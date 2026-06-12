"Бізнесменам" Гринкевичам та експосадовцю МО Лісовському повідомили про нові підозри. ВIДЕО

Повідомлено про підозру екстоппосадовцю Міноборони та "львівським бізнесменам" Гринкевичам.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

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Про кого йдеться?

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про колишнього заступника начальника Головного управління матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Юрія Лісовського та бізнесменів Ігоря і Романа Гринкевичів.

За даними ДБР, Лісовський використовував свій вплив для сприяння львівським підприємцям під час укладення контрактів із Міноборони та отримував за це неправомірну вигоду.

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"Зокрема, у березні-квітні 2022 року бізнесмени перерахували 150 тис. грн на рахунки пов’язаних із посадовцем осіб. Крім того, наприкінці того ж року один із підприємців оплатив йому відпочинок в елітному санаторії Трускавця вартістю майже 290 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 1 та ч. 2 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Також про підозру повідомлено підприємцям, які надавали неправомірну вигоду.

У Бюро нагадали, що вже завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та учасників створеної ним злочинної організації, які організували постачання неякісного військового одягу для армії.

Підконтрольні їм компанії уклали з Міноборони контракти на понад 1,8 млрд грн. Водночас проведені експертизи підтвердили, що поставлена продукція не відповідала технічним вимогам і була непридатною для використання за призначенням. Сума завданих державі збитків склала понад 1 млрд 167 млн грн.

Обвинувальний акт щодо організатора схеми та його спільників уже перебуває на розгляді суду.

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Справа Гринкевичів

Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від Міністерства оборони контрактів на 1,5 млрд грн на поставку літнього одягу та білизни для ЗСУ. Щонайменше 17 контрактів зірвані.

Також Цензор.НЕТ писав, що працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За даними ЗМІ, йшлося саме про Ігоря Гринкевича. Його ж обличчя правоохоронці засвітили через анонімні телеграм-канали.

29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис. Також повідомлялося, що у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині.

22 січня 2023 року о 6:50 ранку в Одесі під час спроби виїхати за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича. Увечері Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 мільйонів гривень.

12 лютого ДБР повідомило, що було накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби Ігоря Гринкевича, членів його родини - дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано арешт майна колишньої нареченої Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ, Софії Морозюк. Ідеться про дві квартири у Києві, одну в Харкові та земельну ділянку.

22 лютого Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду. Згідно з ним, фігуранта відправили під варту з можливістю внесення понад 429 млн грн застави.

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