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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Російський штурмовик серед забур’яненого поля знімає шолом, бронежилет і чекає атаки українського дрона. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис точного удару українського безпілотника, внаслідок якого було ліквідовано російського військовослужбовця. Кадри об'єктивного контролю зафіксували нетипову поведінку окупанта перед моментом ураження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому записі видно, що спочатку російський солдат намагався переховуватися від українського дрона-розвідника у лісосмузі. Проте згодом він ухвалив неочікуване рішення: вийшов на відкриту місцевість і сів на землю.

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Після цього окупант зняв із себе захисний шолом та бронежилет, залишившись без жодного індивідуального захисту. Судячи з кадрів, росіянин повністю припинив спроби супротиву чи втечі й фактично покірно очікував на фінальний удар українського FPV-дрона.

За мить після цього оператор українського безпілотника здійснив точний підліт та уразив ціль.

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у нього щось з головою трапилось
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11.06.2026 09:47 Відповісти
якби була б голова - він би не прийшов в Україну!
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11.06.2026 09:49 Відповісти
кацапські роги не витримали українського удару... кобздон радіє черговому поціновувачу його концертів .
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11.06.2026 09:54 Відповісти
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11.06.2026 10:01 Відповісти
Не перший випадок... Колись кацапня воювала з племенем коряків. І керував ними капітан Дмітрій Павлуцький, якутський воєвода. Лютував страшно. Але одногог разу "не павезло" - його загін оточили та розгромили коряки. Коли його самого оточили і затисли, і не було ні пороху, ні холодної зброї, Павлуцький розстебнув панцир. Щоб його вбили в рарячці бою, і не мучиться. (Голову Павлуцького коряки закоптили, і зберігали, як "трофей"...).
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11.06.2026 10:04 Відповісти
Чудова історія із счасливим кінцем.
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11.06.2026 10:10 Відповісти
Асталісь ат русскава рогі і ногі...
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11.06.2026 10:10 Відповісти
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.(с)
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11.06.2026 10:14 Відповісти
Міг би підняти руки й спробувати здатись у полон. Про такий варіант його макітра не подумала.
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11.06.2026 10:15 Відповісти
 
 