Експоліцейського Белецького, який раніше допоміг ветерану, забрали до ТЦК в Ужгороді. ВIДЕО

В Ужгороді затримали колишнього поліцейського Івана Белецького та доставили його до ТЦК. Раніше він розповідав, що його звільнили через те, що він допоміг ветерану війни, коли двоє військовослужбовців Ужгородського РТЦК та СП намагалися його принизити.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Знайома експравоохоронця Мирослава Копинець стала очевидицею події.

Вона розповіла журналістам, що випадково побачила Белецького на вулиці Сечені, 33. Тоді із авто вийшли 8 осіб - 6 в масках, ще двоє - без масок, у чорних майках і чорних джинсах. За словами жінки, коли вона фотографувала те, що відбувається на телефон, його намагалися забрати й били її по руках.

На її думку, Белецького забрали до ТЦК, тому вона разом з його батьком чекає бід будівлею, проте їх не пускали.

Іван Белецький
Іван Белецький

Дружина Белецького Ірина Пацкан підтвердила, що її чоловіка забрали до ТЦК. Про це він сам їй повідомив, зателефонувавши. Наразі він пройшов ВЛК, його визнали придатним, хоча він, за словами жінки, нещодавно переніс операцію, у нього вилучили суглоб.

У поліції Закарпаття заявили, що жодних повідомлень про викрадення людей до них не надходило.

Що кажуть у ТЦК

У Закарпатському ТЦК та СП заявили, що Белецький перебував у розшуку і не оновив облікові дані.

"Під час проведення спільних заходів з оповіщення громадян мобілізаційного віку було виявлено громадянина України, який перебував у розшуку та встановлено, що він нещодавно був звільнений зі служби в Національній поліції України за порушення службової дисципліни і не виконав обов’язок, передбачений статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", щодо своєчасного уточнення облікових даних. У зв’язку з цим його було доставлено до одного з районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки де останній, під час проходження військово-лікарською комісією, визнаний придатним до проходження військової служби без обмежень та призначений до однієї з команд для подальшого проходження служби", - пояснили там.

белецький

Що відомо про Івана Белецького

Іван Белецький - ветеран російсько-української війни. 22 серпня він розповів, що його звільнили з поліції, оскільки він, за його словами, допоміг ветерану війни, коли двоє військових Ужгородського РТЦК та СП намагалися його принизити.

Белецький каже, що він передав відео з місця події ветерану Олександру Усенку, аби зруйнувати неправдиву версію військових та добитися публічного вибачення від них.

Він також додав, що надалі щодо нього та поліцейської, яка зберегла те відео з місця події і передала йому, почалося службове розслідування з боку інспекції Нацполіції.

+23
Нєєє. Банформування тут - мєнти. Вони виштовхали людину з совістю і честю з своїх злочинних лав, а потім ще наглядно показали всім своїм підлеглим, що буде, якщо ти не будеш захищати систему і віддано служити їй. Мєнти блазня нічим не відрізняються від мєнтів чивакуня. Починаючи з вбивства свого ж міністра Дениса Монастирського і закінчуючи тезами ********* міністра клименка про те, що мєнти не можуть воювати.
показати весь коментар
26.08.2025 11:58 Відповісти
+22
випав з системи - вона тебе знищить, в приклад іншим
показати весь коментар
26.08.2025 11:57 Відповісти
+22
Такі незручні новини ці клоуни не коментують.
показати весь коментар
26.08.2025 12:08 Відповісти
Нєєє. Банформування тут - мєнти. Вони виштовхали людину з совістю і честю з своїх злочинних лав, а потім ще наглядно показали всім своїм підлеглим, що буде, якщо ти не будеш захищати систему і віддано служити їй. Мєнти блазня нічим не відрізняються від мєнтів чивакуня. Починаючи з вбивства свого ж міністра Дениса Монастирського і закінчуючи тезами ********* міністра клименка про те, що мєнти не можуть воювати.
показати весь коментар
26.08.2025 11:58 Відповісти
Ви обоє праві. Тільки з нюансом. Ці формування підпорядковуються сАМОМУ. Такою він бачить Україну його мрії.
показати весь коментар
26.08.2025 12:06 Відповісти
Ми маємо при владі в Україні класичне етнічне Організоване Злочинне Угрупування - Єрмака-Зеленського-Міндіча, яке використовуючи владні повноваження із злочинними намірами і злочинними методами - перетворилося на величезне мафіозне злодійсько-бандитське утворення.

