Бійці ППО 47-ї ОМБр дронами "Дикі шершні" відбили масовану атаку російських безпілотників на Сумщині: за 6 годин збито 22 цілі. ВIДЕО

На Сумщині українські сили протиповітряної оборони провели успішну спецоперацію, відбивши масовану атаку російських безпілотників. Про це повідомляють військові 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за наявною інформацією, ворог планував масштабний удар дронами на Північно-Слобожанському напрямку. Однак розвідка 47 ОМБр завчасно викрила підготовку противника, що дозволило силам ППО заздалегідь сконцентрувати необхідну кількість перехоплювачів та підготуватися до атаки.

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У результаті лише один розрахунок підрозділу "Sky Wars" ППО "Маґури" за шість годин бойової роботи знищив 22 повітряні цілі. Усі ворожі дрони були перехоплені ще на підльоті, що дозволило запобігти ударам по позиціях Сил оборони, техніці та цивільній інфраструктурі.

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Ефективні дії українських пілотів-перехоплювачів урятували життя військових і зберегли бойові спроможності підрозділів на напрямку. За оцінками військових, цей результат може стати новим рекордом України за кількістю збитих дронів одним розрахунком за такий короткий проміжок часу.

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