Оператор дрона двумя сбрасываниями уничтожил на позиции вражеский миномет. ВИДЕО
Оператор украинского дрона из 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко двумя точными сбрасываниями уничтожил вражеский миномет, который был замаскирован на позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
