РФ возвращает морпехов и крымские подразделения на Запорожское направление, - Андрющенко. ВИДЕО

Фиксируется перебрасывание морской пехоты и крымских подразделений (маркированные двумя треугольниками) обратно на Запорожское направление.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после пребывания в Мариуполе "элитные части" российской армии возвращают в Приазовье - по крайней мере частично, в той части, которая находилась в городе.

Смотрите: РФ планирует построить военный объект на территории "Азовстали" и подключить его к ЗАЭС, - Андрющенко. ФОТО

Несмотря на предыдущие планы усилить север Донецкой области, эти подразделения колоннами, в сопровождении полицаев, во второй половине недели перебрасывались в сторону Бердянска.

"Неожиданно, но теперь стоит пристальнее следить не только за оккупированным Запорожьем, но и за Херсонским направлением. С учетом массовых информационных вбросов россиян о "контроле островов" и "подготовке к форсированию Днепра" - лучше смотреть шире", - подчеркнул Андрющенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне готовят Мариуполь как хаб для наступлений: прокладывают объездную дорогу для техники, грузов и военных колонн. ФОТОрепортаж

Что предшествовало

Ранее глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что Россия перебрасывает в Мариуполь элитные подразделения спецназа ФСБ и морской пехоты.

"...Центр вивчення окупації України ..." - чого тільки не придумають, щоб лише до війська не йти
26.10.2025 12:53 Ответить
Стосовно "елітних підрозділів" ********** великі сумніви. Схоже що Їх вже просто не існує. Ми за 11 років війни винищили всю військову еліту. Зараз це типові алкодегенерати, які мобілізувались через борги та злочини. Якщо такого чорта впхати в форму елітного підрозділу і назвати, наприклад, "морпіхом" то він як був чортом так ним і лишиться. Але недовго.
26.10.2025 13:08 Ответить
Зараз немає ніякого значення хто ти - рембо чи алкаш. Дрону похер.
26.10.2025 13:17 Ответить
Ну то може фламінгами?)
26.10.2025 13:11 Ответить
Зря мы стебёмся. Они давно готовятся реванш взять. Вторично захватить Херсон. Если им это удастся, дорога на Николаев открыта
26.10.2025 13:20 Ответить
 
 