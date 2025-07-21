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Вже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони-перехоплювачі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність масштабувати застосування дронів-перехоплювачів для боротьби із ворожими БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив під час офіційного представлення нового міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Україні потрібна зіставна із загрозою відповідь на удари. Уже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони-перехоплювачі, які є ефективними. Частина угод уже була укладена, щодо деяких іще треба було попрацювати. Цього тижня мають бути всі контракти. Серед топпріоритетів має бути й відповідна підготовка операторів таких дронів і підтримка всієї інфраструктури: від виробництва до застосування перехоплювачів", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський зауважив, що вже щоночі "шахеди" збиваються перехоплювачами, але таких результатів має бути в рази більше.

"Обов’язково мають бути забезпечені 100 % потреб армійської авіації, Повітряних сил, усіх підрозділів, які захищають життя в наших містах і селах. Також ви повинні забезпечити значне збільшення частоти й дальності нашого застосування дронів проти російських об’єктів. Кожен майданчик у Росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших Сил оборони.

Люди мають бачити, що в України є свої ракети. Загалом щодо зброї завдання – за рахунок збільшення нашого власного виробництва довести частку української зброї в наших Сил оборони до рівня 50 % за наступні шість місяців. Це абсолютно реалістично", - додав президент.

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За словами президента, вже є сотні угод із партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв, інвестицій.

"Треба підняти всі такі угоди, проаналізувати їх і реально забезпечити виконання. За десять днів очікую доповіді міністра та секретаря РНБО щодо аудиту угод і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей. Це стосується всього: данської моделі, коаліцій спроможностей, двосторонніх домовленостей та особливо – домовленостей про будівництво збройних заводів на території партнерів, а також інших спільних проєктів. Потрібен чіткий таймінг виконання.

Разом із секретарем РНБО, із міністром закордонних справ – активізувати роботу наших форматів із партнерами – таких, як "Рамштайн". Сьогодні буде зустріч на рівні міністрів", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24788) Міноборони (7576) Шмигаль Денис (4723)


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Топ коментарі
+8
Слідкуйте тепер за прильотами. Як тільки воно шось обіцяє з військового обладнання, туди прилітає. Вже нам роз*бали наші дронарні в Києві. Зараз узялись за балістику. Тільки анонсували шо ось-ось буде, русня нам винесла виробництва у Дніпрі, Павлограді, Шостці. Зараз про перехоплювачі ****** розкрив. Таке враження, шо напряму своїм кураторам написати не може, то анонсує в ЗМІ.
Як Арахамія з Подоляком фоточки зі Старичів викладали, і туди на наступний день по казармі прилетіло, загибли десятки людей. Потім одразу на завод Артема вони поїхали, фоточки з виробництва ракет виклали. Теж одразу роз*бали. Теж люди загибли.
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21.07.2025 13:29 Відповісти
+6
Президент майбутнього! Має бути,чекаємо........
Мільярд дерев,мільйон дронів ,******** гігаватт.
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21.07.2025 13:18 Відповісти
+6
там де 1000000 дерев
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21.07.2025 13:26 Відповісти
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Президент майбутнього! Має бути,чекаємо........
Мільярд дерев,мільйон дронів ,******** гігаватт.
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21.07.2025 13:18 Відповісти
А ле твій 1 000 000 дронів?
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21.07.2025 13:23 Відповісти
там де 1000000 дерев
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21.07.2025 13:26 Відповісти
Законтропупляь - Зеля
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21.07.2025 13:24 Відповісти
Він живе в своєму уявному світі
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21.07.2025 13:24 Відповісти
зездун ригіАнальний
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21.07.2025 13:27 Відповісти
Слідкуйте тепер за прильотами. Як тільки воно шось обіцяє з військового обладнання, туди прилітає. Вже нам роз*бали наші дронарні в Києві. Зараз узялись за балістику. Тільки анонсували шо ось-ось буде, русня нам винесла виробництва у Дніпрі, Павлограді, Шостці. Зараз про перехоплювачі ****** розкрив. Таке враження, шо напряму своїм кураторам написати не може, то анонсує в ЗМІ.
Як Арахамія з Подоляком фоточки зі Старичів викладали, і туди на наступний день по казармі прилетіло, загибли десятки людей. Потім одразу на завод Артема вони поїхали, фоточки з виробництва ракет виклали. Теж одразу роз*бали. Теж люди загибли.
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21.07.2025 13:29 Відповісти
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21.07.2025 13:30 Відповісти
Все отмасштабированное будет законтрактовано. Все збс.
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21.07.2025 13:32 Відповісти
Касьянов на своїй сторінці чудово пояснив, що дрони-перехоплювачі - куєта на постному маслі й не більше ніж засіб для розпилу бабла.
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21.07.2025 13:37 Відповісти
Свою ефективність вони мають, але це тупикова гілка. В них є свої ліміти. Особливо - кількість операторів. Кожен дрон в польоті потребує оператора. А мобілізацію наш говнокомандувач провалив. А Герань - не потребує. Треба дешева зенітна ракета. Було нормальне рішення з преробки копійчаних некерованних ракет у зенітні. Так Руде американське ***** в нас підривники забрало під виглядом допомоги Ізраїлю. Ізраїлю вони нах не треба, а нас залишили без оборони. Треба свій такий підривник ВЖЕ почати розробляти. Поки русня не винайшла протидію цим перехоплювачам.
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21.07.2025 14:14 Відповісти
"контрактація" "всього доступного" - це взагалі-то виглядає наївно
контрактувати потрібно всі доступні обсяги виробництв
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21.07.2025 13:39 Відповісти
Шість років Царювання зеленського - проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.

Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач...
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21.07.2025 13:41 Відповісти
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21.07.2025 13:41 Відповісти
Ура! І всі сміються, радіють..
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21.07.2025 13:51 Відповісти
Ці дрони будуть після мільна дронів і 3000 балістичних ракет, чи попереду обіцяного раніше???
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21.07.2025 14:03 Відповісти
Зезрадник де трупи маскалів на мацквє???

Війну в обороні не виграють.
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21.07.2025 14:26 Відповісти
 
 