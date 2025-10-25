УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8493 відвідувача онлайн
Новини Відео Винищувачі Gripen для України
1 841 77

Перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться в Україні наступного року, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться вже наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Збільшення бойової авіації

Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки "Гріпен", і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року.

Читайте: Перші постачання винищувачів Gripen Україні стануть можливі впродовж 3 років, - Крістерссон

Історична угода

"Гріпени" для України – це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати.

"Швеціє, дякую!" - подякував президент України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Швеції показав Зеленського у винищувачі Gripen: "Зараз посадка". ФОТО

Україна закупить новітні Gripen

Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

Автор: 

Зеленський Володимир (25957) Швеція (1017) Gripen (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
F-16 уже були....
Чекаємо Gripen і ще відосики, але відосики не тв 2026-му а ввечері....
показати весь коментар
25.10.2025 16:58 Відповісти
+11
Цей все на сцену спішить. Розказувати глядачам виключно про світле майбутнє для оплесків. І так з 2019.
показати весь коментар
25.10.2025 17:00 Відповісти
+7
а тихо це зробити не можно ? обов"язково фонити про це з усіх прасок , ця людина ніколи ,здається , не покається та не зміниться.
показати весь коментар
25.10.2025 17:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
F-16 уже були....
Чекаємо Gripen і ще відосики, але відосики не тв 2026-му а ввечері....
показати весь коментар
25.10.2025 16:58 Відповісти
F-16 діють з обмеженнями, США бояться що їх зіб'ють і не дають дозвіл на їх повноцінне використання біля лінії фронту, щоб не псувати імідж своєї зброї! F-16 це взагалі помилковий вибір, якби знали що будуть такі обмеження не брали б це лайно!
показати весь коментар
25.10.2025 17:02 Відповісти
F-16 без системи взаємодії - це шлях, коли діючий командувач ПС може повторити крок алещука....
показати весь коментар
25.10.2025 17:07 Відповісти
без шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення, які нам вже 3 роки обіцяють ASC 890, також відомі як Saab 340 AEW&C або S-100B Argus, нічого не буде. У випадку з Україною вони по-справжньому розкриють потенціал багатоцільових F-16.
Вони у сільпо не продаються ,
показати весь коментар
25.10.2025 18:08 Відповісти
А в АТБ?
показати весь коментар
25.10.2025 18:10 Відповісти
у АТБ тільки оптом від 10 шт. з карткою АТБ 💯
показати весь коментар
25.10.2025 18:23 Відповісти
А можна не 10 шт "Saab 340 AEW&C або S-100B Argus" а 2-3 звичайних ДРЛО типу "Авакс"! ???
показати весь коментар
25.10.2025 18:28 Відповісти
Пройдись далі по базару. Спитай.
показати весь коментар
25.10.2025 18:51 Відповісти
та сьогодні не базарний день - завтра запитаю!
показати весь коментар
25.10.2025 18:53 Відповісти
нажаль це тільки у Форі ... у Флориді ..... за карткою фори 💯
перевірено.
показати весь коментар
25.10.2025 18:53 Відповісти
їм самим потрібно - не продають....
Як і тамагавки тамагочі!
показати весь коментар
25.10.2025 18:55 Відповісти
Зато F-16 бесплатные.

Ціна лякає: стала відома вартість нової версії винищувача Gripen.

Орієнтовна ціна одного нового JAS-39 Gripen E/F становить більше 228 млн доларів.

https://www.unian.ua/weapons/gripen-stala-vidoma-vartist-novoji-versiji-vinishchuvacha-12966492.html?_gl= https://www.unian.ua/weapons/gripen-stala-vidoma-vartist-novoji-versiji-vinishchuvacha-12966492.html
показати весь коментар
25.10.2025 17:11 Відповісти
Вартість за годину польоту $33 000-$42 000 для F-35 проти $4 700-$8 000 для JAS Gripen.



