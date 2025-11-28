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Новини Відео Бої на Гуляйпільському напрямку
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Бійці 33-го ОШП видають "квитки на концерт Кобзона" трьом штурмовим групам окупантів поблизу Гуляйполя. ВIДЕО

Воїни 33-го окремого штурмового полку ЗСУ ліквідували три російські штурмові групи, що намагалися прорватися біля Гуляйполя. Сили оборони Півдня повідомляють, що наступ ворога зупинено й контроль над ситуацією відновлено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські підрозділи здійснили чергову спробу наступальних дій, намагаючись просунутися вглиб української оборони. Проте бійці 33 ОШП спільно з суміжними штурмовими та механізованими підрозділами успішно відбили атаку.

Дивіться: У бліндаж з окупантами під час концерту прилетів український боєприпас. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано знищення трьох штурмових ворожих груп поблизу Гуляйполя.

Також дивіться: Окупанти скинули три бомби ФАБ-500 на центр Гуляйполя у Запорізькій області. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зграя українських дронів "Vampire" знищила російську штурмову групу біля Гуляйполя. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21249) Гуляйполе (246) знищення (10327) Запорізька область (4964) Кобзон Йосип (202) Пологівський район (425)
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на юге еще лето чтоли? Или видео запаздало на несколько месяцев
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28.11.2025 15:26 Відповісти
Слава ЗСУ!
Героям слава!
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28.11.2025 16:30 Відповісти
https://x.com/zloy_odessit/status/1994104329876164675?s=20 @ (у перекладі):
"Навіть штучний інтелект знає, що таке гіпертрофована протипіхотна оборона, коли у противника кількісна перевага в піхотній компоненті.
Проблеми Гуляполя не те щоб були вирішені, але навіть не виникли б, якби від Великої Новосілки, до Янчула всі поля були б перетягнуті саме такою протипіхотною загородою (на світлині нижче). 30 км непрохідної єгози, колючого дроту вздовж і поперек. З мінуванням, мінометними розрахунками та kill-zone для дроноводів.
Але, ніт.
Може, від правого берега річки Гайчул до лівого берега Верхньої Терси буде зроблено таке, поки не пізно?
Я ось чомусь сумніваюся..."

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28.11.2025 17:05 Відповісти
Сонечко світить, все зелене - літо на запоріжжі! Оце так глобальне потепління...
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28.11.2025 17:52 Відповісти
 
 