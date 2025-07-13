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Новини Відео Вбивство полковника СБУ в Києві
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Ліквідовано кілерів, які убили полковника Служби безпеки Воронича у Києві, - СБУ. ВIДЕО

Співробітники Служби безпеки України під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

"Агентурно-бойова група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!", - зазначив Малюк.

Окрім цього, керівник української спецслужби подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитий полковник СБУ Воронич був причетний до ліквідації Мотороли й наступу ЗСУ на Курщині, - NYT

Він підкреслив, що ефективна протидія російським спецслужбам - ключовий напрямок діяльності для Служби безпеки. Зокрема, СБУ діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які ворог намагається вчиняти на території нашої держави.

Хто здійснив злочин?

За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб - чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом рашист передав кілерам координати схрону, де перебував пістолет з глушником.

Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися "залягти на дно". Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи фсб рф стали чинити опір, тож вони були ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина.

Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий — полковник СБУ Іван Воронич. За його словами, чоловіка вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той виходив зі свого помешкання.

У СБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби.

За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Автор: 

СБУ (13111) вбивство (3132) Малюк Василь (113)


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Топ коментарі
+7
Є дещо дивне в цих подія, полковник Воронич був людиною, яка із 2014 року боролася із ворогом та був одним із тих, хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створював багато проблем для загарбників, командував підрозділом, який здійнював наступ на Курську область кацапії, а також керував групою, відповідальною за ліквідацію кацапського бойовика «Моторолу» і його ніхто не охороняв так, як охороняло теж СБУ стерненка. Те що ми знаємо - для охорони стерненка було задіяно мінімум 2 (два) співробітники СБУ + позашляховик Range Rover. Як так?!
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13.07.2025 11:17 Відповісти
+5
Швидко знайшли.Не думаю що принаймні баба чинила опір.Покарали на місці,і правильно зробили.
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13.07.2025 11:03 Відповісти
+5
А як же свідчення? Як потрапили в Україну... Хто дав житло... Де брали гроші... Хто дав інформацію про місце проживання...
Тортури ніхто не забороняв.
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13.07.2025 11:07 Відповісти
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Кінці в воду... ''Дєрмократія''...
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13.07.2025 11:02 Відповісти
Мислітєль. Здох Максим і хрен із ним. А то ще обміняють.
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13.07.2025 11:05 Відповісти
Нема питань. Тільки на кого вийшли? На самих себе? Де агентурна мережа?
Добре, якщо допитали і лише тоді ліквідували...
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13.07.2025 11:08 Відповісти
Чого ти скавчиш. Замовник- *****. Що тобы ще нада собако?
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13.07.2025 11:41 Відповісти
Тобі ж голова Служби доповів: чинили збройний опір, ліквідували у ході вогневого контакту. Які ще були варіанти?
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13.07.2025 11:49 Відповісти
Шкода московських кілєрів?Який ти гуманіст))).Не інакше як московський сатаніст з рпц.
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13.07.2025 11:07 Відповісти
Та х... я на них клав... інформація, Ось що важливо.
І основне: агентурна мережа.
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13.07.2025 11:09 Відповісти
Ну якщо ми тут будемо виясняти всі деталі роботи СБУ, то точно швидко переможемо парашу.
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13.07.2025 11:19 Відповісти
Так нацполіція працювала, а не СБУ.
СБУ дали коментарі.
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13.07.2025 11:41 Відповісти
Коплекс заходів. Співпраця органів. Що тобі ще не так ??
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13.07.2025 11:49 Відповісти
Тобі вже надали інформацію , що тобі ще не так ?
Може тобі треба детальний , посекундний звіт про проведення операції .? То переб'єшся .
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13.07.2025 11:38 Відповісти
Інформацію? Яку?
Непотрібно мені звітів. Якесь передчуття дурне, це завжди так, коли брешуть...
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13.07.2025 11:42 Відповісти
То могли і свої грохнути
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13.07.2025 11:25 Відповісти
Мабуть ти дебіл, радіти треба, що так зробили, так треба робити і з іншими агентами ху... лостана, тоді багато хто з них замислиться, про віру у фсб, і роботу наших спецслужб
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13.07.2025 11:21 Відповісти
Швидко знайшли.Не думаю що принаймні баба чинила опір.Покарали на місці,і правильно зробили.
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13.07.2025 11:03 Відповісти
А як же свідчення? Як потрапили в Україну... Хто дав житло... Де брали гроші... Хто дав інформацію про місце проживання...
Тортури ніхто не забороняв.
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13.07.2025 11:07 Відповісти
Тут відповідь десь на рівні - від патріотичних прикордонників до «щурів» у владі та силових структурах. Усе інше - житло, гроші - це все дуже просто в епоху крипти.
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13.07.2025 11:12 Відповісти
Гроші і інфу давали фсба.А покарання відбулось показово,щоб іншим було ясно що з ними ніхто в суди гратись не буде.Я не розумію чому панькаються з наркоманами-терористами найнятими через телеграм?Пристрелили б кілька на вулиці і крутили по всім засобам,може декому б дійшло що спроба працювать на ворога означає смерть,а не довгі суди і обмін.
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13.07.2025 11:14 Відповісти
А навіщо робити показово..підвали і собачу цеп ніхто не скасовував..наручники можна скинути..затяггуту на гаєчний ключ цеп ні
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13.07.2025 11:22 Відповісти
А щоб в інших хто сподівається заробити, а потім бути обміняним - бажання трохи зменшилось.
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13.07.2025 11:38 Відповісти
Бо коли панькатись перестануть, одним з цих наркоманів-терористів виявишся конкретно ти, інфантильний дурень.
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13.07.2025 11:26 Відповісти
Тобі скількі рочків?
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13.07.2025 11:28 Відповісти