Протягом терміну дії контрактy це стає набагато більшою проблемою, ніж вартість придбання літака за одиницю.
показати весь коментар
25.10.2025 17:16 Відповісти
Є ціна літака, умовно 50 мільйонів, а є контракт років на 20, з обслуговуванням і зброєю.
показати весь коментар
25.10.2025 17:17 Відповісти
Что-то совсем не верится в 4 тысячи баксов в годину. Если дело в экономии тогда уж покупать совковые литаки. Все равно в новостях ВСУ только на них летают.
показати весь коментар
25.10.2025 17:21 Відповісти
Дело в том что кроме двигателей - которые кстати можно заменить на британские Роллс-Ройс - все остальное там шведское, и все совместимо с современной номенклатурой вооружений. И никакие США не смогут диктовать условия применения оружия. То есть шведский Сааб-340 будет работать в одной системе с Гриппеном, и в ней же будет работать ракета Метеор. Все это в теории позволит получить комплекс который если и не посбивает всех - но заставит вражескую авиацию держаться за 100 или больше километров от границ, значит классические дешевые КАБы будет невозможно или очень сложно использовать. Останутся только новомодные с ракетным или реактивным двигателем, которые тоже не настолько далеко летят - и самое главное - сильно сложнее и дороже в постройке. Потому что у обычных КАБов несмотря на их кучу недостатков одно главное достоинство - простота и дешевизна.
показати весь коментар
25.10.2025 17:47 Відповісти
Абсолютно не привід Україні купувати совковий хлам, якщо Вам у щось там на віриться.
показати весь коментар
25.10.2025 18:17 Відповісти
А не подозрительно что это шведское дерьмо никто не покупает?
показати весь коментар
25.10.2025 18:24 Відповісти
Так більшість країн і не воює. Чи Вам це теж підозріло?
показати весь коментар
25.10.2025 18:45 Відповісти
Не воюют, но все покупают F-35.
показати весь коментар
25.10.2025 18:52 Відповісти
мабуть, сша не дуже **********, коли хтось намагається придбати щось окрім розпіарених дорожезних ф-ок, і використовує всі важелі впливу, аби , скажімо так, не сприяти таким процесам...
показати весь коментар
25.10.2025 18:47 Відповісти
И кто вам сказал что США запрещают пользоваться F-16?
показати весь коментар
25.10.2025 17:13 Відповісти
Понятно.
показати весь коментар
25.10.2025 17:22 Відповісти
Будь яка зброя що поставляється США може використовуватись тільки на тих умовах які диктують США. Це як "варення на завтра" яке сьогодні їсти не можна, а завтра воно стане знову "на завтра"... Коли читають технічні характеристики американської зброї то хочуть її мати, але коли отримують бажане швидко розуміють що зброя насправді повністю контролюється США. Іншими словами американська зброя і на фуй не потрібна бо її використувувати за призначенням швидко і оперативно неможливо. Тому що вона є, що її немає - ніякої різниці. Така собі "страшилка". Америка вже довела своїми діями що не є надійним партнером і в будь який момент може, мяко кажучи, "змінити точку зору".
показати весь коментар
25.10.2025 18:33 Відповісти
Ці так само будуть обмежено діяти.І найголовніше,це озброєння,там таке ж може бути,як і на F-16.
показати весь коментар
25.10.2025 17:15 Відповісти
Шведи не переймаються що їх літаки будуть збиті російською ППО на лінії фронті і це сьогодні головна причина купляти Гріпен!
показати весь коментар
25.10.2025 17:18 Відповісти
Звісно переймаються.Всі переймаються за свою техніку.І літак реально можуть збити на лінії фронту.Двигун в цього літака,американський.До Гріпенів немає стільки комплектуючих,як до F-16.До американських,по всій Європі вони є.

Ми літаки не купляли,нам надали безкроштовно.
показати весь коментар
25.10.2025 17:28 Відповісти
Так нам і Гріпени нададуть швидше за все на кацапські гроші.

