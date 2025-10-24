Росіянин зафільмував приліт українського дрона і смерть свого поплічника. ВIДЕО

У мережі з’явилися кадри з камери GoPro, закріпленої на шоломі окупанта, який потрапив під удар українського FPV-дрона на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, як дрон влучає у баггі окупантів і знищує транспорт. Один із росіян був ліквідований на місці.

"GoPro російського військового зафіксувала момент удару FPV-дрону по його багі та смерть поплічника на Донецькому напрямку", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон влітає у штурмову групу із десяти окупантів в антитепловізійних пончо. ВIДЕО