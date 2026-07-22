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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Уражено логістичні центри у Краснодарському та Ставропольському краях, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив нічні влучні удари Сил оборони по території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського. 

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Удари по Краснодару та Ставропольському краю

За його словами, сьогодні було успішне ураження далекобійними санкціями України важливих цілей у Краснодарському та Ставропольському регіонах - логістичних центрів, що задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями, а також ураження чергової нафтобази.

Удари по флоту РФ

"В акваторіях Чорного й Азовського морів уражено танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту. Дякуємо всім нашим воїнам Сил оборони України за ці результати. Цілком справедливо повертаємо війну додому - в Росію. Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії", - зазначив глава держави.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries у Краснодарі, в Армавірі пожежа на нафтобазі.
  • Також зазначалося, що логістичний центр Wildberries атаковано у Ставропольському краї РФ.
  • Пізніше стало відомо, що режим надзвичайної ситуації запровадили у Невинномиську Ставропольського краю через пожежу на складі Wildberries.

Читайте: Дрони масовано атакували Липецьк: після вибухів спалахнула масштабна пожежа. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (28446) Удари по РФ (1138) Краснодарський край РФ (103) Ставропольський край РФ (18)
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Топ коментарі
+2
Прессекретар і не більше.
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22.07.2026 10:43 Відповісти
+1
Головний статист всія України і одночасно прес-секретар ЗЕленський президента ЗЕленського.
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22.07.2026 10:48 Відповісти

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