Смерть це не покарання. Покарання, це коли яйця і ніс підключені до двох проводів які замкнуті на невеличкій коробочці, яка генерує напругу... Всираєшся на 30 секунді... І ось так бавитись можна до безкінечності... Жодних видимих ознак тортур, жодних пошкоджень тіла, нервова система страждає, але це не критично... Ще краще коли п'ятки в цей час в тазику з водою. Тоді взагалі романтика...
Людина згадує все, абсолютно все...
І жодних свідків, крім стін, в Дружківці, Константинівці, Часовому Яру, Бахмуті.
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13.07.2025 11:48 Відповісти
Скоріше всього ця падаль проживала в Україні, якщо завербували то по інтернету, тоді і свідчень не дуже треба, бо все получили, раз так швидко знайшли.
А по друге, коли вбивають достойну людину, то і кара повинна бути своєчасно і достойною
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13.07.2025 11:26 Відповісти
Маю надію, що їх не вбили, а оголосили вбитими, щоб не міняти, допитати та жорстоко стратити...
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13.07.2025 11:23 Відповісти
Служба Божа низький уклін...
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13.07.2025 11:03 Відповісти
Чудове закінчення оперативного звіту. Хочу такі здохлі собаки бачити ще.
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13.07.2025 11:05 Відповісти
ну не знаю, заявить можно что угодно, а как там на самом деле хрен его знает
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13.07.2025 11:08 Відповісти
Чергова локшина...
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13.07.2025 11:10 Відповісти
так і є. ти ж поруч стояв, все бачив
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13.07.2025 11:18 Відповісти
Кацапське ляпало зно влізло
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13.07.2025 11:26 Відповісти
Тобі ліпше знати, в методиці фсб для тебе все прописано
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13.07.2025 11:30 Відповісти
Надо было санкции на них наложить.
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13.07.2025 11:13 Відповісти
Кино)
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13.07.2025 11:15 Відповісти
Якби показали фейси ліквідованих, щоб ми порівняли з тими, яких зафіксувала відеокамера спостереження.
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13.07.2025 11:15 Відповісти
Пленка іспортилась у оператора який фільмував затримання.
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13.07.2025 11:28 Відповісти
От звідки куратор знав за ким їм треба слідкувати? Список у нього?
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13.07.2025 11:15 Відповісти
А чому не доповiли, лiквiдували самого путена? Непорядок!
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13.07.2025 11:16 Відповісти
Бо ти баран! Шукай доповіді в тіктоці
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13.07.2025 11:28 Відповісти
Є дещо дивне в цих подія, полковник Воронич був людиною, яка із 2014 року боролася із ворогом та був одним із тих, хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створював багато проблем для загарбників, командував підрозділом, який здійнював наступ на Курську область кацапії, а також керував групою, відповідальною за ліквідацію кацапського бойовика «Моторолу» і його ніхто не охороняв так, як охороняло теж СБУ стерненка. Те що ми знаємо - для охорони стерненка було задіяно мінімум 2 (два) співробітники СБУ + позашляховик Range Rover. Як так?!
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13.07.2025 11:17 Відповісти
Ти шо тупарь?
Ведь и придуркам понятно, что Воронич не просил охрану, а Стерненко просил.
Стерненко Ютуб хорошо платит, он может себе и пять Ренж Роверов позволить.
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13.07.2025 11:38 Відповісти
Не так, ще були задіяни " прєстіжніє апартаменти" у прєстіжному комплексі і команда Верховного Головнокомандувача- здійснювати за державний кошт потрібної особи, що очолить майбутній виборчий список" Рух волонтерів" в дужках ( на підтримку самі знаєте кого).
Отак і існуємо, де люди кладуть своє життя на захист країни голова Зеленьського у якій " Татаров вбівал чєчєнцєв".
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13.07.2025 11:49 Відповісти
Містер і міссіс Сміт ?!
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13.07.2025 11:21 Відповісти
Вбили - тай *** з ними а полковника нема - потрібно не по хвостах бити а діяти на випередження
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13.07.2025 11:21 Відповісти
А з ,,Умкою " коли бухати?
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13.07.2025 11:24 Відповісти
Пане генерал-майоре, не вийде так, як із "розкриттям" вбивства Шеремета?
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13.07.2025 11:22 Відповісти
Вже ні. Ті втікли.
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13.07.2025 11:41 Відповісти
Браво СБУ
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13.07.2025 11:23 Відповісти
🤔🤔🤔
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13.07.2025 11:25 Відповісти
Черговий пі***ж СБУ. Треба ж якось вислужуватись перед кловунами кварталу95.
Та й "взбодрить" зедібілів.
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13.07.2025 11:25 Відповісти
Відволікти пересічних від повної ж*пи на фронті та виправдати знаходження цілої армади силових нероб в глибокому тилу.
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13.07.2025 11:33 Відповісти
Черговий під....ж агентуру ху...лостану, треба ж якось вислужуватись перед фсб, та взбодрить інших дебілів, та зрадників
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13.07.2025 11:34 Відповісти
Ти на фронті, пі***р? Чи строчиш з проперженого обісцяного дивану, херой?
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13.07.2025 11:38 Відповісти
Хотілось би вірити.
АЛЄ((
ІПсО - наше ФСЬО.
І таки - да.
Ліквідація - це НЕ досягнення - а кінці в воду.
А що там з Іспанією і ліквідацією цікавої особистості))??
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13.07.2025 11:25 Відповісти
І ще.
Нацполіція а НЕ СБУ.
За що подякували якщо ЦЕ зробило НЕ СБУ???
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13.07.2025 11:28 Відповісти
Що вам не так ?
Може бути, відео з якоїсь камери швидше знайшли поліцейські.
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13.07.2025 11:43 Відповісти
Моссад, Мі-6 та інші світові знаменитості, спостерігаючи за роботою українських спецслужб, із заздрощів лікті гризуть. Всіх за пояс заткнули.
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13.07.2025 11:31 Відповісти
ПСДУ пікчарз, або Кралврал 95? Акакаяразніца, якщо москальська дЄрмовщина захопила владу?
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13.07.2025 11:33 Відповісти
Якщо навіть не пересічні, а вуличні волоцюги знайдені ворогом через Інет стежать а потім розстрілюють полковника СБУ виникає питання про існування всієї системи в державі.
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13.07.2025 11:38 Відповісти
"волоцюги" чинили опір ?!
Фільмів надивились ?

