Вже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони-перехоплювачі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність масштабувати застосування дронів-перехоплювачів для боротьби із ворожими БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив під час офіційного представлення нового міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Україні потрібна зіставна із загрозою відповідь на удари. Уже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони-перехоплювачі, які є ефективними. Частина угод уже була укладена, щодо деяких іще треба було попрацювати. Цього тижня мають бути всі контракти. Серед топпріоритетів має бути й відповідна підготовка операторів таких дронів і підтримка всієї інфраструктури: від виробництва до застосування перехоплювачів", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський зауважив, що вже щоночі "шахеди" збиваються перехоплювачами, але таких результатів має бути в рази більше.

"Обов’язково мають бути забезпечені 100 % потреб армійської авіації, Повітряних сил, усіх підрозділів, які захищають життя в наших містах і селах. Також ви повинні забезпечити значне збільшення частоти й дальності нашого застосування дронів проти російських об’єктів. Кожен майданчик у Росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших Сил оборони.

Люди мають бачити, що в України є свої ракети. Загалом щодо зброї завдання – за рахунок збільшення нашого власного виробництва довести частку української зброї в наших Сил оборони до рівня 50 % за наступні шість місяців. Це абсолютно реалістично", - додав президент.

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За словами президента, вже є сотні угод із партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв, інвестицій.

"Треба підняти всі такі угоди, проаналізувати їх і реально забезпечити виконання. За десять днів очікую доповіді міністра та секретаря РНБО щодо аудиту угод і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей. Це стосується всього: данської моделі, коаліцій спроможностей, двосторонніх домовленостей та особливо – домовленостей про будівництво збройних заводів на території партнерів, а також інших спільних проєктів. Потрібен чіткий таймінг виконання.

Разом із секретарем РНБО, із міністром закордонних справ – активізувати роботу наших форматів із партнерами – таких, як "Рамштайн". Сьогодні буде зустріч на рівні міністрів", - сказав Зеленський.

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