Оператор дрона двома скидами знищив на позиції ворожий міномет. ВIДЕО
Оператор українського дрона із 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка двома влучними скидами знищив ворожий міномет, який був замаскований на позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований в соцмережах.
Николай Водяной
31.10.2025 11:49
Bel Amor
31.10.2025 12:15
