Експоліцейського Белецького, який раніше допоміг ветерану, забрали до ТЦК в Ужгороді. ВIДЕО

В Ужгороді затримали колишнього поліцейського Івана Белецького та доставили його до ТЦК. Раніше він розповідав, що його звільнили через те, що він допоміг ветерану війни, коли двоє військовослужбовців Ужгородського РТЦК та СП намагалися його принизити.

Знайома експравоохоронця Мирослава Копинець стала очевидицею події.

Вона розповіла журналістам, що випадково побачила Белецького на вулиці Сечені, 33. Тоді із авто вийшли 8 осіб - 6 в масках, ще двоє - без масок, у чорних майках і чорних джинсах. За словами жінки, коли вона фотографувала те, що відбувається на телефон, його намагалися забрати й били її по руках.

На її думку, Белецького забрали до ТЦК, тому вона разом з його батьком чекає бід будівлею, проте їх не пускали.

Іван Белецький

Дружина Белецького Ірина Пацкан підтвердила, що її чоловіка забрали до ТЦК. Про це він сам їй повідомив, зателефонувавши. Наразі він пройшов ВЛК, його визнали придатним, хоча він, за словами жінки, нещодавно переніс операцію, у нього вилучили суглоб.

У поліції Закарпаття заявили, що жодних повідомлень про викрадення людей до них не надходило.

Що кажуть у ТЦК

У Закарпатському ТЦК та СП заявили, що Белецький перебував у розшуку і не оновив облікові дані.

"Під час проведення спільних заходів з оповіщення громадян мобілізаційного віку було виявлено громадянина України, який перебував у розшуку та встановлено, що він нещодавно був звільнений зі служби в Національній поліції України за порушення службової дисципліни і не виконав обов’язок, передбачений статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", щодо своєчасного уточнення облікових даних. У зв’язку з цим його було доставлено до одного з районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки де останній, під час проходження військово-лікарською комісією, визнаний придатним до проходження військової служби без обмежень та призначений до однієї з команд для подальшого проходження служби", - пояснили там.

Що відомо про Івана Белецького

Іван Белецький - ветеран російсько-української війни. 22 серпня він розповів, що його звільнили з поліції, оскільки він, за його словами, допоміг ветерану війни, коли двоє військових Ужгородського РТЦК та СП намагалися його принизити.

Белецький каже, що він передав відео з місця події ветерану Олександру Усенку, аби зруйнувати неправдиву версію військових та добитися публічного вибачення від них.

Він також додав, що надалі щодо нього та поліцейської, яка зберегла те відео з місця події і передала йому, почалося службове розслідування з боку інспекції Нацполіції.

