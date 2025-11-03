ССО підірвали логістику ворога на Луганщині. ВIДЕО

У ніч на 3 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного ураження по об’єктах логістики російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил спецоперацій.

Поблизу міста Довжанська було здійснено вогневе ураження місця розвантаження паливно-мастильних матеріалів.

Поблизу села Розкішне одним із підрозділів ССО був знищений склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

"Успішні дії ССО створили дефіцит пального та порушили логістику ворога у межах угруповання військ рф "Центр". Найкраще виграна битва та, на яку ворог не зміг приїхати", - наголосили в ССО.

Раніше повідомлялося, що воїни Сил спеціальних операцій провели спеціальні дії біля залізничної станції Джанкой в окупованому Криму.

