Екіпаж вертольота Мі-8 знищує російський дрон-камікадзе "Shahed-136". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського екіпажу вертольота Мі-8 під час атаки дронів на Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські воїни збивають "Shahed-136" у нічному небі.
"Екіпаж гелікоптера Мі-8 ПС ЗСУ знищує російський дрон-камікадзе "Shahed-136" в нічному небі над Україною", - зазначається у коментарі до запису.
Тримайтеся подалі і бережіть себе! Ви наші ГЕРОЇ!
