Новини
1 528 3

Новым заместителем главы Нацбанка стал глава департамента ICU Николайчук

Совет Национального банка 13 июля назначил заместителем главы Нацбанка Сергея Николайчука.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что его кандидатуру подал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Ранее эту должность занимал Дмитрий Сологуб. В Нацбанке уточнили, что "он прекратил исполнение полномочий заместителя главы Национального банка Украины в связи с завершением срока полномочий и освобождением от должности".

"Сергей Николайчук – опытный профессионал, имеющий большой практический опыт работы не только в Национальном банке, но и управленцем в Министерстве экономики и на финансовом рынке. Он внес значительный вклад в реализацию режима инфляционного таргетирования в Украине, разработку системы принятия решений по монетарной политике на основе правил, а также развитии научно-исследовательской функции в центробанке", – прокомментировал Шевченко.

В то же время он поблагодарил Сологуба за работу и отметил его весомый вклад в процессе реформирования.

Отмечается, что Николайчук будет отвечать за работу блока "Монетарная стабильность", к которому относится: Департамент монетарной политики и экономического анализа, Департамент статистики и отчетности, Департамент финансовой стабильности, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управление европейской интеграции и международных программ.

В Нацбанке напомнили, что Николайчук работал в НБУ с 2004 по 2019 год, где прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.

С сентября 2019 года по апрель 2020 года занимал должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Там он отвечал за аналитическую поддержку решений по экономической политике, макроэкономический прогноз и привлечение инвестиций в страну.

С апреля 2020 года работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU. Кроме того, Николайчук сотрудничает с Киевской школой экономики, а с апреля 2020 года стал ее научным сотрудником. Также преподает в КНУ им. Т. Шевченко.

ICU – финансовая группа, включающая в себя такие бизнес-направления как торговые операции, инвестиционно-банковские услуги и управление активами. Основателями компании являются Константин Стеценко и Макар Пасенюк. Отметим, что с 2007 по 2014 год, до назначения главой НБУ, совет директоров ICU возглавляла Валерия Гонтарева.

Ранее сообщалось, что совет Нацбанка 23 июня согласовал увольнение Сологуба с должности заместителя главы НБУ. Последним днем срока его полномочий был 12 июля 2021 года. Кроме того, стало известно, что Сологуб переходит на работу в вашингтонский офис Международного валютного фонда.

Напомним, Совет НБУ 2 октября 2020 года решил вынести выговор и выразить недоверие первому заместителю главы правления НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали их отставки.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для них Шевченко назвал нарушение Сологубом и Рожковой стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Однако, 2 апреля 2021 года Окружной административный суд Киева отменил решение Совета Нацбанка о выговоре и выражении недоверия.

Напомним, Сологуб и Рожкова были последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля 2020 года подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

Джерело:  Нацбанк
НБУ (9525) Сологуб Дмитро (22) Ніколайчук Сергій (7)
центробанк это где
13.07.2021 18:12 Відповісти
В то же время он (Шевченко) поблагодарил Сологуба за работу и отметил его весомый вклад в процессе реформирования.

Ну еще бы. Выжил Шевченко Сологуба из НБУ, но тот не абы куда уходит, а в МВФ.
Так что теперь три раза ку надо делать.
14.07.2021 08:57 Відповісти
НБУ проводит доп.эмиссию нац.валюты в виде рефинанса банков под 7, 5 % те в свою очередь банки вкладывают этот рефинанс в ОВГЗ ,но и это еще не все 5% из 7,5% НБУ отдаст не в бюджет, а относит на формирование резервов для погашения убытков, заметте комерческих банков, а у нас все банки комерческие включая государственные, что же это за комерция или такая или рынок когда она за счет бюджта, и здесь не какого популизма нет, популизм это когда деньги идут на кислород и зарпоаты учителям и медикам, такого не одна отрасль не проводит деньги , а деньги от ОВГЗ идут на строительство дорог эфективность которых ни кто не узнает по той же окружеой , которую они собираются строить, может вокруг ее уже вся Земля выкупленна для строительства ЖК с 100% рентабельностью, а они туда бюджет тратят, когда можно и за счет частного инвестора это сделать, но так проще, и мудаки за счет бюддета могут строить, а не за счет инвестиций тем более украирских, а не китай ких или еще каких, чтт ьы не был отрицательный валютный баланс,не говоря про откаты и перерасходы как минимум на 50% исходя из цен на дороги и уровень зарплат в прибалтике где 2 полосная магистраль с нуля со създом для скорых и полиции по сути трехполосная магистраль в одну сторону с нуля стоит 4, 5 миллн. евро , какая же это финансовая стабильность, все держится на заимствованиях при том не дешовых, а вот когда прийдет премя отдавать и не будет возможности перекредитоваться от финансовой пирамиды национальная валюта будет уже не по 28.
14.07.2021 11:06 Відповісти

