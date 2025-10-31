РУС
Оператор дрона двумя сбрасываниями уничтожил на позиции вражеский миномет. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко двумя точными сбрасываниями уничтожил вражеский миномет, который был замаскирован на позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

Миномет навіть не перекинувся..
показать весь комментарий
31.10.2025 11:49 Ответить
не варто було таке "знищення" показувати
показать весь комментарий
31.10.2025 12:15 Ответить
 
 