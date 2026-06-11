Російський штурмовик серед забур’яненого поля знімає шолом, бронежилет і чекає атаки українського дрона. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис точного удару українського безпілотника, внаслідок якого було ліквідовано російського військовослужбовця. Кадри об'єктивного контролю зафіксували нетипову поведінку окупанта перед моментом ураження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому записі видно, що спочатку російський солдат намагався переховуватися від українського дрона-розвідника у лісосмузі. Проте згодом він ухвалив неочікуване рішення: вийшов на відкриту місцевість і сів на землю.

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Після цього окупант зняв із себе захисний шолом та бронежилет, залишившись без жодного індивідуального захисту. Судячи з кадрів, росіянин повністю припинив спроби супротиву чи втечі й фактично покірно очікував на фінальний удар українського FPV-дрона.

За мить після цього оператор українського безпілотника здійснив точний підліт та уразив ціль.

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