''Подякуємо'' ''мудрому'' Українському народу - 73% у 2019році.
показати весь коментар
26.08.2025 12:27 Відповісти
Таке з часів Сраліна ще, з 1936 року. Ні до чого 2019-й. Так буде й у 2089, якщо не схаменетеся.
показати весь коментар
26.08.2025 13:22 Відповісти
Ми маємо ганебну зрадницьку владу !
показати весь коментар
26.08.2025 11:50 Відповісти
Мені дуже хотілось би побачити таку картинку---на вас бандити напали,а ви кричите --поліція,допоможіть А поліція відвернулась --нічого не чую,нічого не бачу Я думаю ви зрозуміли
показати весь коментар
26.08.2025 12:12 Відповісти
Белецький передав ветерану відео. що було на тому відео?
показати весь коментар
26.08.2025 12:59 Відповісти
А вони так і роблять весь час, ще й допомагають бандитам - відкрий любе відео рейдерського захоплення. А на на рахунок, що твого бажання побачити картинку, як на Сухова напали, то ти, Вася, уйобок кончений.
показати весь коментар
26.08.2025 13:06 Відповісти
Це вже країна мрії,чи ще ні?
показати весь коментар
26.08.2025 11:51 Відповісти
На другий термін (не дай боже) стане.
показати весь коментар
26.08.2025 12:07 Відповісти
Сталин не знал что Берия всех расстреливал! Бубочка чист как луч света!73% - был запрос на перемені!
показати весь коментар
26.08.2025 11:52 Відповісти
Алені!
Так ви опрєділіться:
-мєнти мають воювати чи ні?!
показати весь коментар
26.08.2025 11:52 Відповісти
їбанько, ти новину читав?
показати весь коментар
26.08.2025 11:53 Відповісти
Їбанькам це не потрібно.
показати весь коментар
26.08.2025 11:57 Відповісти
С замененным суставом??
показати весь коментар
26.08.2025 11:53 Відповісти
А як він в поліції служив?!
Кожен рік обов'язковий профогляд, інспекторська перевірка з кросом, рукопашний бій, стрільба...
Шо не так?!
А якщо в поліції пристосувався на "легкий труд", то і в армії не загубиться...
показати весь коментар
26.08.2025 12:04 Відповісти
У Подоляка спроси! Он придумает как!
показати весь коментар
26.08.2025 13:04 Відповісти
Почнемо з того, шо є поняття "у віськовий час". По-друге - у військовий час є "тилові посади", але то не про нашгу армію, тому краще лишатися у патрульній поліції, а не в СОУ. Власне, йому цього ніхто не заважав робити
показати весь коментар
26.08.2025 13:36 Відповісти
А він хто на Вашу думку? Мент чи ні?
показати весь коментар
26.08.2025 11:53 Відповісти
Мають, звісно, але тут інше питання виникає: як людину із заміненим суглобом могли визнати придатною? У мене знайомий із титановою пластиною після ДТП отримав непридатність.
показати весь коментар
26.08.2025 11:54 Відповісти
Це Закарпаття!
показати весь коментар
26.08.2025 13:06 Відповісти
Мєнти - так. Мусора - так. А Поліцейські мають тебе охороняти від таких же ш алєнєй
показати весь коментар
26.08.2025 13:37 Відповісти
випав з системи - вона тебе знищить, в приклад іншим
показати весь коментар
26.08.2025 11:57 Відповісти
цікаво буде послухати як місцеві любителі ТЦК знову будуть їх виправдовувати
показати весь коментар
26.08.2025 11:57 Відповісти
Такі незручні новини ці клоуни не коментують.
показати весь коментар
26.08.2025 12:08 Відповісти
"це все іпсо і прапаганда", "ні всьо так адназначна", "ти працюєш на кремль, бо крицищ про погану мобілізаці", і вообще "ти мамкин під юбкою". Ну наче все )))
показати весь коментар
26.08.2025 13:33 Відповісти
"громадянина України, який перебував у розшуку та встановлено, що він нещодавно був звільнений зі служби в Національній поліції України"

