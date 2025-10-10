Оккупант собирает в черные мешки своих соратников: "На ком есть жетоны, на ком - нет. С табличками - те, которых опознали. Хоть кого-то похоронить будет". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает своих ликвидированных приспешников, разложенных в черные мешки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в поле зрения камеры попадает, по меньшей мере, полдесятка мешков. По словам россиянина на записи, часть из них идентифицирована по специальным жетонам.
"Утро 8 октября 2025 года, обычный день эвакуационной группы ВС РФ. Безголовые, с жетонами и без, с табличками и без, грузом 200 вернутся в родные города и поселки России. Чтобы обменяться на "Лады", мясорубки, йогуртницы и мешки с картошкой", - отмечает в комментарии автор публикации.
У вигрібну яму, посивати хлоркою/дустом і збирати наступну мразоту...