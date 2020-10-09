Итоги недели: Скандал в Нацбанке, покупки Тигипко и лишние шахтеры Ахметова

Главные новости экономики за неделю 5 - 9 октября.

ФИНАНСЫ

Резервы Нацбанка упали за месяц на $2,5 миллиарда

По предварительным данным НБУ, международные резервы Украины по состоянию на 1 октября составляли $26,53 млрд (в эквиваленте), сократившись за месяц на 8,7% или на $2,52 млрд, премущественно из-за пиковых выплат по внешнему долгу.

Совет Нацбанка объявил о недоверии Рожковой и Сологубу

Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы – Дмитрию Сологубу. Это последние не уволившиеся заместители бывшего главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку, заявив о политическом давлении со стороны властей.

Как пояснил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, основанием для такого решения стали их комментарии в СМИ и письмо главы Нацбанка Кирилла Шевченко. Сам Шевченко заявил, что выговор Рожковой и Сологубу был вынесен в связи с нарушением стратегии коммуникаций и политики "единого голоса".

Банки больше не могут финансировать правительство через покупку ОВГЗ, – глава НБУ

Объемы финансирования банковским сектором государственного долга почти достигли максимальных для украинского рынка 35%, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко. В связи с этим глава НБУ усомнился в возможности финансирования планируемого дефицита госбюджета в 2021 году за счет заимствований на внутреннем рынке.

Минфин повысил ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,24 млрд грн, по сравнению с 2,04 млрд грн неделей ранее. Увеличения спроса на ценные бумаги удалось достичь благодаря значительному повышению ставок по гривневым облигациям.

Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке в 6 раз

Национальный банк за неделю с 5 по 9 октября продал на межбанковском валютном рынке $8,7 млн, что почти в 6 раз меньше, чем неделей ранее ($51,1 млн). В то же время курс гривни за неделю укрепился с 28,34 грн/$ до 28,21 грн/$.

Чистая продажа валюты населением в сентябре сократилась до $136 миллионов

Продажа наличной валюты населением в сентябре 2020 года выросла до $1,48 млрд, тогда как покупка увеличилась до $1,35 млрд. Таким образом, чистая продажа валюты составила $135,5 млн, по сравнению с $151,2 млн месяцем ранее, свидетельствуют данные НБУ.

Государственный "Ощадбанк" получил нового главу

Набсовет "Ощадбанка" назначил главой правления банка с 3 ноября Сергея Наумова, который победил в повторном конкурсе на эту должность. Действующий глава банка Андрей Пышный планирует на протяжении месяца передать управление финучреждением наступнику.

Фонд гарантирования ликвидировал банк "Хрещатик"

В процессе ликвидации банка Фонд гарантирования выплатил вкладчикам более 2,7 млрд грн гарантированного возмещения. Банк принадлежал бизнесмену Андрею Иванову, его бизнес-партнер Василий Хмельницкий заявил о выходе из состава акционеров незадолго до признания банка неплатежеспособным.

Зеленский подписал закон об ограничении начислений по микрокредитам

Согласно закону, финкомпании будут обязаны указывать все без исключения затраты клиента по микрокредитам, а максимальная выплата по ним с учетом начисленных процентов и пени не сможет превышать двойную сумму полученного кредита.

Зеленский продлил мораторий на взыскание квартир по валютной ипотеке на полгода

Законом до 21 апреля 2021 года продлен мораторий на взыскание жилья по валютной ипотеке, если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного строительства. Из-за спорных норм на первую версию законопроекта было наложено вето и его пришлось принимать повторно.

МАКРОЭКОНОМИКА

Инфляция замедлилась до 2,3% за год, – Госстат

Рост потребительских цен в сентябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,5% после снижения в августе на 0,2%, свидетельствуют данные Госстата. В то же время в годовом измерении инфляция по итогам сентября замедлилась до 2,3% с 2,5% по итогам августа.

ВЛАСТЬ

Украина подписала договор о свободной торговле с Великобританией

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое призвано сохранить большинство действующих договоренностей между странами после завершения Brexit.

