Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости масштабировать применение дронов-перехватчиков для борьбы с вражескими БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил во время официального представления нового министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Украине нужен сопоставимый с угрозой ответ на удары. Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, которые являются эффективными. Часть соглашений уже была заключена, по некоторым еще надо было поработать. На этой неделе должны быть все контракты. Среди топ-приоритетов должна быть и соответствующая подготовка операторов таких дронов и поддержка всей инфраструктуры: от производства до применения перехватчиков", - говорится в сообщении.

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Зеленский отметил, что уже каждую ночь "Шахеды" сбиваются перехватчиками, но таких результатов должно быть в разы больше.

"Обязательно должны быть обеспечены 100% потребностей армейской авиации, Воздушных сил, всех подразделений, которые защищают жизнь в наших городах и селах. Также вы должны обеспечить значительное увеличение частоты и дальности нашего применения дронов против российских объектов. Каждая площадка в России, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для наших Сил обороны.

Люди должны видеть, что у Украины есть свои ракеты. В целом по оружию задача - за счет увеличения нашего собственного производства довести долю украинского оружия в наших Силах обороны до уровня 50 % за следующие шесть месяцев. Это абсолютно реалистично", - добавил президент.

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По словам президента, уже есть сотни соглашений с партнерами по поставкам оружия, совместных производств, инвестиций.

"Надо поднять все такие соглашения, проанализировать их и реально обеспечить выполнение. Через десять дней ожидаю доклада министра и секретаря СНБО по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации содержательных договоренностей. Это касается всего: датской модели, коалиций возможностей, двусторонних договоренностей и особенно - договоренностей о строительстве оружейных заводов на территории партнеров, а также других совместных проектов. Нужен четкий тайминг выполнения.

Вместе с секретарем СНБО, с министром иностранных дел - активизировать работу наших форматов с партнерами - таких, как "Рамштайн". Сегодня будет встреча на уровне министров", - сказал Зеленский.

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