Окупант збирає у чорні мішки своїх поплічників: "На ком есть жетоны, на ком нету. С табличками - те, которых опознали. Хоть кого-то похоронить будет". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує своїх ліквідованих поплічників, розкладених у чорні мішки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у поле зору камери потрапляє щонайменше півдесятка мішків. За словами росіянина на записі, частина із них ідентифікована по спеціальним жетонам.

"Ранок 8 жовтня 2025, звичайний день евакуаційної групи ЗС РФ. Безголові, з жетонами та без, з табличками та без, вантажем 200 повернуться у рідні міста та селища Росії. Щоб обмінятися на "Лади", м'ясорубки, йогуртниці та мішки з картоплею", - зазначає у коментарі автор публікації.

