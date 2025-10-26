РФ возвращает морпехов и крымские подразделения на Запорожское направление, - Андрющенко. ВИДЕО
Фиксируется перебрасывание морской пехоты и крымских подразделений (маркированные двумя треугольниками) обратно на Запорожское направление.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, после пребывания в Мариуполе "элитные части" российской армии возвращают в Приазовье - по крайней мере частично, в той части, которая находилась в городе.
Несмотря на предыдущие планы усилить север Донецкой области, эти подразделения колоннами, в сопровождении полицаев, во второй половине недели перебрасывались в сторону Бердянска.
"Неожиданно, но теперь стоит пристальнее следить не только за оккупированным Запорожьем, но и за Херсонским направлением. С учетом массовых информационных вбросов россиян о "контроле островов" и "подготовке к форсированию Днепра" - лучше смотреть шире", - подчеркнул Андрющенко.
Что предшествовало
Ранее глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что Россия перебрасывает в Мариуполь элитные подразделения спецназа ФСБ и морской пехоты.
