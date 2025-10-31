УКР
Оператор дрона двома скидами знищив на позиції ворожий міномет. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка двома влучними скидами знищив ворожий міномет, який був замаскований на позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований в соцмережах.

армія рф (19275) знищення (8631) міномет (107) дрони (6239) 110 окрема механізована бригада (128)
Миномет навіть не перекинувся..
31.10.2025 11:49 Відповісти
не варто було таке "знищення" показувати
31.10.2025 12:15 Відповісти
 
 