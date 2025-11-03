ССО підірвали логістику ворога на Луганщині. ВIДЕО
У ніч на 3 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного ураження по об’єктах логістики російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил спецоперацій.
- Поблизу міста Довжанська було здійснено вогневе ураження місця розвантаження паливно-мастильних матеріалів.
- Поблизу села Розкішне одним із підрозділів ССО був знищений склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.
"Успішні дії ССО створили дефіцит пального та порушили логістику ворога у межах угруповання військ рф "Центр". Найкраще виграна битва та, на яку ворог не зміг приїхати", - наголосили в ССО.
Раніше повідомлялося, що воїни Сил спеціальних операцій провели спеціальні дії біля залізничної станції Джанкой в окупованому Криму.
