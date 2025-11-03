ССО подорвали логистику врага в Луганской области. ВИДЕО
В ночь на 3 ноября подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по объектам логистики российской армии на временно оккупированной территории Луганской области Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил спецопераций.
- Вблизи города Должанска было осуществлено огневое поражение места разгрузки горюче-смазочных материалов.
- Вблизи села Роскошное одним из подразделений ССО был уничтожен склад материально-технического обеспечения оккупационных войск.
"Успешные действия ССО создали дефицит топлива и нарушили логистику врага в пределах группировки войск РФ "Центр". Лучше всего выиграна битва, на которую враг не смог приехать", - подчеркнули в ССО.
Ранее сообщалось, что воины Сил специальных операций провели специальные действия возле железнодорожной станции Джанкой в оккупированном Крыму.
