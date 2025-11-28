РУС
Новости Бои на Гуляйпольском направлении
Бойцы 33-го ОШП выдают "билеты на концерт Кобзона" трем штурмовым группам оккупантов вблизи Гуляйполя. ВИДЕО

Воины 33-го отдельного штурмового полка ВСУ ликвидировали три российские штурмовые группы, пытавшиеся прорваться возле Гуляйполя. Силы обороны Юга сообщают, что наступление врага остановлено и контроль над ситуацией восстановлен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские подразделения осуществили очередную попытку наступательных действий, пытаясь продвинуться вглубь украинской обороны. Однако бойцы 33 ОШП совместно со смежными штурмовыми и механизированными подразделениями успешно отбили атаку.

В сети опубликована видеозапись, на которой заснято уничтожение трех штурмовых вражеских групп вблизи Гуляйполя.

на юге еще лето чтоли? Или видео запаздало на несколько месяцев
показать весь комментарий
28.11.2025 15:26 Ответить
Слава ЗСУ!
Героям слава!
показать весь комментарий
28.11.2025 16:30 Ответить
 
 