Ну і 40-річне б.в.шне лайно все ж не те саме що нові машини.
показати весь коментар
25.10.2025 17:41 Відповісти
Так в том то и проблема что наши Ф-16 конечно в лучшем состоянии чем Миг-29 и су-27 - но по возможностям не так далеко от них ушли. Потому в воздушном бою они с су-35 тягаться не могут. Да, наверняка характеристики российских самолетов как и все что они делают - паспортно завышены, но и наши ф-16 и миражи сами по себе устаревшие, и что то незаметно чтобы кто то пытался их прокачать на современные версии типа блок-70. И не факт что нам под них дадут современные дальнобойные ракеты Аим-120Д, которые только и могут в принципе представлять опасность для подходяшей к линии фронта орковской авиации.
показати весь коментар
25.10.2025 17:50 Відповісти
Москальські пускають ракети і бомби і швидко тікають і українські подібне роблять і будуть робити.ВМоскалі різну авіацію застосовуютьГріпен таке ж озброєння може використовувати,як і F-16.
показати весь коментар
25.10.2025 17:56 Відповісти
Ніяких повітряних боїв і не буде.А ті що в нас совєцькі,мали невеликий наліт.F-16 добряче поношені.
показати весь коментар
25.10.2025 17:59 Відповісти
Харош дурню молоти, чувак, проспись у суботу, в понеділок о сьомій ведмедчук на розводі буде залишки самогону у вас винюхувати.
показати весь коментар
25.10.2025 17:33 Відповісти
За 30км від підарського кордону вони прекрасно працюють. Єдина проблема - кількість.
показати весь коментар
25.10.2025 18:07 Відповісти
Цей все на сцену спішить. Розказувати глядачам виключно про світле майбутнє для оплесків. І так з 2019.
показати весь коментар
25.10.2025 17:00 Відповісти
а тихо це зробити не можно ? обов"язково фонити про це з усіх прасок , ця людина ніколи ,здається , не покається та не зміниться.
показати весь коментар
25.10.2025 17:04 Відповісти
Навіщо тихо? Треба було говорити не про 150 літаків для ЗСУ, а про.. 550... Нехай московити після цього окропом писають...
показати весь коментар
25.10.2025 17:38 Відповісти
Про 15000 мільярдів літаків.
Зебіли і не таке схавають.
показати весь коментар
25.10.2025 17:43 Відповісти
DW
На початку вересня міністр оборони Швеції Пал Йонсон у розмові з профільним виданням Breaking Defense повідомив, що в Стокгольмі залишаються відкритими до дискусії щодо постачання старіших версій літаків Gripen, а саме версій C/D.
Ідею постачання цих винищувачів українським військовим підтримували й представники компанії-виробника Saab.
Наприкінці червня стало відомо про відмову міністерства оборони Швеції розібрати на запчастини одразу 60 винищувачів Gripen з метою "канібалізації" - використання їхніх вузлів і агрегатів для підтримки ********** версій цього літака.
Тоді ж українське профільне видання Defence Express повідомило, що такий крок теоретично можна розцінювати як сигнал на підвищення шансів передачі Україні цих літаків.
Крім того, на початку жовтня в міноборони України визнали, що очікують на надходження Gripen, хоч і не вказували, яких саме версій.
Згодом передача літаків цього типу Україні стала темою розмови між Зеленським і Крістерссоном на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
показати весь коментар
25.10.2025 17:08 Відповісти
Для шведів це буде обкатка боєм і реклама у випадку успіху.
показати весь коментар
25.10.2025 17:11 Відповісти
Вони будуть працювати.як і інші літаки.
показати весь коментар
25.10.2025 17:30 Відповісти
Основне правило гундосиків: "Завжди в майбутньому часі"
показати весь коментар
25.10.2025 17:11 Відповісти
згодом -через рік
показати весь коментар
25.10.2025 17:15 Відповісти
а якщо в грудні 2026-го? Тута не рік.....
показати весь коментар
25.10.2025 17:22 Відповісти
Для цих літаків потрібно окремо готувати спеціалістів.Казав прем'єр міністр,що протягом трьох років тільки зможуть постачати.
показати весь коментар
25.10.2025 17:12 Відповісти
Зеленський повідомив, що Україна вже навчає пілотів, які керуватимуть цим типом винищувачів.
показати весь коментар
25.10.2025 17:22 Відповісти
Пілоти це половина справи.
показати весь коментар
25.10.2025 17:24 Відповісти
