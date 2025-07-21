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Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости масштабировать применение дронов-перехватчиков для борьбы с вражескими БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил во время официального представления нового министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Украине нужен сопоставимый с угрозой ответ на удары. Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, которые являются эффективными. Часть соглашений уже была заключена, по некоторым еще надо было поработать. На этой неделе должны быть все контракты. Среди топ-приоритетов должна быть и соответствующая подготовка операторов таких дронов и поддержка всей инфраструктуры: от производства до применения перехватчиков", - говорится в сообщении.

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Зеленский отметил, что уже каждую ночь "Шахеды" сбиваются перехватчиками, но таких результатов должно быть в разы больше.

"Обязательно должны быть обеспечены 100% потребностей армейской авиации, Воздушных сил, всех подразделений, которые защищают жизнь в наших городах и селах. Также вы должны обеспечить значительное увеличение частоты и дальности нашего применения дронов против российских объектов. Каждая площадка в России, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для наших Сил обороны.

Люди должны видеть, что у Украины есть свои ракеты. В целом по оружию задача - за счет увеличения нашего собственного производства довести долю украинского оружия в наших Силах обороны до уровня 50 % за следующие шесть месяцев. Это абсолютно реалистично", - добавил президент.

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По словам президента, уже есть сотни соглашений с партнерами по поставкам оружия, совместных производств, инвестиций.

"Надо поднять все такие соглашения, проанализировать их и реально обеспечить выполнение. Через десять дней ожидаю доклада министра и секретаря СНБО по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации содержательных договоренностей. Это касается всего: датской модели, коалиций возможностей, двусторонних договоренностей и особенно - договоренностей о строительстве оружейных заводов на территории партнеров, а также других совместных проектов. Нужен четкий тайминг выполнения.

Вместе с секретарем СНБО, с министром иностранных дел - активизировать работу наших форматов с партнерами - таких, как "Рамштайн". Сегодня будет встреча на уровне министров", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21277) Минобороны (9501) Шмыгаль Денис (2772)


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Топ комментарии
+9
Слідкуйте тепер за прильотами. Як тільки воно шось обіцяє з військового обладнання, туди прилітає. Вже нам роз*бали наші дронарні в Києві. Зараз узялись за балістику. Тільки анонсували шо ось-ось буде, русня нам винесла виробництва у Дніпрі, Павлограді, Шостці. Зараз про перехоплювачі ****** розкрив. Таке враження, шо напряму своїм кураторам написати не може, то анонсує в ЗМІ.
Як Арахамія з Подоляком фоточки зі Старичів викладали, і туди на наступний день по казармі прилетіло, загибли десятки людей. Потім одразу на завод Артема вони поїхали, фоточки з виробництва ракет виклали. Теж одразу роз*бали. Теж люди загибли.
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21.07.2025 13:29 Ответить
+8
Президент майбутнього! Має бути,чекаємо........
Мільярд дерев,мільйон дронів ,******** гігаватт.
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21.07.2025 13:18 Ответить
+6
там де 1000000 дерев
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21.07.2025 13:26 Ответить
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Президент майбутнього! Має бути,чекаємо........
Мільярд дерев,мільйон дронів ,******** гігаватт.
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21.07.2025 13:18 Ответить
А ле твій 1 000 000 дронів?
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21.07.2025 13:23 Ответить
там де 1000000 дерев
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21.07.2025 13:26 Ответить
Законтропупляь - Зеля
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21.07.2025 13:24 Ответить
Він живе в своєму уявному світі
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21.07.2025 13:24 Ответить
зездун ригіАнальний
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21.07.2025 13:27 Ответить
Слідкуйте тепер за прильотами. Як тільки воно шось обіцяє з військового обладнання, туди прилітає. Вже нам роз*бали наші дронарні в Києві. Зараз узялись за балістику. Тільки анонсували шо ось-ось буде, русня нам винесла виробництва у Дніпрі, Павлограді, Шостці. Зараз про перехоплювачі ****** розкрив. Таке враження, шо напряму своїм кураторам написати не може, то анонсує в ЗМІ.
Як Арахамія з Подоляком фоточки зі Старичів викладали, і туди на наступний день по казармі прилетіло, загибли десятки людей. Потім одразу на завод Артема вони поїхали, фоточки з виробництва ракет виклали. Теж одразу роз*бали. Теж люди загибли.
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21.07.2025 13:29 Ответить
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21.07.2025 13:30 Ответить
Все отмасштабированное будет законтрактовано. Все збс.
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21.07.2025 13:32 Ответить
Касьянов на своїй сторінці чудово пояснив, що дрони-перехоплювачі - куєта на постному маслі й не більше ніж засіб для розпилу бабла.
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21.07.2025 13:37 Ответить
Свою ефективність вони мають, але це тупикова гілка. В них є свої ліміти. Особливо - кількість операторів. Кожен дрон в польоті потребує оператора. А мобілізацію наш говнокомандувач провалив. А Герань - не потребує. Треба дешева зенітна ракета. Було нормальне рішення з преробки копійчаних некерованних ракет у зенітні. Так Руде американське ***** в нас підривники забрало під виглядом допомоги Ізраїлю. Ізраїлю вони нах не треба, а нас залишили без оборони. Треба свій такий підривник ВЖЕ почати розробляти. Поки русня не винайшла протидію цим перехоплювачам.
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21.07.2025 14:14 Ответить
"контрактація" "всього доступного" - це взагалі-то виглядає наївно
контрактувати потрібно всі доступні обсяги виробництв
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21.07.2025 13:39 Ответить
Шість років Царювання зеленського - проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.

Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач...
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21.07.2025 13:41 Ответить
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21.07.2025 13:41 Ответить
Ура! І всі сміються, радіють..
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21.07.2025 13:51 Ответить
Ці дрони будуть після мільна дронів і 3000 балістичних ракет, чи попереду обіцяного раніше???
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21.07.2025 14:03 Ответить
Зезрадник де трупи маскалів на мацквє???

Війну в обороні не виграють.
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21.07.2025 14:26 Ответить
Не забуду, год назад, дедовское от Байдена ваве, на его дай менi, - мол, Вальдемар, пока выделяем деньги срочно налаживай свое производить. Тодi невiглас не вдупляв, шо й до чого... Так случай помог (рыжий пентюх).
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21.07.2025 15:56 Ответить
Лучше бы ты в сауне и дальше выступал.
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21.07.2025 16:12 Ответить
 
 