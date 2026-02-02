"К черту его, танцуем!": киевлянин покорил соцсети зажигательными танцами в квартире без света

Украинская несокрушимость имеет множество лиц, и иногда она проявляется в умении развлекать себя и соседей даже в самые мрачные времена. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети стал вирусным видеоролик, на котором житель одной из киевских многоэтажек устроил настоящее световое шоу в собственном доме во время отключения электроэнергии.

На кадрах, которые, очевидно, сняли соседи из дома напротив, виден силуэт мужчины в окне темной квартиры. Вооружившись фонариком, он энергично танцует, создавая динамичные световые эффекты.

Почему это видео стало популярным:

  • Оптимизм несмотря ни на что: В доме на момент съемки не было не только света, но и отопления, однако киевлянин нашел способ не падать духом.

  • Спортивный интерес: Пользователи в соцсетях шутят, что это отличный способ не только развлечься, но и согреться, когда батареи холодные.

  • Поддержка соседей: Маленький луч света в окне стал своеобразным символом того, что никакие блэкауты не способны сломить настроение украинцев.

"Отключение света, нет отопления. Да ну его! Достойный конкурент в номинации "Видео дня" - мужик в Киеве решил потанцевать с фонариком, чтобы развлечься или согреться", - говорится в комментариях к видео.

Это видео еще раз доказывает: пока враг пытается погрузить Украину в темноту, украинцы зажигают свет внутри себя.

Топ комментарии
Потужньо, незламно!
02.02.2026 13:40 Ответить
А міг би копати вигрібну яму - заодно б і зігрівся, а так витрачає цінну енергію даремно.
02.02.2026 13:56 Ответить
Пустопорожній пафос. Світло в середині не замінить опалення, освітлення і т.д. Один скакає з ліхтариком, можливо зігрівшимь попередньо алкоголем, а що робити тисячам старим, хворим, паралізованим - теж самостійно світло в організмі виробляти чи що.
02.02.2026 14:08 Ответить
круто
02.02.2026 13:28 Ответить
А як конкретно має виглядати "задавання питань владі"? 🤔
02.02.2026 13:38 Ответить
А ти вже на Банковій, задаєш питання владі ? Чи тільки в інтернеті ображаєш людей додіками без усякої причини ?
02.02.2026 13:42 Ответить
Яке САМЕ питання треба задавати? Якій САМЕ владі? Що конкретно САМЕ ТИ зробив для того, щоб в Україні не вимикали світло??? 🤔🤔🤔
02.02.2026 14:38 Ответить
Взагалі - може чел так дитину розраджує, чи заспокоює)) і гріється за одно
02.02.2026 15:33 Ответить
это точно, людской ресурс что-то вообще берега попутал, ишь куда энергию тратят. А вообще подключить их всех пускай электричество вырабатывают на банковую а то там тепла нет и света🤣🤣
02.02.2026 14:28 Ответить
Він ,, виграв мілліон" .
02.02.2026 13:59 Ответить
То піди хоч комусь з цих знедолених допоможи! Енергетикам допоможи лагодити розбиті мережі! Аби ото срач розводити в коментах
02.02.2026 14:41 Ответить
він зазе голосував 💯
02.02.2026 14:58 Ответить
02.02.2026 16:03 Ответить
Таке враження, що він московицьким дронам сігналізує
02.02.2026 15:30 Ответить
 
 