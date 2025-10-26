РФ повертає морпіхів та кримські підрозділи на Запорізький напрямок, - Андрющенко. ВIДЕО
Фіксується перекидання морської піхоти та кримських підрозділів (марковані двома трикутниками) назад на Запорізький напрям.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після перебування в Маріуполі "елітні частини" російської армії повертають у Приазов’я - принаймні частково, у тій частині, що перебувала в місті.
Попри попередні плани посилити північ Донецької області, ці підрозділи колонами, у супроводі поліцаїв, у другій половині тижня перекидалися в бік Бердянська.
"Несподівано, але тепер варто пильніше стежити не лише за окупованим Запоріжжям, а й за Херсонським напрямком. З урахуванням масових інформаційних вкидів росіян про "контроль островів" і "підготовку до форсування Дніпра" - краще дивитися ширше", - наголосив Андрющенко.
Що передувало
Раніше очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що Росія перекидає в Маріуполь елітні підрозділи спецназу ФСБ та морської піхоти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи ти думаєш - "просто так", на окупованих територіях кацапи масово відключають мобільний зв"язок, і ставлять своє обладнання? Саме для того, щоб завадить нашим людям це робить...
"На тому боці" теж сидять не ідіоти... Можливо, вони роблять вигляд, що "перекидають" війська і техніку. А ми робимо вигляд, що "віримо"... . І пишемо про це, на "Цензорі" (який уважно читають і кацапи...).
Війни, переважно, будуються на ОБМАНІ... Ти про "битву під Кадешем", читав? Це - "класичний" випадок (і один з перших, зафіксованих в історії). Рамзес пішов завойовувать хеттів. Його передовий дозор піймав двох хеттських "розвідників". Ті, на допиті, повідомили, що хеттський полководець, Мутавалла, злякався, і втік, заховавшись, з військом, у фортеці Кадеш. Рамзес повірив, і помчався вперед, у напрямку Кадеша. А насправді, то були дезинформатори. Хеттське військо вже розвернулося в бойові порядки, на рівнині, при виході з ущелини, і вдарили по єгиптянах, коли вони були на марші, і не розвернулися до бою. Кількісна перевага єгиптян , їм мало допомогла - хетти так їм "начистили морду", що Рамзес мусив укласти з ними мир. Це був теж перший мирний договір, зафіксований історією...