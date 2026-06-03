Оприлюднено унікальні кадри випробувального пуску української ракети FP-7X. ВIДЕО
У мережі оприлюднили унікальні кадри випробувального пуску української ракети FP-7X, розробленої компанією Fire Point.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ракета FP-7X розглядається як технологічна основа для створення майбутнього перспективного протибалістичного перехоплювача FREYJA.
На відео зафіксовано момент старту та політ виробу під час випробувань.
За заявленими характеристиками, ракета здатна вражати цілі на дальності до 200 кілометрів та нести бойову частину масою до 150 кілограмів.
Також повідомляється, що максимальна швидкість FP-7X може сягати 1500 метрів за секунду, що робить її перспективною платформою для подальшого розвитку засобів протиракетної оборони.
Топ коментарі
+8 Старый зольдат
показати весь коментар03.06.2026 16:55 Відповісти Посилання
+7 18c49ed2
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+7 Дан Корвин
показати весь коментар03.06.2026 16:53 Відповісти Посилання
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Вклалися в фарбу і роботу маляра, а решту 100500 млрд.грн "на розробку" поділили між собою.
Правда коли справа доходить до атаки реальних цілей - то помітно виключно дрібні дрончики, а здоровенні фламінго на тонну вибухівки 3 ракети на день - десь загубились.
Так само і балістика, яка за словами файрпоінту вже зимою проходила випробування.
Схоже це С-300, ракета 5В55Р
Тут головне її ціна, 130 кг заряд може виконувати якісь тактичні задачі, якщо не буде коштувати як Іскандер.
Але нам треба зараз дальність 500 км, щоб трохи задіти аеродроми і ВПК. Та і заряд від 250 кг.
https://militarnyi.com/uk/articles/balistychna-zagroza-vykorystannya-zrk-s-300-400-dlya-udariv-po-nezemnyh-tsilyah/ Балістична загроза: використання ЗРК С-300/400 для ударів по наземних цілях
https://x.com/i/status/2062171590326993305