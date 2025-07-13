Ліквідовано кілерів, які убили полковника Служби безпеки Воронича у Києві, - СБУ. ВIДЕО
Співробітники Служби безпеки України під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, спецоперацією з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.
"Агентурно-бойова група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!", - зазначив Малюк.
Окрім цього, керівник української спецслужби подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України.
Він підкреслив, що ефективна протидія російським спецслужбам - ключовий напрямок діяльності для Служби безпеки. Зокрема, СБУ діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які ворог намагається вчиняти на території нашої держави.
Хто здійснив злочин?
За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб - чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом рашист передав кілерам координати схрону, де перебував пістолет з глушником.
Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися "залягти на дно". Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи фсб рф стали чинити опір, тож вони були ліквідовані", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина.
Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий — полковник СБУ Іван Воронич. За його словами, чоловіка вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той виходив зі свого помешкання.
У СБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби.
За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).
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Добре, якщо допитали і лише тоді ліквідували...
І основне: агентурна мережа.
СБУ дали коментарі.
Може тобі треба детальний , посекундний звіт про проведення операції .? То переб'єшся .
Непотрібно мені звітів. Якесь передчуття дурне, це завжди так, коли брешуть...
Тортури ніхто не забороняв.
Людина згадує все, абсолютно все...
І жодних свідків, крім стін, в Дружківці, Константинівці, Часовому Яру, Бахмуті.
А по друге, коли вбивають достойну людину, то і кара повинна бути своєчасно і достойною
Ведь и придуркам понятно, что Воронич не просил охрану, а Стерненко просил.
Стерненко Ютуб хорошо платит, он может себе и пять Ренж Роверов позволить.
Отак і існуємо, де люди кладуть своє життя на захист країни голова Зеленьського у якій " Татаров вбівал чєчєнцєв".
Та й "взбодрить" зедібілів.
АЛЄ((
ІПсО - наше ФСЬО.
І таки - да.
Ліквідація - це НЕ досягнення - а кінці в воду.
А що там з Іспанією і ліквідацією цікавої особистості))??
Нацполіція а НЕ СБУ.
За що подякували якщо ЦЕ зробило НЕ СБУ???
Може бути, відео з якоїсь камери швидше знайшли поліцейські.
Фільмів надивились ?
" ... які були маршрутовані на територію України ..." - такий сленг
Грохнули якихось продавців шаурми, а справжні вбивці вже давно здриснули до параші.
..фсб змогла вбити полковника ГУР Шаповала, полковників СБУ Хараберюша та Воронича. і тільки шефір, стерненко, гордон і брат єрмака дивом врятувалися. А ще зеленський досі живий після 1000500 замахів.. а як СБУ Баканова вбило подвійного агента банкіра кірєєва, який забагато знав про перемовини зеєрмаків з кацапами..
Без особистої участі топ-посадовців у нас ніколи нічого не обходиться.
Що б ми без них робили?!
От тільки їх чомусь потім знімають з посад і відправляють кудись подалі послами
єдине, що можна сподіватись, що справді зловили хоч когось.
а відео таке бездетальне, що єдине, що маємо це голі слова (хоча бездетальність відео збільшує ймовірність версії інсценування)
А оце саме те - білет на концерт кобзона - в зуби , і х на неї .