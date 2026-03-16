Війська РФ ударили по Запоріжжю: загинула людина, дві поранені, з-під завалів дістали 16-річну дівчину та жінку (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 16 березня ворог атакував Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Поранено жінку
Як зазначається, дістала поранень жінка. Їй надається медична допомога.
Пошкоджено приватний будинок.
"Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою", - наголошує очільник області.
Оновлена інформація
За даними ОВА, попередньо, під завалами приватного будинку є люди.
Пізніше Федоров уточнив, що ворог атакував БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя.
Пошкоджені будинки: вибиті вікна, понівечені покрівлі та фасади.
"На жаль, загинула жінка внаслідок атаки ворога по Запоріжжю. Ще дві жінки дістали поранень. Вони під наглядом медиків", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, під завалами перебуває 16-річна дівчина. Триває пошуково-рятувальна операція.
За оновленою інформацією, рятувальники дістали жінку та дівчину, які перебували під завалами. Їм надається медична допомога.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку під атакою РФ також перебував Київ.
- Також зазначалося, що ворог атакував Харків дронами: постраждав чоловік, пошкоджено транспортну інфраструктуру.
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