Дрони атакували Ярославський НПЗ, - ЗМІ

У ніч на 26 квітня дрони завдали удару по Ярославському нафтопереробному заводу на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Exilenova+.

Перші деталі

Місцеві мешканці повідомляють, що в районі пролунало понад 15 сильних вибухів, через які в житлових будинках тремтіли вікна.

За їхніми словами, удар припав на Ярославський нафтопереробний завод, де після атаки спалахнула масштабна пожежа.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 28 березня було атаковано великий НПЗ у Ярославлі: на заводі спалахнули пожежі.

Згодом Генштаб інформацію підтвердив.

