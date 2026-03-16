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Новини Відео Атака дронів по Запоріжжю
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Війська РФ ударили по Запоріжжю: загинула людина, дві поранені, з-під завалів дістали 16-річну дівчину та жінку (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 16 березня ворог атакував Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Поранено жінку

Як зазначається, дістала поранень жінка. Їй надається медична допомога.

Пошкоджено приватний будинок.

"Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою", - наголошує очільник області.

Також читайте: Доба на Запоріжжі: шість людей поранені внаслідок ворожих атак по обласному центру та району. Знеструмлено понад 7500 абонентів

Оновлена інформація

За даними ОВА, попередньо, під завалами приватного будинку є люди.

Пізніше Федоров уточнив, що ворог атакував БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя.

Пошкоджені будинки: вибиті вікна, понівечені покрівлі та фасади.

"На жаль, загинула жінка внаслідок атаки ворога по Запоріжжю. Ще дві жінки дістали поранень. Вони під наглядом медиків", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, під завалами перебуває 16-річна дівчина. Триває пошуково-рятувальна операція.

За оновленою інформацією, рятувальники дістали жінку та дівчину, які перебували під завалами. Їм надається медична допомога.

Що передувало?

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Запоріжжя (2607) Запорізька область (5000) Запорізький район (636)
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