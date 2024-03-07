Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу Пашинському. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Апеляційна палата ВАКС розглядає апеляцію на запобіжний захід екснардепу, голові Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергію Пашинському.

Справа Пашинського

12 лютого цього року колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році.

НАБУ та СБУ повідомили, що викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Ексдепутату Пашинському та його бізнес-партнеру оголошено підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

13 лютого Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Тищенко є фігурантом справи про крадіжку нафтопродуктів Сергія Курченка, які підлягали націоналізації.

НАБУ, САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.

Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. А ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.

Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОП.

21 лютого Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі 299 999 100 грн.

21 лютого Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід Пашинському, тому переніс засідання на 23 лютого.

Адвокати Сергія Пашинського вважають, що твердження, на яких будується підозра їхньому клієнту, не мають підтвердження у матеріалах справи. А дописи на офіційних сторінках НАБУ і САП щодо цієї справи мають маніпулятивний характер для формування потрібної суспільної думки.

26 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Пашинському у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із заставою у розмірі 272,5 млн грн.

Члени асоціації підприємств оборонної промисловості внесли заставу за Пашинського

