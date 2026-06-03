Оприлюднено унікальні кадри випробувального пуску української ракети FP-7X. ВIДЕО

У мережі оприлюднили унікальні кадри випробувального пуску української ракети FP-7X, розробленої компанією Fire Point.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ракета FP-7X розглядається як технологічна основа для створення майбутнього перспективного протибалістичного перехоплювача FREYJA.

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На відео зафіксовано момент старту та політ виробу під час випробувань.

За заявленими характеристиками, ракета здатна вражати цілі на дальності до 200 кілометрів та нести бойову частину масою до 150 кілограмів.

Також повідомляється, що максимальна швидкість FP-7X може сягати 1500 метрів за секунду, що робить її перспективною платформою для подальшого розвитку засобів протиракетної оборони.

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