Тобто - тільки нещодавно був звільнений і вже у розшуку?
показати весь коментар
26.08.2025 11:59 Відповісти
влк є,не зайнятий,підготовленний,ще й зашкварений
показати весь коментар
26.08.2025 12:02 Відповісти
а скільки цей героїчний мусор доставив громадян до того ж самого тцк??тепер плачеться??
показати весь коментар
26.08.2025 12:00 Відповісти
От тільки йому не потрібно було оновлювати жодних даних: при звільненні з Нацполу дані в ТЦК подає кадровик.
показати весь коментар
26.08.2025 12:01 Відповісти
Чекаємо лемент свинячого верску підтримки від тилових військових пєнісонєрів, зелених політруків та ,заброньованих диванних сраколизів ,стосовно дій "героїв-інвалідів ТЦК " ,(які ховають свої пики в балаклавах ,тільки тому , що скромні ,не хочуть слави) які заламали нарешті "ухилянта "...
показати весь коментар
26.08.2025 12:02 Відповісти
вони ще сплять з бодуна,але вже скоро розкажуть як треба ,,родину любить,,,
показати весь коментар
26.08.2025 12:04 Відповісти
А ви себе до якої групи відносите?? А би на перший погляд відніс би вас до ПУСТИХ ПУСТОМЕЛЬ,в якого замість мізгів,куча лайна.
показати весь коментар
26.08.2025 12:15 Відповісти
Шість невідомих рил в гюльчатайках викрадають серед білого дня на вулиці людину, а винні ЗМІ що це висвітлюють? Прикольно...
показати весь коментар
26.08.2025 12:12 Відповісти
ну так Сухопутні навіть відділ створили по виявленню таких випадків щоби... правильно - давити на ЗМІ, шоби про ці випадки замовчували, а не викривали і робили висновки
показати весь коментар
26.08.2025 13:32 Відповісти
А вони не винні? Кожного дня ми маємо десяток нових відео з порушенням закону, 1-2 рази на тиждень відео з повним песцом (тваринка така). В той самий час типу журналісти цю тему ігнорують.

Відкриваємо ютубчик і димимось: Цензура.є, Шоубісики, єПитання (але не до ТЦК), Мокрик, Бігус. Виявляется що коррупція - погано, а порушувати інші закону - ну таке.
показати весь коментар
26.08.2025 13:45 Відповісти
Ви просто не читали коментар на який я відповів. Там, якщо коротко, у всьому винні ЗМІ, бо вони негативно зображують мобілізацію. А цих всіх провладних зелених проституток а ля бігус я до ЗМІ не відношу.
показати весь коментар
26.08.2025 13:54 Відповісти
Нелояльний елемент - на Східний фронт, на перековку, шайсе.
показати весь коментар
26.08.2025 12:10 Відповісти
Пес має служити хазяїну. Коли він перестає це робити, то трапляється, як з Белецьким. Думаю, всі натяк зрозуміли.
показати весь коментар
26.08.2025 12:11 Відповісти
Ветерана викинули з поліції за те що допоміг іншому ветерану встановити справедливість, забусярили, і визнали здоровим, хоча у нього нема суглоба? вірно?
показати весь коментар
26.08.2025 12:14 Відповісти
Welcome to зелена диктатура: вже все як у кацапів, але в вишиванці, з "правильними" гаслами та під жовто-блакитним прапором. Все патріотичненько та кошерно, чи не так?
показати весь коментар
26.08.2025 12:59 Відповісти
Це вже смішно, бо поліція дані в тцк передає і всі потрібні документи, а тут звільнився і бам, все порушено і в розшуку ... це як? базу потерли чи як. А хто тоді дав бронь від тцк і т.д. Це просто сміх. Випав із системи і система вже цинкує як не свого, от і вся історія ...
показати весь коментар
26.08.2025 12:20 Відповісти
Щось цей "центр соціальної підтримки" дохрена на себе бере, не пройде час коли будуть їх просто дубасити чим заманеться
показати весь коментар
26.08.2025 12:22 Відповісти
Якраз соціальну підтримку вони на себе і не дуже беруть.
Знайома дізналась про смерть свого чоловіка з телеграм каналу мера міста, коли той написав зустрічаємо героя.

