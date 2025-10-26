РФ возвращает морпехов и крымские подразделения на Запорожское направление, - Андрющенко. ВИДЕО

Фиксируется перебрасывание морской пехоты и крымских подразделений (маркированные двумя треугольниками) обратно на Запорожское направление.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после пребывания в Мариуполе "элитные части" российской армии возвращают в Приазовье - по крайней мере частично, в той части, которая находилась в городе.

Смотрите: РФ планирует построить военный объект на территории "Азовстали" и подключить его к ЗАЭС, - Андрющенко. ФОТО

Несмотря на предыдущие планы усилить север Донецкой области, эти подразделения колоннами, в сопровождении полицаев, во второй половине недели перебрасывались в сторону Бердянска.

"Неожиданно, но теперь стоит пристальнее следить не только за оккупированным Запорожьем, но и за Херсонским направлением. С учетом массовых информационных вбросов россиян о "контроле островов" и "подготовке к форсированию Днепра" - лучше смотреть шире", - подчеркнул Андрющенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне готовят Мариуполь как хаб для наступлений: прокладывают объездную дорогу для техники, грузов и военных колонн. ФОТОрепортаж

Что предшествовало

Ранее глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что Россия перебрасывает в Мариуполь элитные подразделения спецназа ФСБ и морской пехоты.