"Бизнесменам" Гринкевичам и экс-чиновнику Минобороны Лисовскому сообщили о новых подозрениях, - ГБР. ВИДЕО

Было объявлено о подозрении бывшему чиновнику Минобороны и "львовским бизнесменам" Гринкевичам.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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О ком идет речь?

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о бывшем заместителе начальника Главного управления материальных ресурсов Министерства обороны Украины Юрии Лисовском и бизнесменах Игоре и Романе Гринкевичах.

По данным ГБР, Лисовский использовал свое влияние для содействия львовским предпринимателям при заключении контрактов с Минобороны и получал за это неправомерную выгоду.

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"В частности, в марте-апреле 2022 года бизнесмены перечислили 150 тыс. грн на счета лиц, связанных с должностным лицом. Кроме того, в конце того же года один из предпринимателей оплатил ему отдых в элитном санатории Трускавца стоимостью почти 290 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Также о подозрении сообщено предпринимателям, которые предоставляли неправомерную выгоду.

В Бюро напомнили, что уже завершили досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена и участников созданной им преступной организации, которые организовали поставку некачественной военной одежды для армии.

Подконтрольные им компании заключили с Минобороны контракты на сумму более 1,8 млрд грн. В то же время проведенные экспертизы подтвердили, что поставленная продукция не соответствовала техническим требованиям и была непригодной для использования по назначению. Сумма нанесенного государству ущерба составила более 1 млрд 167 млн грн.

Обвинительный акт в отношении организатора схемы и его сообщников уже находится на рассмотрении суда.

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Дело Гринкевичей

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в течение 2023 года получили от Министерства обороны контракты на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. По меньшей мере 17 контрактов сорваны.

Также Цензор.НЕТ писал, что сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его лицо правоохранители обнародовали через анонимные телеграм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один нерасторгнутый контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным в Николаевской и Херсонской областях.

22 января 2023 года в 6:50 утра в Одессе при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали Романа Гринкевича. Вечером Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.

12 февраля ГБР сообщило, что был наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства Игоря Гринкевича, членов его семьи - жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им компаний. Также инициирован арест имущества бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставками одежды для ВСУ, Софии Морозюк. Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.

22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда. Согласно ему, фигуранта отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере более 429 млн грн.

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