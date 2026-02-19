Голова Держфінмону Пронін провів місяць у Танзанії та Мексиці у "відрядженні". ВIДЕО

За рік на посаді голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін понад 2 місяці провів у закордонних відрядженнях. Серед відвіданих країн: Танзанія, Мексика та низка європейських держав. Поїздки посадовця дивним чином збігалися по часу з важливими засіданнями парламентських ТСК або корупційними скандалами як "Міндічгейт".

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Дивні відрядження Проніна

Проніна призначили очільником Держфінмоніторингу 31 грудня 2024 року. Його діяльність на посаді розпочалась зі збору інформації про бізнес п'ятого президента України Петра Порошенка, що стало підставою для запровадження санкцій проти нього. Це одразу спричинило скандал, на тлі якого Пронін поїхав у відрядження до Парижу.

  • У перші місяці роботи Пронін двічі відвідав Францію та побував у Люксембурзі. У цей же період він пропустив кілька засідань Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, куди його запрошували народні депутати.

Пронін провів 2 місяці у відрядженнях на тлі операції Мідас

Корупційні скандали, у яких фігурує Пронін

Інтенсивність поїздок зросла восени. Саме у вересні народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк заявив про можливі порушення під час будівництва фортифікацій на Донеччині, за які відповідала Полтавська ОДА, коли її очолював Пронін.

  • За словами нардепа, із 372 мільйонів гривень, виділених на оборонні лінії, щонайменше 200 мільйонів могли бути привласнені через схеми з підставними компаніями, завищеними цінами та фіктивними договорами.

Можливі розкрадання на зведенні фортифікацій взялись розслідувати у НАБУ. 21 жовтня 2025 року детективи провели обшуки у керівництва Держфінмоніторингу, зокрема у першого заступника Проніна –– Богдана Корольчука. Однак, сам Пронін тоді перебував у відрядженні в Парижі, наголошує "Бігус".

Розпал операції НАБУ "Мідас"

Як зазначається, загалом, майже весь жовтень 2025 року Пронін провів у відрядженнях, які дивним чином затягувалися.

  • Так, на початку місяця він поїхав на одноденну зустріч в Цюрих, однак відрядження у нього зайняло майже тиждень. З Цюриха голова фінрозвідки повернувся 5 жовтня, але вже за тиждень поїхав у наступне відрядження в Берн, а звідти –– в Париж, звідки повернувся вже наприкінці жовтня.

У листопаді НАБУ оприлюднило інформацію про операцію "Мідас" –– масштабні розкрадання в енергетиці. За даними слідства, кошти виводили через розгалужені схеми, а суми вимірювались сотнями мільйонів.

У цій історії Держфінмоніторинг мав би відігравати ключову роль: саме служба може отримати інформацію про фінансові транзакції, ланцюжки переказів і рух коштів. Однак, як заявляють у НАБУ, відповіді на окремі запити надходили із затримкою в місяці або не надходили взагалі, йдеться у матеріалі.

На тлі зростаючої кількості запитань до роботи й ролі фінрозвідки в гучному корупційному скандалі, Пронін знову поїхав у відрядження. Так, майже цілий місяць посадовець пробув у Танзанії та Мексиці. Загалом протягом року очільник фінансової розвідки провів у закордонних поїздках понад 70 днів, без урахування відпусток і лікарняних.

Пронін й поставлений у Фінмон зебілами при владі саме для того, щоби ховати в "довгий ящик" усі їхні корупційні кейси.
Як показала справа "міндічів/галушенок", фінансово-інформаційна складова схем з відмивання й руху коштів через офшори, що є прямою зацікавленістю Фінмону, є серцевиною механізму збагачення казнокрадів й хабарників.
Тож, посада у Проніна - центрова й тому небезпечна, а відтак і змушений він періодично ховатись у далеких мандрівках. Щоби раптово з вікна не випасти.
показати весь коментар
19.02.2026 23:07 Відповісти
Втішає одне - Санич знову нівчому не винен💩
Якщо не вони - це будуть солдати нато буряти ...
показати весь коментар
19.02.2026 22:19 Відповісти
100%. Це щоб бурятам нічого не дісталось. Боротьба на смерть.
показати весь коментар
19.02.2026 22:21 Відповісти
Наші , як завжди , виграють ! 🤑
показати весь коментар
19.02.2026 22:22 Відповісти
Звісно, краше нанести привентивний удар по бурятах, на всякий випадок, вивезти ресурси.
Краще перебдеть чим недобдеть!
показати весь коментар
19.02.2026 22:26 Відповісти
Один бурят в полтавському тцк вже є! Істомін
показати весь коментар
19.02.2026 22:27 Відповісти
Все таки прорвались, суки...
показати весь коментар
19.02.2026 22:29 Відповісти
Навіщо ти це тут виклав ? Стаття за Проніна , а не за Істоміна . До речі Істомін ветеран АТО і ООС , і чудово володіє рідною українською .
млядь,куди не плюнь--одні зелені ворюги та злодії,крадіїї та зрадники,коли вже цей бардак закінчиться і все ЦЕ узгоджено в великим османським віслюком
Хоть би пронін, та не вчинив прикрого самогубства, як от портнов або ківа??? На передовій, в районі де «він зводив інженерні споруди», багато його згадують, різними словами Захисники України!!!!
Мабуть, саме через це, він і тікає від ТСК???? Копія, як шурма або міндіч…
Ну все, вкинув, заданіє ведмедчука виконав, тепер бігом до віконечка каси. Там вже черга, таких як ти
Ботва ще щось белькоче, до тебе підключили "дуркоШІ"?
Всьо, затарився?
ZE ностра , гірша , ніж банда януковича , відступників прибирають фізично
ЗЄльоні вже просто гадять українцям на головоу !!!