" ... які були маршрутовані на територію України ..." - такий сленг
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13.07.2025 11:47 Відповісти
та такое..Ото шо в воюещей стране где куча ограничений и выслеживают и убивают спокойно полковника СБУ и никто это не предотвратил.Вот это проблема((
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13.07.2025 11:39 Відповісти
А хто організатор, то нікому не цікаво.
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13.07.2025 11:41 Відповісти
Ризикну додати ложку дьогтю до ейфорії, але чи це не чергова вистава для лохів від 95 кварталу..? Успішна операція - це ЗАТРИМАННЯ осіб, а вбивство - це геть не успішна операція. після якої проводять службову перевірку..
Грохнули якихось продавців шаурми, а справжні вбивці вже давно здриснули до параші.
..фсб змогла вбити полковника ГУР Шаповала, полковників СБУ Хараберюша та Воронича. і тільки шефір, стерненко, гордон і брат єрмака дивом врятувалися. А ще зеленський досі живий після 1000500 замахів.. а як СБУ Баканова вбило подвійного агента банкіра кірєєва, який забагато знав про перемовини зеєрмаків з кацапами..
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13.07.2025 11:42 Відповісти
Тобто генерал-команд. хімічн. військ РФ вам не улов ??
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13.07.2025 11:53 Відповісти
То обміну не буде? А Козир вже аванс пропив...😆
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13.07.2025 11:42 Відповісти
Так треба поступати з усіма зрадниками, коригувальниками, терористами підривниками, паліями. І буде порядок. Поступово вичиститимо державу від гнид.
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13.07.2025 11:43 Відповісти
Особенно приятны последние мгновения интервью, когда Малюк отходит и видно два этих трупака
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13.07.2025 11:45 Відповісти
Як завжди...
Без особистої участі топ-посадовців у нас ніколи нічого не обходиться.
Що б ми без них робили?!
От тільки їх чомусь потім знімають з посад і відправляють кудись подалі послами
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13.07.2025 11:46 Відповісти
ну це ж розвідка-контррозвідка. хто вам скаже правду як є - це непрактично.
єдине, що можна сподіватись, що справді зловили хоч когось.
а відео таке бездетальне, що єдине, що маємо це голі слова (хоча бездетальність відео збільшує ймовірність версії інсценування)
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13.07.2025 11:49 Відповісти
Ну й правильно . А то вже дістало читати - затримали та затримали . Скільки можна !? Кацапсяча агентура так ніколи в Україні не переведеться , бо вона - не боїться здохнути . Вона знає що їй дадуть кілька років , вона відсиде їх в теплі , в добрі , нагодована- напоєна ,, та ще може й обміняють .
А оце саме те - білет на концерт кобзона - в зуби , і х на неї .
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13.07.2025 11:50 Відповісти
ліквідували ? Обох?! тепер ні допитати, ні доказів, ні свідчень...якось воно тойво...
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13.07.2025 11:51 Відповісти
 
 