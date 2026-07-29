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Новини Відео Знищення російської техніки
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Бійці 44-ї бригади знищили п’ять гаубиць "Мста-Б" на Запоріжжі. ВIДЕО

Українські артилеристи та оператори безпілотників продовжують планомерно нищити вогневі засоби російських окупантів, виборюючи перевагу на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні екіпажі БпЛА 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали серії ефективних ударів по позиціях ворога.

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Зокрема, під час контрбатарейної боротьби та вогневого ураження на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках воїни бригади успішно виявили, уразили та знищили п'ять одиниць ворожих причіпних гаубиць калібру 152 мм 2А65 "Мста-Б".

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