Пропагандисты РФ радуются отставке Федорова с поста министра обороны Украины: "Для нас это плюс, если такого инициативного человека погонят". ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты в своих эфирах радуются отставке Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.

Соответствующее видео опубликовал в соцсетях украинский журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Россияне радуются увольнению Федорова. У них праздник", — прокомментировал видео Казанский.

В частности, на видео пропагандист жалуется, что во времена Федорова оккупантам заблокировали Starlink.

"До Федорова было много министров. Многие из них могли взять трубку, позвонить Илону Маску и заблокировать использование "Старлинков" нашими подразделениями. Но сделал это именно Федоров. Он внедрил очень много инноваций, которые стали для нас тяжелым испытанием. Поэтому для нас это плюс, если такого инициативного человека погонят", — говорит российский пропагандист.