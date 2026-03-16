Війська РФ ударили по Запоріжжю: загинула людина, дві поранені, з-під завалів дістали 16-річну дівчину та жінку (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 16 березня ворог атакував Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Поранено жінку

Як зазначається, дістала поранень жінка. Їй надається медична допомога.

Пошкоджено приватний будинок.

"Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою", - наголошує очільник області.

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Оновлена інформація

За даними ОВА, попередньо, під завалами приватного будинку є люди.

Пізніше Федоров уточнив, що ворог атакував БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя.

Пошкоджені будинки: вибиті вікна, понівечені покрівлі та фасади.

"На жаль, загинула жінка внаслідок атаки ворога по Запоріжжю. Ще дві жінки дістали поранень. Вони під наглядом медиків", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, під завалами перебуває 16-річна дівчина. Триває пошуково-рятувальна операція.

За оновленою інформацією, рятувальники дістали жінку та дівчину, які перебували під завалами. Їм надається медична допомога.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку під атакою РФ також перебував Київ.

Також зазначалося, що ворог атакував Харків дронами: постраждав чоловік, пошкоджено транспортну інфраструктуру.

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