Бійці 33-го ОШП видають "квитки на концерт Кобзона" трьом штурмовим групам окупантів поблизу Гуляйполя. ВIДЕО

Воїни 33-го окремого штурмового полку ЗСУ ліквідували три російські штурмові групи, що намагалися прорватися біля Гуляйполя. Сили оборони Півдня повідомляють, що наступ ворога зупинено й контроль над ситуацією відновлено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські підрозділи здійснили чергову спробу наступальних дій, намагаючись просунутися вглиб української оборони. Проте бійці 33 ОШП спільно з суміжними штурмовими та механізованими підрозділами успішно відбили атаку.

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У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано знищення трьох штурмових ворожих груп поблизу Гуляйполя.

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