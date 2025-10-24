4 247 9
Росіянин зафільмував приліт українського дрона і смерть свого поплічника. ВIДЕО
У мережі з’явилися кадри з камери GoPro, закріпленої на шоломі окупанта, який потрапив під удар українського FPV-дрона на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, як дрон влучає у баггі окупантів і знищує транспорт. Один із росіян був ліквідований на місці.
"GoPro російського військового зафіксувала момент удару FPV-дрону по його багі та смерть поплічника на Донецькому напрямку", - зазначає у коментарі автор публікації.
Мама-ведмедиця вчить сина життю - пояснює, на які види дичини можна полювать і які прийоми полювання до них можна застосовувать...
- Є такий вид дичини - "турист"... На нього полювать нескладно - він повільно бігає. Тому ти просто виходиш на галявину, і показуєшся йому. А потім, без поспіху, обходиш його по колу. Обійшов - і можеш браться до їди...
- Мамо! А чого не можна напасти відразу?
- Можна... Якщо тобі подобається їсти м"ясо з гімном... Той "обхід" саме для того, щоб він встиг очиститься зсередини...
Тут - така ж картина... Так, кацапи встигли повискакувать... Але баггі згоріло. І, судячи з місця попадання, там погорів та здетонував і його вантаж... А тепер, поки вони доберуться до ЛБЗ та сховаються в укриття - може прилетіть ще один (чи кілька) дронів, і "пафтарить"...