Бойцы 33-го ОШП выдают "билеты на концерт Кобзона" трем штурмовым группам оккупантов вблизи Гуляйполя. ВИДЕО

Воины 33-го отдельного штурмового полка ВСУ ликвидировали три российские штурмовые группы, пытавшиеся прорваться возле Гуляйполя. Силы обороны Юга сообщают, что наступление врага остановлено и контроль над ситуацией восстановлен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские подразделения осуществили очередную попытку наступательных действий, пытаясь продвинуться вглубь украинской обороны. Однако бойцы 33 ОШП совместно со смежными штурмовыми и механизированными подразделениями успешно отбили атаку.

Смотрите: В блиндаж с оккупантами во время концерта прилетел украинский боеприпас. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснято уничтожение трех штурмовых вражеских групп вблизи Гуляйполя.

Смотрите также: Оккупанты сбросили три бомбы ФАБ-500 на центр Гуляйполя в Запорожской области. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стая украинских дронов "Vampire" уничтожила российскую штурмовую группу возле Гуляйполя. ВИДЕО