виїздив по службових справах на час засідань парламентських ТСК або корупційними скандалами як "Міндічгейт" в ... Танзанію !

до речі, ЗЄлєнський в Танзанії був ?
що, ні ?
тоді мир в Україні не просунеться ніколи !

.
Підвищував кваліфікацію - які питання?
І що? Порахуйте скільки наш батько племені перебував за кордоном. І Ленку тягав пошопитись.
В нас демократія і кожен- президент.
батько якоїсь племені
Призначення "пронфініних", "цукєрманів" та "умєрових" гарантує розкрадання бюджету. Особливо небезпечні "проніни", "єрмакі", "труханови". Протягом війни з кацапією кацапів не повинно бути на державних посадах. Зовсім.
... кацапів не повинно бути на державних посадах.
як щодо юдеїв? татарів?
80% населення України етнічні українці тому 80% всіх державних посад мають займати українці пропорційно до етнічного складу населення. Це і репрезантативна демократія. Все інше облуда.
сонце має сходити та заходити...
як щодо складу верховної ради?
Достаньо згадати "першу сотню" "слуг" - 76 євреїв, 14 кацапів, 1 негр Бєлєнюк, 1 мегрел Арахамія і всього 8 (вісім) етнічних українців...
У злодіїв немає національності. Оцінюйте людей по ділам їхнім.
Це в Америці. А нас організовані етнічні злочинні групи.
Кого вибирають етнічні українці той и займає.
Філіп! - фінансовий розвідник - хтось же втулив його на це хлібне місце
це онук майора проніна. йому не бабка в гаражі бабки, як нащадку, заховала, а його дід ))
...співучасник мафії
Має сидіти, а він живе на державні кошти - наші податки.
переговорник умєров ,разом із міндічем десь по світі вештається не появляється в Україні "зелені шахраї" потихенько роблять ноги з України ,відчуваючи ,або і знаючи добрий копняк в задницю в кращому випадку.або й сонце в "клітинку" із арматури діаметром 18мм-20мм на де-кілька років...
це теж кадр з зеленої кадрової лави зєлєнского. Шанси зїбатись у проніна вище середнього.
Таке враження що ці креативні довбодятли Зеленського нікому не підчиняються! Самі крадуть, самі собі їздять по заграницях в робочий час. Лєпота...
Наплодили нікому не потрібних установ в пожній зо 3 десятка тратнів які отримують з п їх обслуговує ще сотня робітників приміщення комуналка канцелярські інше так воно ще за державний кошт під час війни преться типа командировку порахуйте у скільки обходиться та важлива істота ? Яка нах нікому не потрібна і якби воно завтра хдохло то втрата не велика а економія добра
Красавчик,крыша есть - остальные идут нах мелкими шагам
в Україні , немає Президента, Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв, ухилянтів та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження безкарного царювання.
Кляте те бабло владі жити не дає......
Хто підписував йому завдання на відрядження?
І того, хто гроші видав.
коли алібаба і зельц комусь пропонують посаду у києві то перше питання до кандидата ..чи будеш своєчасно наповнювати общак і мочити ПОРОШЕНКА .. --- ф. пронін з усєрдієм вилизав верховну зелену жопу і відповів .. так точно буду мочити і про общак не забувати .. --- відмило це падло будучи нач вца полтавщини на укріпрайонах 200 млн а зараз сам себе ..моніторить..
Надіюсь він заробітну плату та гроші за відрядження отримав.
Сарказм.
Ще одна шістка на держпосаді, щоб ніякого фінмоніторингу проти "своїх" не було. Зелений вже побудував тут Малоросію по стандартах нашого ворога.
Гнида! Коля-котлета хоч не ховався. Таїланд так Таїланд...
Таких персонажів після відсидки треба довічно позбавляти права займати державні пости...
Вибирав країну де хоче стати послом?
