УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8874 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
4 247 9

Росіянин зафільмував приліт українського дрона і смерть свого поплічника. ВIДЕО

У мережі з’явилися кадри з камери GoPro, закріпленої на шоломі окупанта, який потрапив під удар українського FPV-дрона на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, як дрон влучає у баггі окупантів і знищує транспорт. Один із росіян був ліквідований на місці.

"GoPro російського військового зафіксувала момент удару FPV-дрону по його багі та смерть поплічника на Донецькому напрямку", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон влітає у штурмову групу із десяти окупантів в антитепловізійних пончо. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (19180) знищення (8565) дрони (6151)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Помер максим,та й *** з ним... .
показати весь коментар
24.10.2025 15:18 Відповісти
Пригожин з кабздоном, зустріли орків…
показати весь коментар
24.10.2025 16:49 Відповісти
Соловйову нехай перешле - але він це не покаже....
показати весь коментар
24.10.2025 15:21 Відповісти
добре..
показати весь коментар
24.10.2025 15:23 Відповісти
То був бойовий комар чи гусь? Сто відсотків натринований нападать на скрєних.
показати весь коментар
24.10.2025 15:30 Відповісти
Птица счастья завтрашнего дня
Прилетела, крыльями звеня
Выбери меня, выбери меня!
Птица счастья завтрашнего дня

Сколько в небе звёздном серебра
Завтра будет лучше, чем вчера
Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера
Завтра будет лучше, чем вчера

Где-то гитара звенит
Надёжное сердце любовь сохранит
Сердце любовь сохранит
А птица удачи опять улетит

Будет утро завтрашнего дня
Кто-то станет первым, а не я
Кто-то, а не я, кто-то, а не я
Сложит песню заврашнего дня
показати весь коментар
24.10.2025 15:41 Відповісти
чому не в баггі, а в кацапа?
показати весь коментар
24.10.2025 16:19 Відповісти
Гарно "коршак" ширяв у небі, перед заходом сонця... Працював прямо по старому анекдоту:
Мама-ведмедиця вчить сина життю - пояснює, на які види дичини можна полювать і які прийоми полювання до них можна застосовувать...
- Є такий вид дичини - "турист"... На нього полювать нескладно - він повільно бігає. Тому ти просто виходиш на галявину, і показуєшся йому. А потім, без поспіху, обходиш його по колу. Обійшов - і можеш браться до їди...
- Мамо! А чого не можна напасти відразу?
- Можна... Якщо тобі подобається їсти м"ясо з гімном... Той "обхід" саме для того, щоб він встиг очиститься зсередини...
Тут - така ж картина... Так, кацапи встигли повискакувать... Але баггі згоріло. І, судячи з місця попадання, там погорів та здетонував і його вантаж... А тепер, поки вони доберуться до ЛБЗ та сховаються в укриття - може прилетіть ще один (чи кілька) дронів, і "пафтарить"...
показати весь коментар
24.10.2025 16:29 Відповісти
 
 