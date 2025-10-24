Россиянин заснял прилет украинского дрона и смерть своего товарища. ВИДЕО

В сети появились кадры с камеры GoPro, закрепленной на шлеме оккупанта, который попал под удар украинского FPV-дрона на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, как дрон попадает в багги оккупантов и уничтожает транспорт. Один из россиян был ликвидирован на месте.

"GoPro российского военного зафиксировала момент удара FPV-дрона по его багги и смерть товарища на Донецком направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.

