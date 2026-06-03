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Новини Відео Виробництво балістичних ракет в Україні
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Оприлюднено унікальні кадри випробувального пуску української ракети FP-7X. ВIДЕО

У мережі оприлюднили унікальні кадри випробувального пуску української ракети FP-7X, розробленої компанією Fire Point.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ракета FP-7X розглядається як технологічна основа для створення майбутнього перспективного протибалістичного перехоплювача FREYJA.

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На відео зафіксовано момент старту та політ виробу під час випробувань.

За заявленими характеристиками, ракета здатна вражати цілі на дальності до 200 кілометрів та нести бойову частину масою до 150 кілограмів.

Також повідомляється, що максимальна швидкість FP-7X може сягати 1500 метрів за секунду, що робить її перспективною платформою для подальшого розвитку засобів протиракетної оборони.

Дивіться також: В Україні протестували естонський дрон-перехоплювач P4P з ракетним прискорювачем. ВIДЕО

Читайте також: Стартап із США почав випробування людиноподібних роботів на передовій в Україні, - CNBC

Автор: 

випробування (415) ракети (4439) Україна (7331) Fire Point (31)
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Топ коментарі
+8
Клоуни, замість КБ Південне та ПівденМаша, з колосальним досвідом ракетобудування, піляють гроши за допомогою Fire Point міндіча.
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03.06.2026 16:55 Відповісти
+7
Шо, опять? А как там с Фламингами, стаями на маскву уже летают?
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03.06.2026 16:51 Відповісти
+7
В видео. Из достижений пока шо все.
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03.06.2026 16:53 Відповісти
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куди попали ?
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03.06.2026 16:51 Відповісти
В видео. Из достижений пока шо все.
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03.06.2026 16:53 Відповісти
❗️Через загрозу балістики - тривога у Києві та низці областей
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03.06.2026 16:57 Відповісти
Шо, опять? А как там с Фламингами, стаями на маскву уже летают?
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03.06.2026 16:51 Відповісти
На Пітер летают. ПідОрок довбаний
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03.06.2026 17:01 Відповісти
Де там у мацкві охматдит?
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03.06.2026 16:52 Відповісти
У этого изделия максимальная расчетная дальность - 200 км.
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03.06.2026 16:55 Відповісти
Свиностополь, білгородська та воронежська аес, кримський міст. Най буде
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03.06.2026 16:59 Відповісти
Причеплять твердопаливні прискорювачі, як до ракет С-200, і ще добавлять кілька км
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03.06.2026 17:02 Відповісти
Коли вже по Москві прилетить?
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03.06.2026 16:53 Відповісти
Когда лбс будет меньше, чем в 200 км от москвы. Это не я, а заявленные ТТХ говорят).
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03.06.2026 16:55 Відповісти
Табу.
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03.06.2026 16:55 Відповісти
Знов згенерили відео через ШІ?
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03.06.2026 16:55 Відповісти
увага на цей колір
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03.06.2026 16:58 Відповісти
Відтворили виріб 60-70 років минулого тисячоліття.
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03.06.2026 17:03 Відповісти
Чому відтворили? Можна взяти готовий
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03.06.2026 17:04 Відповісти
Цілком можливо. Як пишуть нижче, дуже схожа на ракету С-300, 5В55Р.
Вклалися в фарбу і роботу маляра, а решту 100500 млрд.грн "на розробку" поділили між собою.
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03.06.2026 17:14 Відповісти
Клоуни, замість КБ Південне та ПівденМаша, з колосальним досвідом ракетобудування, піляють гроши за допомогою Fire Point міндіча.
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03.06.2026 16:55 Відповісти
"Свой карман роднее" ©
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03.06.2026 16:56 Відповісти
КБ Південне НІКОЛИ не виробляло зенітних ракет, у них досвід у виробництві МБР, які збирали у Дніпрі зі складових вироблених зі усього совка.
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03.06.2026 17:23 Відповісти
шось криво пішла
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03.06.2026 16:56 Відповісти
Гниди кончані чому КІЛЬЧЕНЬ не розробляється сукі бабкі відмиваєте що ви здохли гниди мерзені
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03.06.2026 16:57 Відповісти
При её дальности 200 км до мааацквы по-прежнему будут долетать только двушки.
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03.06.2026 16:57 Відповісти
Кадри випробувань - це вони можуть.
Правда коли справа доходить до атаки реальних цілей - то помітно виключно дрібні дрончики, а здоровенні фламінго на тонну вибухівки 3 ракети на день - десь загубились.
Так само і балістика, яка за словами файрпоінту вже зимою проходила випробування.
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03.06.2026 17:00 Відповісти
"Нє купіш мєня на ету туфту..."©
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03.06.2026 17:00 Відповісти
Реально розовая.
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03.06.2026 17:01 Відповісти
Схоже, рожева фарба ще не скінчилася.
Схоже це С-300, ракета 5В55Р
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03.06.2026 17:02 Відповісти
Схожа
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03.06.2026 17:09 Відповісти
Якраз хотів написати що вони подають совкову ракету як свою розробку.

