"Грець із ним, танцюємо!": киянин підкорив соцмережі запальними танцями у квартирі без світла
Українська незламність має безліч облич, і іноді вона проявляється у вмінні розважати себе та сусідів навіть у найтемніші часи. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі став вірусним відеозапис, на якому мешканець однієї з київських багатоповерхівок влаштував справжнє світлове шоу у власній оселі під час відключення електроенергії.
На кадрах, які, вочевидь, зняли сусіди з будинку навпроти, видно силует чоловіка у вікні темної квартири. Озброївшись ліхтариком, він енергійно танцює, створюючи динамічні світлові ефекти.
Чому це відео стало популярним:
- Оптимізм попри все: У будинку на момент зйомки не було не лише світла, а й опалення, проте киянин знайшов спосіб не падати духом.
Спортивний інтерес: Користувачі в соцмережах жартують, що це чудовий спосіб не лише розважитись, а й зігрітися, коли батареї холодні.
Підтримка сусідів: Маленький промінь світла у вікні став своєрідним символом того, що жодні блекаути не здатні зламати настрій українців.
"Відключення світла, немає опалення. Грець із ним. Достойний конкурент у номінації "Відео дня" - чолов’яга в Києві вирішив потанцювати з ліхтариком, щоб розважитись або зігрітись", - йдеться у коментарях до відео.
Це відео вкотре доводить: поки ворог намагається занурити Україну в темряву, українці запалюють світло всередині себе.
