Перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться в Україні наступного року, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться вже наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Збільшення бойової авіації

Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки "Гріпен", і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року.

Історична угода

"Гріпени" для України – це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати.



"Швеціє, дякую!" - подякував президент України.

Україна закупить новітні Gripen

Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.