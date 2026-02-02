"Грець із ним, танцюємо!": киянин підкорив соцмережі запальними танцями у квартирі без світла

Українська незламність має безліч облич, і іноді вона проявляється у вмінні розважати себе та сусідів навіть у найтемніші часи. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі став вірусним відеозапис, на якому мешканець однієї з київських багатоповерхівок влаштував справжнє світлове шоу у власній оселі під час відключення електроенергії.

На кадрах, які, вочевидь, зняли сусіди з будинку навпроти, видно силует чоловіка у вікні темної квартири. Озброївшись ліхтариком, він енергійно танцює, створюючи динамічні світлові ефекти.

Чому це відео стало популярним:

  • Оптимізм попри все: У будинку на момент зйомки не було не лише світла, а й опалення, проте киянин знайшов спосіб не падати духом.

  • Спортивний інтерес: Користувачі в соцмережах жартують, що це чудовий спосіб не лише розважитись, а й зігрітися, коли батареї холодні.

  • Підтримка сусідів: Маленький промінь світла у вікні став своєрідним символом того, що жодні блекаути не здатні зламати настрій українців.

"Відключення світла, немає опалення. Грець із ним. Достойний конкурент у номінації "Відео дня" - чолов’яга в Києві вирішив потанцювати з ліхтариком, щоб розважитись або зігрітись", - йдеться у коментарях до відео.

Це відео вкотре доводить: поки ворог намагається занурити Україну в темряву, українці запалюють світло всередині себе.

Топ коментарі
+10
Потужньо, незламно!
показати весь коментар
02.02.2026 13:40 Відповісти
+8
А міг би копати вигрібну яму - заодно б і зігрівся, а так витрачає цінну енергію даремно.
показати весь коментар
02.02.2026 13:56 Відповісти
+8
Пустопорожній пафос. Світло в середині не замінить опалення, освітлення і т.д. Один скакає з ліхтариком, можливо зігрівшимь попередньо алкоголем, а що робити тисячам старим, хворим, паралізованим - теж самостійно світло в організмі виробляти чи що.
показати весь коментар
02.02.2026 14:08 Відповісти
круто
показати весь коментар
02.02.2026 13:28 Відповісти
А як конкретно має виглядати "задавання питань владі"? 🤔
показати весь коментар
02.02.2026 13:38 Відповісти
А ти вже на Банковій, задаєш питання владі ? Чи тільки в інтернеті ображаєш людей додіками без усякої причини ?
показати весь коментар
02.02.2026 13:42 Відповісти
Яке САМЕ питання треба задавати? Якій САМЕ владі? Що конкретно САМЕ ТИ зробив для того, щоб в Україні не вимикали світло??? 🤔🤔🤔
показати весь коментар
02.02.2026 14:38 Відповісти
І зелено.
показати весь коментар
02.02.2026 14:09 Відповісти
А по чому видно що він за зелених ? На Майдані студенти теж стрибали, і що ?
показати весь коментар
02.02.2026 14:23 Відповісти
Взагалі - може чел так дитину розраджує, чи заспокоює)) і гріється за одно
показати весь коментар
02.02.2026 15:33 Відповісти
это точно, людской ресурс что-то вообще берега попутал, ишь куда энергию тратят. А вообще подключить их всех пускай электричество вырабатывают на банковую а то там тепла нет и света🤣🤣
показати весь коментар
02.02.2026 14:28 Відповісти
Він ,, виграв мілліон" .
показати весь коментар
02.02.2026 13:59 Відповісти
То піди хоч комусь з цих знедолених допоможи! Енергетикам допоможи лагодити розбиті мережі! Аби ото срач розводити в коментах
показати весь коментар
02.02.2026 14:41 Відповісти
він зазе голосував 💯
показати весь коментар
02.02.2026 14:58 Відповісти
02.02.2026 16:03 Відповісти
Таке враження, що він московицьким дронам сігналізує
показати весь коментар
02.02.2026 15:30 Відповісти
 
 