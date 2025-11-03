УКР
ССО підірвали логістику ворога на Луганщині. ВIДЕО

У ніч на 3 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного ураження по об’єктах логістики російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил спецоперацій.

  • Поблизу міста Довжанська було здійснено вогневе ураження місця розвантаження паливно-мастильних матеріалів.
  • Поблизу села Розкішне одним із підрозділів ССО був знищений склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

Читайте: Знищено та уражено ключові системи ППО РФ "БУК-М3" та "НЕБО-У" у Ростовській області, - ССО. ФОТО

"Успішні дії ССО створили дефіцит пального та порушили логістику ворога у межах угруповання військ рф "Центр". Найкраще виграна битва та, на яку ворог не зміг приїхати", - наголосили в ССО.

Раніше повідомлялося, що воїни Сил спеціальних операцій провели спеціальні дії біля залізничної станції Джанкой в окупованому Криму.

Також дивіться: Оператори 14-го полку СБС уразили підстанції на окупованій Луганщині - частина області без світла. ВIДЕО

ССО Сили спеціальних операцій Луганська область Довжанський район Луганський район Довжанськ Розкішне
