Экипаж вертолета Ми-8 уничтожает российский дрон-камикадзе Shahed-136. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы украинского экипажа вертолета Ми-8 во время атаки дронов на Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские воины сбивают Shahed-136 в ночном небе.
"Экипаж вертолета Ми-8 ВС ВСУ уничтожает российский дрон-камикадзе Shahed-136" в ночном небе над Украиной", - отмечается в комментарии к записи.
Тримайтеся подалі і бережіть себе! Ви наші ГЕРОЇ!
+ Мі-24
+ Ан-72
.........
І тд
І тп