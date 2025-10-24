РУС
Россиянин заснял прилет украинского дрона и смерть своего товарища. ВИДЕО

В сети появились кадры с камеры GoPro, закрепленной на шлеме оккупанта, который попал под удар украинского FPV-дрона на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, как дрон попадает в багги оккупантов и уничтожает транспорт. Один из россиян был ликвидирован на месте.

"GoPro российского военного зафиксировала момент удара FPV-дрона по его багги и смерть товарища на Донецком направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон влетает в штурмовую группу из десяти оккупантов в антитепловизионных пончо. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21018) уничтожение (8241) дроны (5198)
Помер максим,та й *** з ним... .
24.10.2025 15:18 Ответить
і де там смерть?
24.10.2025 15:20 Ответить
Соловйову нехай перешле - але він це не покаже....
24.10.2025 15:21 Ответить
добре..
24.10.2025 15:23 Ответить
То був бойовий комар чи гусь? Сто відсотків натринований нападать на скрєних.
24.10.2025 15:30 Ответить
Птица счастья завтрашнего дня
Прилетела, крыльями звеня
Выбери меня, выбери меня!
Птица счастья завтрашнего дня

Сколько в небе звёздном серебра
Завтра будет лучше, чем вчера
Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера
Завтра будет лучше, чем вчера

Где-то гитара звенит
Надёжное сердце любовь сохранит
Сердце любовь сохранит
А птица удачи опять улетит

Будет утро завтрашнего дня
Кто-то станет первым, а не я
Кто-то, а не я, кто-то, а не я
Сложит песню заврашнего дня
24.10.2025 15:41 Ответить
 
 