Договор с Великобританией базируется на положениях Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая режим свободной торговли. После его вступления в силу 98% всех украинских товаров будут иметь свободный доступ на рынок Великобритании.

Великобритания одобрила кредитные гарантии на 2,5 миллиарда фунтов для торговли с Украиной

Экспортно-кредитное агентство (UKEF) британского правительства возобновит работу на украинском рынке с возможностью выдачи кредитных гарантий для британских экспортеров на сумму до 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Согласно подписанному Меморандуму о сотрудничестве в военной сфере, половина этих средств в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов (около $1,6 млрд) будет направлена на финансирование поставок британских ракетных катеров для Вооруженных сил Украины.

Украина подписала соглашения о помощи ЕС на 390 миллионов евро

В Брюсселе на полях 22-го Саммита Украина - Европейский Союз был подписан ряд документов о финансовой помощи ЕС для Украины на общую сумму 390 млн евро. В том числе 300 млн евро выделит ЕИБ в качестве кредита на программу энергомодернизации общественных зданий.

Кабмин решил назначить Комиссию по регулированию азартных игр без конкурса

Кабинет министров на закрытом заседании утвердил порядок проведения отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые будут назначены без конкурса по процедуре на время карантина, хотя законом о легализации азартных игр предусмотрена специальная конкурсная процедура.

Национальная академия наук избрала нового президента

Новым президентом Национальной академии наук Украины избран академик Анатолий Загородний, кандидатуру которого поддерживал бывший глава НАНУ Борис Патон. Его научная карьера связана с исследованиями в области теоретической и математической физики.

Перед голосованием свою кандидатуру снял глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, который также пытался заблокировать выборы главы НАНУ через суд.

Минэкономики отменило Книги жалоб

Официально вступил в силу приказ Минэкономики, отменяющий обязательность ведения Книги отзывов и предложений. Кабмин отменил обязательное ведение книги жалоб еще в марте 2019 года, однако у Минэкономики ушло полтора года, чтобы привести в соответствие с этим решением свои приказы.

СБУ призвало снять мораторий на проведение налоговых проверок

СБУ планирует обратиться в профильный парламентский комитет с просьбой отменить мораторий на налоговые проверки. Необходимость возобновления проверок в СБУ мотивировали выявлением масштабного "конвертационного центра" с оборотом более 15 млрд грн.

Однако бизнес опасается возобновления налоговых проверок во время карантина из-за коррупции и возможного давления силовиков с целью агрессивного наполнения бюджета.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин разрешил Ахметову отказаться от арендованных шахт

Кабинет министров поддержал предложение ДТЭК Рината Ахметова досрочно расторгнуть договор аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь". В ДТЭК пояснили, что не могут обеспечить сбыт угля этих госшахт, а значит и работу для шахтеров. Теперь этим займется государство.

Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда

Суды отказались обязать компании Рината Ахметова оплатить 1,08 млрд грн долга перед "Укрэнерго". Частные компании олигарха поставляют электроэнергию на экспорт, но не платят тариф за использование для этого государственных сетей. НКРЭКУ предлагает урегулировать этот вопрос отдельным законом.

Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 миллиарда

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на сумму около $7,6 млрд за реализацию проекта "Севрный поток-2" без разрешения. "Газпром" заявил, что будет обжаловать это решение.

НКРЭКУ обратилась в ГБР из-за давления нардепов в интересах ДТЭК Ахметова

Члены Нацкомиссии регулирования энергетики обратились с заявлением в Госбюро расследований, обвинив ряд народных депутатов в давлении на независимый регулятор в интересах энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. В ДТЭК в ответ обвинили регулятора рынка электроэнергии во вмешательстве в его работу.

Минэенерго определило первые госшахты, которые могут закрыть

В рамках предложенного Минэнерго проекта трансформации угольных регионов первыми могут закрыть две шахты в городах Червоноград на Львовщине и Мирноград в Донецкой области. Вместо них в этих городах обещают создать туристический и технологический кластеры.

Потребление электроэнергии восстановилось до уровня прошлого года, – "Укрэнерго"

По оперативным данным НЭК "Укрэнерго", потребление электроэнергии в сентябре 2020 года составило 9,1 млрд кВт-ч, достигнув уровня сентября 2019 года (9,09 млрд кВт-ч).

