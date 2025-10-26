УКР
РФ повертає морпіхів та кримські підрозділи на Запорізький напрямок, - Андрющенко. ВIДЕО

Фіксується перекидання морської піхоти та кримських підрозділів (марковані двома трикутниками) назад на Запорізький напрям.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після перебування в Маріуполі "елітні частини" російської армії повертають у Приазов’я - принаймні частково, у тій частині, що перебувала в місті.

Дивіться: РФ планує побудувати військовий об’єкт на території "Азовсталі" та під’єднати його до ЗАЕС, - Андрющенко. ФОТО

Попри попередні плани посилити північ Донецької області, ці підрозділи колонами, у супроводі поліцаїв, у другій половині тижня перекидалися в бік Бердянська.

"Несподівано, але тепер варто пильніше стежити не лише за окупованим Запоріжжям, а й за Херсонським напрямком. З урахуванням масових інформаційних вкидів росіян про "контроль островів" і "підготовку до форсування Дніпра" - краще дивитися ширше", - наголосив Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни готують Маріуполь як хаб для наступів: прокладають об’їзну дорогу для техніки, вантажів та військових колон. ФОТОрепортаж

Що передувало 

Раніше очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що Росія перекидає в Маріуполь елітні підрозділи спецназу ФСБ та морської піхоти.

Автор: 

+4
"...Центр вивчення окупації України ..." - чого тільки не придумають, щоб лише до війська не йти
показати весь коментар
26.10.2025 12:53 Відповісти
+3
Ну то може фламінгами?)
показати весь коментар
26.10.2025 13:11 Відповісти
+3
Зря мы стебёмся. Они давно готовятся реванш взять. Вторично захватить Херсон. Если им это удастся, дорога на Николаев открыта
показати весь коментар
26.10.2025 13:20 Відповісти
"Ширєє" дивиться не пробував? Цей центр "зав"язаний" на людей в окупації. Само-собою, отримує від них різноманітну інформацію, включаючи й ту, яка має розвідувальний характер... А її передають у війська. А вони, з її врахуванням, налагоджують свою бойову роботу - визначаються з облаштуванням позицій, перекидають додаткові сили, на загрозливі напрямки, наносять точкові удари по розташуванню військ противника, складів пального та ***********...
Чи ти думаєш - "просто так", на окупованих територіях кацапи масово відключають мобільний зв"язок, і ставлять своє обладнання? Саме для того, щоб завадить нашим людям це робить...
показати весь коментар
26.10.2025 13:26 Відповісти
А нафіга нас за дурнів тримати і нести "пургу" - нехай працюють за призначенням і не виходять в ефір...
показати весь коментар
26.10.2025 13:37 Відповісти
Тобі таке поняття, я "дезінформація", чув? Можливо, ця інформація викладена, щоб запевнить противника в тому, що нам не відомі його наміри... Маленький приклад "для обивателя": фільм "Мерседес " уходит от погони", дивився? Там весь сюжет побудований на розвідуванні факту перекидання техніки з однієї ділянки фронту, на інший... І лиша за непрямими даними, в результаті співставлення та аналізу, було встановлено, що те "перекидання" - "ДЕЗА"!
"На тому боці" теж сидять не ідіоти... Можливо, вони роблять вигляд, що "перекидають" війська і техніку. А ми робимо вигляд, що "віримо"... . І пишемо про це, на "Цензорі" (який уважно читають і кацапи...).
Війни, переважно, будуються на ОБМАНІ... Ти про "битву під Кадешем", читав? Це - "класичний" випадок (і один з перших, зафіксованих в історії). Рамзес пішов завойовувать хеттів. Його передовий дозор піймав двох хеттських "розвідників". Ті, на допиті, повідомили, що хеттський полководець, Мутавалла, злякався, і втік, заховавшись, з військом, у фортеці Кадеш. Рамзес повірив, і помчався вперед, у напрямку Кадеша. А насправді, то були дезинформатори. Хеттське військо вже розвернулося в бойові порядки, на рівнині, при виході з ущелини, і вдарили по єгиптянах, коли вони були на марші, і не розвернулися до бою. Кількісна перевага єгиптян , їм мало допомогла - хетти так їм "начистили морду", що Рамзес мусив укласти з ними мир. Це був теж перший мирний договір, зафіксований історією...
показати весь коментар
26.10.2025 14:05 Відповісти
ну якщо я, простак, розумію, що це повна фігня на відео - невже цілі інститути і штаби ращки на цю інформацію поведуться???
показати весь коментар
26.10.2025 14:10 Відповісти
У Сталіна, у 1941-му, було не менше... І що? Скільки розвідники не слали інформації - він не вірив... Головна біда авторитарних режимів у тому, що рішення приймається одноосібно...
показати весь коментар
26.10.2025 14:14 Відповісти
це мені нагадує 24 лютого....
показати весь коментар
26.10.2025 14:17 Відповісти
Не зрозумів...
показати весь коментар
26.10.2025 14:24 Відповісти
24.02.2022
показати весь коментар
26.10.2025 14:25 Відповісти
Стосовно "елітних підрозділів" ********** великі сумніви. Схоже що Їх вже просто не існує. Ми за 11 років війни винищили всю військову еліту. Зараз це типові алкодегенерати, які мобілізувались через борги та злочини. Якщо такого чорта впхати в форму елітного підрозділу і назвати, наприклад, "морпіхом" то він як був чортом так ним і лишиться. Але недовго.
показати весь коментар
26.10.2025 13:08 Відповісти
Зараз немає ніякого значення хто ти - рембо чи алкаш. Дрону похер.
показати весь коментар
26.10.2025 13:17 Відповісти
В Афганістані казали трішки не так: "Ты можешь натянуть на двухметрового дурака три тельника, и два голубых берета - но от этого он десантником не станет..."
показати весь коментар
26.10.2025 13:29 Відповісти
"хто не купався у фонтані - той не десантник взагалі, навіть із 2-а беретами на голові"
показати весь коментар
26.10.2025 14:15 Відповісти
я вам скажу, їх перекидають в приморське, де у росіян йде просування. Вони вже у приморську. Від примоську до Запоріжжя вдоль берега йде суспільна агломерація будинків.
показати весь коментар
26.10.2025 13:38 Відповісти
 
 