Гриппен изначально конструировался так что его полевое обслуживание проводится при абсолютом минимуме людей. Ни один другой самолет в мире так не может, равно как и взлеты и посадки с заснеженных аэродромов и автомобильных дорог. А на серьезный ремонт можно их отогнать например в Чехию, которая является оператором таких самолетов, пусть и не самых современных версий.
показати весь коментар
25.10.2025 17:52 Відповісти
Там двигун по ліцензії від F-16.Американські по всій Європі є і запчастин купа.Міги також злітають з рівних доріг так само і F-16 може.Нам просто потрібно чим побільше авіації і ракет до них,щоб наносити удари в глибину.Якщо озброєння не буде,то і кількість літаків вже майже не важлива.
показати весь коментар
25.10.2025 18:05 Відповісти
Для літака та покриття аеродрому небезпечніший не зліт, а посадка. Там досить сильні удари, коли літун зі звичайними навичками, а не супермайстер.
показати весь коментар
25.10.2025 18:22 Відповісти
На таких літаках мають літати найкращі льотчики.
показати весь коментар
25.10.2025 18:25 Відповісти
Льотчики мають в найкоротший термін оволодіти прийомами повітряних боїв. А їх навички зліт-посадка мають відповідати експлуатаційним вимогам їх техніки та ЗПП. Гріпени дозволяють сідати та злітати з прямих ділянок звичайних доріг. Конструкція Ф-16 таке не пердбачає. Чи ви будете задрачувати пілотів, витрачати дорогий моторесурс та псувати у тренуваннях літаки, для речей, які не закладені в ті літаки конструктивно? Нахуа?
показати весь коментар
25.10.2025 18:41 Відповісти
Вірити Зелі себе не поважати ,за які кошти ? як і три тисячі ракет ,ну навіщо цей цирк ,може звернувби увагу що відбуваєтся на фронті.
показати весь коментар
25.10.2025 17:17 Відповісти
Від нього користі, що тут що там, тобто ніякої
показати весь коментар
25.10.2025 17:24 Відповісти
А Фламінгр? Фламінго у наступному році до нас в травні з Афріці повернутся?
показати весь коментар
25.10.2025 17:19 Відповісти
з африки
показати весь коментар
25.10.2025 17:20 Відповісти
Та нехай так, хочь з Гондураса.
показати весь коментар
25.10.2025 17:33 Відповісти
Головне потужно наобіцяти та сфоткатися в кабіні Гріпена, а далі хоч не розцвітай...
показати весь коментар
25.10.2025 17:19 Відповісти
уже фоткається , є відео робить селфі
показати весь коментар
25.10.2025 17:21 Відповісти
ввtчері у відосику, мабуть, покаже - парі: даю 100%
показати весь коментар
25.10.2025 17:23 Відповісти
https://t.me/voynareal/124643 Відео
показати весь коментар
25.10.2025 17:24 Відповісти
я тепер очікую, що всі подальші турне буде одягнений в комбінезон - щоб одразу випробувати літак в польоті, не перевзуваючись переодягаючись...
показати весь коментар
25.10.2025 17:28 Відповісти
Ага, це так як з ракетами - 3000 до кінця року, а в результаті зелений хрін під носа.
показати весь коментар
25.10.2025 17:25 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2025 17:29 Відповісти
Війна до переможного кінця !
показати весь коментар
25.10.2025 17:31 Відповісти
Якщо щось коментує ішак, то з цього буде великий пшик. Обкурене чмо тільки на тому й тільки тримається, на пустих заявах.
показати весь коментар
25.10.2025 17:33 Відповісти
3000 штук за 25 000 000 000 $ .....
показати весь коментар
25.10.2025 17:34 Відповісти
Скажіть Найвеличнійшому, що Швеція виробляє 12 літаків на... рік!
показати весь коментар
25.10.2025 17:46 Відповісти
Хоче до 20 і більше збільшити.Але в них є ще контракти,по яким вони вже виготовляють літаки.
показати весь коментар
25.10.2025 18:06 Відповісти
Труфальдіно...
показати весь коментар
25.10.2025 18:24 Відповісти
*******, не каміння ворочати. Сраний ********
показати весь коментар
25.10.2025 18:37 Відповісти
Не буде ніяких 150 "гріпенів. Принаймні протягом 2026.
показати весь коментар
25.10.2025 18:38 Відповісти
Толку с них как от автомата без магазина . И всё будет когда нибудь , может быть , потом , половину . А критическая ситуация сегодня и вчера . Про три тышши пятьсот ракет уже забыли ?
показати весь коментар
25.10.2025 18:51 Відповісти
Курочка ще в гнізді,а ми вже курчат рахуємо. Оплески!
показати весь коментар
25.10.2025 18:53 Відповісти
 
 