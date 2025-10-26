РФ повертає морпіхів та кримські підрозділи на Запорізький напрямок, - Андрющенко. ВIДЕО

Фіксується перекидання морської піхоти та кримських підрозділів (марковані двома трикутниками) назад на Запорізький напрям.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після перебування в Маріуполі "елітні частини" російської армії повертають у Приазов’я - принаймні частково, у тій частині, що перебувала в місті.

Попри попередні плани посилити північ Донецької області, ці підрозділи колонами, у супроводі поліцаїв, у другій половині тижня перекидалися в бік Бердянська.

"Несподівано, але тепер варто пильніше стежити не лише за окупованим Запоріжжям, а й за Херсонським напрямком. З урахуванням масових інформаційних вкидів росіян про "контроль островів" і "підготовку до форсування Дніпра" - краще дивитися ширше", - наголосив Андрющенко.

Що передувало

Раніше очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що Росія перекидає в Маріуполь елітні підрозділи спецназу ФСБ та морської піхоти.