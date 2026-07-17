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Новости Видео Отставка Федорова
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Пропагандисты РФ радуются отставке Федорова с поста министра обороны Украины: "Для нас это плюс, если такого инициативного человека погонят". ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты в своих эфирах радуются отставке Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.

Соответствующее видео опубликовал в соцсетях украинский журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Россияне радуются увольнению Федорова. У них праздник", — прокомментировал видео Казанский.

В частности, на видео пропагандист жалуется, что во времена Федорова оккупантам заблокировали Starlink.

"До Федорова было много министров. Многие из них могли взять трубку, позвонить Илону Маску и заблокировать использование "Старлинков" нашими подразделениями. Но сделал это именно Федоров. Он внедрил очень много инноваций, которые стали для нас тяжелым испытанием. Поэтому для нас это плюс, если такого инициативного человека погонят", — говорит российский пропагандист.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Автор: 

отставка (3143) россия (98303) Федоров Михаил (836)
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Топ комментарии
+17
Таке враження що воює Бубочка а народ України йому заважає.
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17.07.2026 22:51 Ответить
+14
Не лише 3,14дори. Гівняк, сирок та Вова довбо об теж в захваті. Династія аплодує!
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17.07.2026 22:52 Ответить
+13
Подивіться відео підбірку весни 2019, коли напередодні виборів всі кремлівські пропагандони від Жириновського, до Скабєєвої, Кісєльова, Охлобистіна, Губарева та навіть біглого Азарова, агітували українців голосувати за зеленського і ні в якому разі не голосувати за Порошенка https://www.facebook.com/reel/942320351804469 І мудрий нарід проголосував саме так, як цього хотіли в кремлі.
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17.07.2026 22:57 Ответить

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