НКРЭКУ одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 30%

НКРЭКУ одобрила проект постановления о повышении тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на декабрь до 312,76 грн/МВт-ч. Изначально "Укрэнерго" просила повысить тариф до этого уровня на два последних месяца этого года.

Глава Минэнерго Буславец инициирует рост доходов облэнерго

И.о. министра Ольга Буславец попросила Кабмин поручить НКРЭКУ повысить утвержденную при введении RAB-тарифов ставку доходности на "старую" базу активов для облэнерго на уровне 3%. При повышении ставки до 6% их владельцы-олигархи соберут путем повышения тарифов дополнительно 10 млрд грн в год.

Буславец не отрицает, что предлагает повысить ставку доходности на "старую" базу активов облэнерго, но говорит, что ставку в 6% предлагал глава исполкома Совета реформ Михэил Саакашвили, а также обещает, что повышение тарифа позволит отменить плату на присоединение к электросетям.

Россия вновь вышла на первое место по поставкам дизтоплива в Украину

В сентябре импорт дизтоплива в Украину составил 604,2 тыс. тонн, что практически соответствует показателю сентября прошлого года (607,8 тыс. тонн), однако крупнейшим поставщиком топлива стала Россия, обойдя Беларусь, свидетельствуют подсчеты "Консалтинговой группы "А-95".

ТРАНСПОРТ

"Укрзализныця" назначила нового главу филиала по пассажирским перевозкам

На должность директора филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализыця" назначен Александр Перцовский. До последнего времени он занимал должность первого заместителя гендиректора "Укрпошты".

"Укрзализныця" анонсировала эксперимент по безналичной оплате проезда в электричках

"Укрзализныця" и платежная система Visa запустят пилотный проект по безналичной оплате проезда в пригородных поездах. Первые терминалы для оплаты появятся на линиях Киев-Фастов и Киев-Святошино.

КОРПОРАЦИИ

Тигипко покупает акции "Проминвестбанка" у окружения Коломойского

АМКУ предоставил разрешение кипрской Luregio Limited Сергея Тигипко приобрести акции "Проминвестбанка" через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай", собственниками которой недавно стали близкие к группе "Приват" менеджеры. Финкомпания в марте приобрела 99,77% акций "Проминвестбанка" за 268,71 млн грн.

АМКУ разрешил Тигипко купить "Днепрометиз" у россиян вопреки санкциям

Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Agimant Limited Сергея Тигипко приобрести контроль над 98,6578% "Днепрометиза" через офшорную фирму с Британских Виргинских Островов.

При этом весной 2019 года АМКУ отказал группе "ТАС" Сергея Тигипко в покупке акций ЧАО "Днепрометиз" у российской "Северстали" Алекесея Мордашова, поскольку в отношении последней Украина ввела санкции. АМКУ тогда оштрафовал "ТАС" на 55 млн грн, но компания отменила это решение через суд.

"Кернел" Веревского сократил прибыль на 31%

"Кернел" Андрея Веревского, крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, завершил 2020 финансовый год (июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 финансовом году.

Объединенную горно-химическую компанию возглавит бывший топ-менеджер "Карпатыгаза"

Кабмин согласовал назначение и.о. главы правления ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) заместителя председателя Артура Сомова. Ранее Сомов работал в компаниях "Карпатыгаз" и "Газтек", их связывали с Дмитрием Фирташем, который до 2015 года контролировал и активы ОГХК.

Суды сняли арест с акций "Укртелекома" Ахметова

Апеляционный суд отказался удовлетворить жалобы Минюста и государственных банков и отменил решение госисполнителя об аресте 92,79% акций "Укртелекома" (принадлежат ООО "ЕСУ" Рината Ахметова). Арест был наложен из-за долгов "ЕСУ" перед госбанками на общую сумму около 4 млрд грн.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ проводит обыски по делу о незаконной продаже 32 барж Дунайского пароходства

НАБУ и СБУ провели обыски по делу о незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (основано Мининфрастуктуры), которые в дальнейшем были вывезены за границу.