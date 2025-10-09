УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9370 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 326 8

Екіпаж вертольота Мі-8 знищує російський дрон-камікадзе "Shahed-136". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського екіпажу вертольота Мі-8 під час атаки дронів на Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські воїни збивають "Shahed-136" у нічному небі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Екіпаж гелікоптера Мі-8 ПС ЗСУ знищує російський дрон-камікадзе "Shahed-136" в нічному небі над Україною", - зазначається у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення із ПЗРК "Stinger" російського ударного безпілотника "Shahed". ВIДЕО

Автор: 

дрони (5964) вертоліт (899) Шахед (1551)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Козаки! Респект! Але близько....
Тримайтеся подалі і бережіть себе! Ви наші ГЕРОЇ!
показати весь коментар
09.10.2025 15:03 Відповісти
Саме такі аеромобільні бойові групи повинні супроводжувати і збивати шахеди на протязі їх багатогодинного курсування в небі поміж містами. Це найкраще ППО проти шахедів.
показати весь коментар
09.10.2025 15:23 Відповісти
+ Як-50
+ Мі-24
+ Ан-72
.........
І тд
І тп
показати весь коментар
09.10.2025 15:28 Відповісти
Так, можна встановити озброєння наприклад з БТР-4 з пультом керування вогнем на любий середній літак, наприклад Ан-24 або навідь Ан-2, і це буде дешево і ефективно.
показати весь коментар
09.10.2025 16:38 Відповісти
Для богатої Європи дешевше купить у США вже готовий https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_AC-130_Spectre Lockheed AC-130 Spectre.
показати весь коментар
09.10.2025 16:50 Відповісти
Совковые вертолеты, самолеты, танки. Путин это называет войной против НАТО.
показати весь коментар
09.10.2025 15:39 Відповісти
Они это уже год как делают. Но вертушек мало, а тех совковых что есть ресурс почти на исходе. Нужно было раньше закупать легкие недорогие вертушки типа UH-1. Их тысячи по всему миру. Даже больше чем Ми8
показати весь коментар
09.10.2025 16:09 Відповісти
 
 