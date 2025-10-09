Экипаж вертолета Ми-8 уничтожает российский дрон-камикадзе Shahed-136. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы украинского экипажа вертолета Ми-8 во время атаки дронов на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские воины сбивают Shahed-136 в ночном небе.

"Экипаж вертолета Ми-8 ВС ВСУ уничтожает российский дрон-камикадзе Shahed-136" в ночном небе над Украиной", - отмечается в комментарии к записи.

