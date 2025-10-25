Перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться в Україні наступного року, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться вже наступного року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.
Збільшення бойової авіації
Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки "Гріпен", і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року.
Історична угода
"Гріпени" для України – це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати.
"Швеціє, дякую!" - подякував президент України.
Україна закупить новітні Gripen
Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.
Чекаємо Gripen і ще відосики, але відосики не тв 2026-му а ввечері....
Вони у сільпо не продаються ,
перевірено.
Як і
тамагавкитамагочі!
Ціна лякає: стала відома вартість нової версії винищувача Gripen.
Орієнтовна ціна одного нового JAS-39 Gripen E/F становить більше 228 млн доларів.
https://www.unian.ua/weapons/gripen-stala-vidoma-vartist-novoji-versiji-vinishchuvacha-12966492.html?_gl= https://www.unian.ua/weapons/gripen-stala-vidoma-vartist-novoji-versiji-vinishchuvacha-12966492.html
Протягом терміну дії контрактy це стає набагато більшою проблемою, ніж вартість придбання літака за одиницю.
Ми літаки не купляли,нам надали безкроштовно.
Ну і 40-річне б.в.шне лайно все ж не те саме що нові машини.
Зебіли і не таке схавають.
На початку вересня міністр оборони Швеції Пал Йонсон у розмові з профільним виданням Breaking Defense повідомив, що в Стокгольмі залишаються відкритими до дискусії щодо постачання старіших версій літаків Gripen, а саме версій C/D.
Ідею постачання цих винищувачів українським військовим підтримували й представники компанії-виробника Saab.
Наприкінці червня стало відомо про відмову міністерства оборони Швеції розібрати на запчастини одразу 60 винищувачів Gripen з метою "канібалізації" - використання їхніх вузлів і агрегатів для підтримки ********** версій цього літака.
Тоді ж українське профільне видання Defence Express повідомило, що такий крок теоретично можна розцінювати як сигнал на підвищення шансів передачі Україні цих літаків.
Крім того, на початку жовтня в міноборони України визнали, що очікують на надходження Gripen, хоч і не вказували, яких саме версій.
Згодом передача літаків цього типу Україні стала темою розмови між Зеленським і Крістерссоном на полях саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
перевзуваючисьпереодягаючись...