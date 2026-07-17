Пропагандисти РФ радіють відставці Федорова з посади міністра оборони України: "Для нас это плюс, если такого инициативного человека погонят". ВIДЕО

Пропагандисти Кремля у своїх ефірах радіють відставці Михайла Федорова з посади міністра оборони України.

Відповідне відео опублікував у соцмережах український журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Росіяни радіють звільненню Федорова. У них свято", - прокоментував відео Казанський.

Зокрема, на відео пропагадист жаліється, що за часів Федорова окупантам заблокували Starlink.

"До Федорова было много министров. Многие из них могли снять трубку, позвонить Илону Маску и заблокировать использование "Старлинков" нашими подразделениями. Но сделал это именно Федоров. Он внедрил очень много инноваций, которые стали для нас тяжелым испытанием. Поэтому для нас это плюс, если такого инициативного человека погонят", - каже російський пропагандист.

Читайте також: Найбільші протести проти Зеленського під час війни, - Financial Times

Новий Кабмін та відставка Федорова