Поки тебе можна відправити на м'ясо то ти всім потрібен і всім винен.
Але як тільки ти став відпрацьованим матеріалом ти вже для них не цікавий
показати весь коментар
26.08.2025 14:00 Відповісти
Один ветеран підтримав іншого ветерана.Пішов проти системи,викрив брехню.Виглядає як помста,це вона і є.
показати весь коментар
26.08.2025 12:23 Відповісти
Без дозволу "панів" нічого робити не можна бо виженуть на вулицю а там ТЦК вже чекає. Це зараз не тільки у Поліції а майже всюди де дають бронь..... зєбс.
показати весь коментар
26.08.2025 12:24 Відповісти
Чому військовослужбовці ТЦК без розпізнавальних знаків та в балаклавах. Невже їм соромно перед рідними за свою службу?
показати весь коментар
26.08.2025 12:25 Відповісти
Ну сьогодні вони так би мовити, бога за бороду тримають, а завтра, цілком ймовірно, будуть переламані манку через трубочку смоктати. То й сцуться, тому і в гюльчатайках.
показати весь коментар
26.08.2025 12:44 Відповісти
Тцкуни просто дуже скромні по своїй природі люди, уникають лишньої слави та можливих проявів щирої подяки від своїх співгромадян за надзвичайні подвиги, які ці тилові герої сьогодні щодня здійснюють на вулицях наших міст та селищ
показати весь коментар
26.08.2025 12:45 Відповісти
а з чого ви взяли що то були військовослужбовці?
показати весь коментар
26.08.2025 13:00 Відповісти
Країна приречена на ЗЕлений террор...
показати весь коментар
26.08.2025 12:34 Відповісти
Зе влада вона така... Антимайданівська, антинародна.
показати весь коментар
26.08.2025 12:46 Відповісти
73% в 2019 голосували саме за це. Людям подобаєтся хаос , бардак, масовані розкрадання всього і вся, відсутність законів і конституція на паузі. Мрії 73% лохів збулися.
показати весь коментар
26.08.2025 13:30 Відповісти
Це питання треба задати клоунофілам.
показати весь коментар
26.08.2025 14:04 Відповісти
Спалити це кубло - не така вже й погана ідея.
показати весь коментар
26.08.2025 13:25 Відповісти
Так вот повертаючист до статті, де деякі люмпени з піною у рота плювали у сторону атівців: як по-вашому, люди з головою і з критичним мисленням хочуть щоби їхні діти росли у такій "справделивості" ? Ой не думаю. І не треба казати, шо "кругом так". Ні. В нас. Ну і ще в параші. Але ж ми розказуємо, шо ми не так ні? Ну вот. Тому кожн а риба пливе туди, де їй вода краще, а не в гівностоки, щоби доказати, шо ти можеш
показати весь коментар
26.08.2025 13:31 Відповісти
Не пройшло й тижня як цензура.є вирішило все ж таки опублікувати цю історію. Тримають інформаційний фронт як можуть
показати весь коментар
26.08.2025 13:40 Відповісти
 
 