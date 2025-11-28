Бійці 33-го ОШП видають "квитки на концерт Кобзона" трьом штурмовим групам окупантів поблизу Гуляйполя. ВIДЕО
Воїни 33-го окремого штурмового полку ЗСУ ліквідували три російські штурмові групи, що намагалися прорватися біля Гуляйполя. Сили оборони Півдня повідомляють, що наступ ворога зупинено й контроль над ситуацією відновлено.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські підрозділи здійснили чергову спробу наступальних дій, намагаючись просунутися вглиб української оборони. Проте бійці 33 ОШП спільно з суміжними штурмовими та механізованими підрозділами успішно відбили атаку.
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано знищення трьох штурмових ворожих груп поблизу Гуляйполя.
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Героям слава!
"Навіть штучний інтелект знає, що таке гіпертрофована протипіхотна оборона, коли у противника кількісна перевага в піхотній компоненті.
Проблеми Гуляполя не те щоб були вирішені, але навіть не виникли б, якби від Великої Новосілки, до Янчула всі поля були б перетягнуті саме такою протипіхотною загородою (на світлині нижче). 30 км непрохідної єгози, колючого дроту вздовж і поперек. З мінуванням, мінометними розрахунками та kill-zone для дроноводів.
Але, ніт.
Може, від правого берега річки Гайчул до лівого берега Верхньої Терси буде зроблено таке, поки не пізно?
Я ось чомусь сумніваюся..."