Тут головне її ціна, 130 кг заряд може виконувати якісь тактичні задачі, якщо не буде коштувати як Іскандер.

Але нам треба зараз дальність 500 км, щоб трохи задіти аеродроми і ВПК. Та і заряд від 250 кг.
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03.06.2026 17:20 Відповісти
диму забагато, великий інверсійний слід, ракета працює на дровах чи на димному вугіллі? цікаво, в Павлограді вже немає залишків ракетного палива? що дрова використовуються. а ще цікаво, якщо ракету зарядити не тротилом, а меланжем і відправити подарунок прямо на кремль, який буде ефект?
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03.06.2026 17:04 Відповісти
Тут є про С-300
https://militarnyi.com/uk/articles/balistychna-zagroza-vykorystannya-zrk-s-300-400-dlya-udariv-po-nezemnyh-tsilyah/ Балістична загроза: використання ЗРК С-300/400 для ударів по наземних цілях
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03.06.2026 17:07 Відповісти
Це відео для арабів, щоб готували гроші
https://x.com/i/status/2062171590326993305
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03.06.2026 17:10 Відповісти
Ні про що. До осені (а саме тоді ніби має полетіти FP-9) випробування болванки FP-7 нічим нам не допоможе. Ну так, ефектно, але це, власне, й усе...
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03.06.2026 17:11 Відповісти
Маю надію якщо було випробування, то ціль була реальна і в ху.... лостані. Тільки одне питання, навіщо все викладати в пресі, повідомити фсб, та дати завдання розвідці ху.... лостану
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03.06.2026 17:13 Відповісти
Штілерман казав, що FP-7, летить до 300 км та має бойову частину до 250 кг
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03.06.2026 17:14 Відповісти
В компанию Штилермана вложили миллиарды. Еще не то понарассказывает.
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03.06.2026 17:21 Відповісти
схоже дєрьмак накрився "клєтчатим одіялом", якщо такі потужні перебивки почали знову вкидати! ))
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03.06.2026 17:18 Відповісти
Цікаве кіно... Поки не поставлять на озброєння до ЗСУ - це просто кіно про рожеві ракети( не плутати з рожевими поні) До розуміння - ФП 5 (Фламінго) не стоїть на озброєнні, хоча його рекламу крутять вже цілий рік. Тобто і зараз - це просто експериментальний зразок, а не серійний виріб.
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03.06.2026 17:18 Відповісти
час вже садити всю фп
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03.06.2026 17:20 Відповісти
https://t.me/voynareal/137583 Компанія STRIX та «Генерал Черешня» розробили перехоплювачі реактивних Шахедів
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03.06.2026 17:18 Відповісти
Але судячі з інфи, це не балістична, а протибалістична ракета, тому вона по 3,14дерам полетіти не могла...
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03.06.2026 17:19 Відповісти
Для балістики вона надто повільна, щоб ту переходити...
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03.06.2026 17:21 Відповісти
Розумію, що тут наша "бульбашка", але - практично одні "фу!". І не дивно - "квартал" продовжує дебілізацію: н@хєра нам ці відосики випробувань? Де реальні пуски і реальні влучання? #идівська шарашка зкліпала якесь одоробло, чи може просто розфарбувала якусь с300, і - вау!, перемога! Сук@, здохніть, і одні, і інші
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03.06.2026 17:20 Відповісти
 
 