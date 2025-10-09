Екіпаж вертольота Мі-8 знищує російський дрон-камікадзе "Shahed-136". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського екіпажу вертольота Мі-8 під час атаки дронів на Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські воїни збивають "Shahed-136" у нічному небі.

"Екіпаж гелікоптера Мі-8 ПС ЗСУ знищує російський дрон-камікадзе "Shahed-136" в нічному небі над Україною", - зазначається у коментарі до запису.

