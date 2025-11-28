Бойцы 33-го ОШП выдают "билеты на концерт Кобзона" трем штурмовым группам оккупантов вблизи Гуляйполя. ВИДЕО
Воины 33-го отдельного штурмового полка ВСУ ликвидировали три российские штурмовые группы, пытавшиеся прорваться возле Гуляйполя. Силы обороны Юга сообщают, что наступление врага остановлено и контроль над ситуацией восстановлен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские подразделения осуществили очередную попытку наступательных действий, пытаясь продвинуться вглубь украинской обороны. Однако бойцы 33 ОШП совместно со смежными штурмовыми и механизированными подразделениями успешно отбили атаку.
В сети опубликована видеозапись, на которой заснято уничтожение трех штурмовых вражеских групп вблизи Гуляйполя.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Героям слава!