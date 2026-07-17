Пропагандисти РФ радіють відставці Федорова з посади міністра оборони України: "Для нас это плюс, если такого инициативного человека погонят". ВIДЕО
Пропагандисти Кремля у своїх ефірах радіють відставці Михайла Федорова з посади міністра оборони України.
Відповідне відео опублікував у соцмережах український журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни радіють звільненню Федорова. У них свято", - прокоментував відео Казанський.
Зокрема, на відео пропагадист жаліється, що за часів Федорова окупантам заблокували Starlink.
"До Федорова было много министров. Многие из них могли снять трубку, позвонить Илону Маску и заблокировать использование "Старлинков" нашими подразделениями. Но сделал это именно Федоров. Он внедрил очень много инноваций, которые стали для нас тяжелым испытанием. Поэтому для нас это плюс, если такого инициативного человека погонят", - каже російський пропагандист.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
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