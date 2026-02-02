"К черту его, танцуем!": киевлянин покорил соцсети зажигательными танцами в квартире без света

Украинская несокрушимость имеет множество лиц, и иногда она проявляется в умении развлекать себя и соседей даже в самые мрачные времена. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети стал вирусным видеоролик, на котором житель одной из киевских многоэтажек устроил настоящее световое шоу в собственном доме во время отключения электроэнергии.

На кадрах, которые, очевидно, сняли соседи из дома напротив, виден силуэт мужчины в окне темной квартиры. Вооружившись фонариком, он энергично танцует, создавая динамичные световые эффекты.

Почему это видео стало популярным:

Оптимизм несмотря ни на что: В доме на момент съемки не было не только света, но и отопления, однако киевлянин нашел способ не падать духом.

Спортивный интерес: Пользователи в соцсетях шутят, что это отличный способ не только развлечься, но и согреться, когда батареи холодные.

Поддержка соседей: Маленький луч света в окне стал своеобразным символом того, что никакие блэкауты не способны сломить настроение украинцев.

"Отключение света, нет отопления. Да ну его! Достойный конкурент в номинации "Видео дня" - мужик в Киеве решил потанцевать с фонариком, чтобы развлечься или согреться", - говорится в комментариях к видео.

Это видео еще раз доказывает: пока враг пытается погрузить Украину в темноту, украинцы зажигают свет внутри себя.

