме ЗПП знищується) Контрольно-диспетчерський пункт рознесли точно (побачив на відео) - так що і керувать польотами нізвідки!
Зараз туди треба гнать як мінімум аеродромно-будівельний батальйон і саперів ПРоводить розмінування Розчищать територію від уламків Копать котловани під цистерни для ПММ, їх привозить, встановлювать і налагоджувать всю систему складу РОбить обвалування для складу *********** Відновлювать систему охорони складів Завозить пальне, масла та спецрідини Завозить ********** Якщо ушкоджена бетонна ЗПП - видалять ушкоджені ділянки і відновлювать все "з нуля" (а це робота на два тижні - не менше Там тільки бетон повинен "схоплюваться" кілька днів (вже забувся скільки саме))
Коротше кажучи - якщо навіть робить те, що я описав - лише за місяць справляться
а тоді знов бавовна і.....нашапесняхороша начинай сначала
Ха-ха-ха!
Крысы мавзолейные...я прав?
Нужно повесить красные флажки на концы, и у груза - то же!